«Для меня важнее, когда мы будем отмечать день победы над новой фашистской силой»

Часть грузинской оппозиции выступает с предложением перенести официальную дату Дня победы над фашизмом с 9-го на 8-е мая. А 9-е мая назначить Днем позора России. Своим мнением на этот счет с «Эхом Кавказа» поделились пользователи социальных сетей.

– Когда, по вашему мнению, стоит отмечать День победы над фашизмом?

Гоча: Я всю свою жизнь, почти 50 лет, отмечал и привык отмечать День победы 9-го мая. Но, конечно, учитывая исторические события, точнее было бы справлять этот день 8-го. Да и, честно говоря, не хочется отмечать его в один день с людьми, которые развязали Третью мировую войну. Пусть в России отмечают этот день, когда хотят, а мы будем отмечать, как посчитаем необходимым. Я слышал, что кто-то предлагал объявить 9-е мая Днем позора России, это нелогично. Все же Советский Союз в это время победил фашизм, здесь нет ничего позорного. Хотя можно было бы назначить 24-е февраля Днем позора России, в тот день в Кремле наплевали на достижения предков и вторглись в Украину.

Мари: Я уже давно всех поздравляю с Днем победы не 9-го, а 8-го мая, поскольку Германия объявила о капитуляции 8-го мая 1945 года. Потому я не понимаю, почему Днем победы над фашизмом было объявлено 9-е мая. Я лично приветствую предложение части оппозиции объявить этот день Днем позора России, поскольку российское руководство осквернило все, что связано с теми историческими событиями. Этот праздник потерял тот смысл и важность, какую годами представлял для бывших советских республик.

Бека: Суть в том, когда была одержана победа над фашизмом. Всю жизнь мы отмечали этот день 9-го мая, что изменилось за десятилетия? Даже последние события – вторжение России в Украину – не могут стать причиной изменения исторических дат. Это была важная победа для всего мира, для всех народов, и эта историческая дата навсегда останется таковой. Это никак не относится к тем ужасным и постыдным действиям, которые сейчас совершает Россия в Украине. Эти даты нельзя противопоставлять друг другу и приуменьшать важность Дня победы.

Давид: Честно говоря, мне совершенно все равно, когда отмечать День победы во Второй мировой, 8-го или 9-го мая. Для меня сейчас важнее то, когда мы будем отмечать день победы над новой фашистской силой, я имею в виду российскую армию, вторгнувшуюся в Украину. Вот когда Украина победит и объявит этот день Днем победы над фашизмом, тогда и в Грузии нужно отмечать его. Осталось подождать немного – когда будет свергнута власть в РФ и когда вместе с ними на политическую свалку отправятся и наши власти. Это важно, поскольку мы не сможем полноценно праздновать День победы до тех пор, пока наше правительство будет лояльно Москве.

Татьяна: Вклад в эту победу, конечно, внес не один народ. Там были и русские, и грузины, и украинцы, и много других советских народов. И их вклад в эту победу намного больше, чем вклад любых других народов, других стран. Так исторически сложилось, что мы отмечаем эту победу 9-го мая, зачем переносить (эту дату), я не вижу смысла.

Ника: Я считаю, что День победы во Второй мировой войне должен отмечаться 8-го мая, ведь на всей планете эту дату отмечают в этот день. У 9-го мая нет такой исторической нагрузки.