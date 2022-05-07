Зурабишвили поздравила Макрона с переизбранием на пост президента Франции

В Берлине полиция расследует инцидент, связанный с обнаружением подозрительного предмета в доме, где проживают корреспонденты российских СМИ в Германии и члены их семей.

По сведениям издания Berliner Zeitung, предмет, который, предположительно, мог оказаться взрывным устройством, обнаружили в электрошахте здания. Его исследование экспертами продолжается, отмечает «Немецкая волна».

Сотрудники полиции были вызваны на место из-за брошенной в здание бутылки. После этого в доме начался обыск. Представляла ли подозрительная находка в шахте опасность, следствие пока сказать не может. Об этом заявил журналистам представитель полиции Тило Кальбитц. В здании, помимо жилых квартир, также находятся офисы разных компаний.

МИД России назвал произошедшее попыткой теракта «против корреспондентов российских СМИ в Берлине». Москва потребовала от властей ФРГ, а также других стран ЕС и НАТО незамедлительно принять меры по защите российских журналистов, находящихся на их территории.

Российское посольство в Берлине заявило о предотвращении в столице ФРГ 6 мая «вероятной попытки осуществления террористического акта в отношении российских журналистов и членов их семей».

«Во второй половине дня окно одной из квартир дома было разбито брошенной со стороны улицы бутылкой. В ходе последовавшего осмотра участка был обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами», - говорится в комментарии на сайте посольства России. Также в тексте отмечается, что прибывшие на место полицейские подтвердили, что предмет может быть самодельным взрывным устройством. Из-за опасности перемещения его обезвредили на месте. Никто не пострадал.

Посольство России направило в министерство иностранных дел Германии ноту с требованием провести расследование и обеспечить «нормальные условия работы» российских сотрудников. Дипмиссия назвала призошедшее «вопиющим актом», подчеркнув, что он может быть связан «с развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ, огульно обвиняемых в распространении дезинформации и пропаганды».

С начала российского вторжения в Украину это уже не первый случай, когда российские власти заявляют о предотвращении покушений и терактов против сотрудников российских медиа. В конце апреля президент Владимир Путин заявил, что ФСБ предотвратила «нападение и убийство одного из известных российских журналистов». Позже спецслужба отчиталась о пресечении покушения на нескольких журналистов и медиаменеджеров. По данным ФСБ, планировалось убийство Владимира Соловьева, пишет «Коммерсантъ».