В Южной Осетии завершилось голосование на повторных президентских выборах

Голосование на выборах президента самопровозглашенной республики Южная Осетия во втором туре завершилось в 20:00, на избирательных участках приступили к подсчету голосов. На ряде участков были выявлены нарушения, по которым правоохранительные органы ведут разбирательство.

Всего для голосования на выборах президента сегодня, 8 мая, с 8 утра были открыты 76 избирательных участков на территории Южной Осетии и за ее пределами, из них 72 – в столице и районах республики, два участка - в Северной Осетии, по одному - в Москве и Сухуми.

За высший пост республики борются нынешний президент Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Победитель будет определен простым большинством голосов.