Обзор абхазской прессы

Министерство здравоохранения Абхазии прокомментировало информацию, опубликованную в социальной сети Facebook о том, что ветерану войны Джамалу Еник отказали в помощи, пишет «Апсныпресс».

В Facebook появилась информация о том, что ветерану Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., у которого ампутированы обе ноги, необходимо 400 тысяч рублей на операцию, и он вынужден обратиться за финансовой помощью к гражданам, так как в правительстве ему отказали в предоставлении средств.

«Обращение Джамала Гариковича было рассмотрено в Минздраве РА, и, конечно же, ведомство было готово оказать помощь в рамках целевой программы «Лечение граждан на территории Абхазии и за ее пределами», но он отказался, ссылаясь на то, что ему нужна именно финансовая помощь. К тому же Джамал Гарикович не обращался в Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.», – сообщает пресс-служба Минздрава.

В прошлом году Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии выделил Джамалу Еник 1 млн 289 тысяч рублей. «И если бы он обратился к нам еще раз, мы ни в коем случае не отказали бы», – отметили в Фонде инвалидов войны. Минздрав же просит всех, кто распространяет подобную информацию, не дезинформировать граждан, а разбираться в ситуации. «Нет более уважаемых людей в стране, чем наши ветераны. Минздрав и Фонд инвалидов всегда стоят на страже здоровья нашего населения и никогда не отказывали в необходимой помощи, в особенности нашим ветеранам», – отмечается в комментарии Минздрава.

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Газета «Независимая Республика» публикует интервью главы администрации столицы Абхазии Беслана Эшба. Он рассказал о проблеме мусора и почему до сих пор не заасфальтированы центральные улицы в Сухуме.

«Беслан Эшба сообщил: «Если мы раньше вывозили мусор 1-2 раза в день, то сейчас три раза. Трудно понять людей, которые бросают свой мусор мимо пустых контейнеров или, что еще хуже, просто на городские улицы, в пустые дворы, разрушенные дома. У нас функционирует служба, которая может вывезти строительный мусор из вашего дома. Но нет, есть категория горожан (и их немало), которые ночью тайком на тачках все ненужное вываливают на улицы, подальше от своего жилья. Бывает хуже. Ненужные вещи сбрасывают в реки. Потом, при сильных дождях, жалуются нам, что вода «поднимается» и подтапливает их, а городские власти ничего не делают».

Издание пишет, что на многих городских улицах положен первый слой асфальта. Беслан Эшба пояснил, что есть причины, которые не позволяют сделать все сразу и быстро.

«Многое зависит от электричества, достаточного количества асфальта, качественной подготовки грунта улиц и т.д. Если какое-то звено не срабатывает, то все проводимые работы приостанавливаются. Сегодня все наладилось, а значит, в скором времени будет положительный результат. Параллельно проводим ямочный ремонт».

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«Абхазия-Информ» пишет, что с 1 мая по 30 мая действует запрет на лов черноморской камбалы-калкан. Председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава пояснил: «В этот период камбала нерестится, и потому лов в категорической форме запрещается. С 2003 года в акватории Абхазии хоть и производят промышленный лов рыбы, но орудие лова, при помощи которого сейчас ловят, – кошельковый невод, ни в коей мере не затрагивает камбалу».

До 2003 года применялось орудие лова донный трал, и потому популяция донных рыб сократилась. С 2003 года популяция восстанавливается, утверждают экологи.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия