Владимир Путин и его «По/беда»

9 мая в Москве отметили традиционным парадом и уже становящейся традиционной риторикой – Владимир Путин большую часть своей речи посвятил не героям былых времен, а своим «вынужденным», «своевременным» и «единственно правильным решениям», попытавшись убедить сограждан в том, что сегодняшняя война в Украине не менее «священная», чем та, которая закончилась 77 лет назад. На роль врага привычно назначен коллективный Запад. В ответ российскому президенту посоветовали внимательнее изучать историю и ее уроки.

Минин и Пожарский, Бородино, поля сражений Второй мировой и Донбасс – 77-я годовщина Победы в этом году для Владимира Путина стала квинтэссенцией исторических событий и его собственных сегодняшних амбиций. Президент России использовал «праздник со слезами на глазах», чтобы оправдать слезы тех, кого российская армия «освобождает» в Украине.

Глава Кремля, прошествовавший на трибуну на Красной площади под аплодисменты и приветственные выкрики собравшихся в центре Москвы, не стал тратить много времени на воспоминания о подвигах минувших лет. У Владимира Путина своя повестка – оправдание войны в Украине продолжением некой исторической миссии – «спасения мира от возрождающегося нацизма». На роль экзистенциальных врагов привычно назначены «западные партнеры» и власти в Киеве.

«Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных, компромиссных решений, к учету интересов друг друга. Все напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. И мы это видели. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным».

По словам российского лидера, то, что происходит сейчас в Украине, – ни что иное, как «упреждающий отпор агрессии». А его решение начать боевые действия – «вынужденное, своевременное и единственно правильное решение». Путин заверил собравшихся, что Соединенные Штаты и их сателлиты не учли одного – характера России, которая, в отличие от других членов международного сообщества, не намерена «проглатывать» чрезмерные амбиции Вашингтона.

При этом глава Кремля подчеркнуто отделил нынешний американский политический истеблишмент от тех, кто воевал против нацистской Германии во Второй мировой.

«Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам. А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью их жертв, перечеркивания мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу. Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую Победу».

Впрочем, сегодня «победа» у Владимира Путина оказалась общей лишь с одним лидером – белорусский коллега главы Кремля Александр Лукашенко на собственном параде в Минске чуть ли не дословно ретранслировал речь российского президента.

«Адепты нацистов одержимы идеей реванша, но не готовы открыто воевать с наследниками Советского Союза. Они хорошо усвоили уроки, видимо, поэтому накачивают Украину оружием, борются с мемориалами, символами, ветеранами, узниками концлагерей и даже их семьями. Даже в самых страшных кошмарах нельзя было представить, что там, в братской стране, чудом уцелевшей под сапогами фашистских оккупантов, нацизм снова поднимет голову».

В Киеве Путину, коль скоро российский президент так любит историю, посоветовали перечитать те ее главы, в которых описывается судьба тех, кто пытался завоевать земли, которые сегодня защищают украинские солдаты и добровольцы. При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Путину не удастся украсть у украинцев ни их вклад в Победу над нацизмом, ни новую Победу – над российскими захватчиками:

«Сегодня мы отмечаем День победы над нацизмом. И никому не отдадим ни клочка своей истории. Мы гордимся нашими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить… В День победы над нацизмом мы сражаемся за новую победу. Путь к ней тяжелый, но мы не сомневаемся, что победим. В чем наше преимущество над врагом? Мы умнее на одну книгу. Это учебник по истории Украины. Мы не знали бы горя, если бы все наши враги умели читать и делать правильные выводы. 24 февраля Россия начала наступление. Наступление на те же грабли. На них наступает нога каждого оккупанта, который приходит на нашу землю. Мы пережили разные войны. Но у всех был один финал… Рано или поздно мы побеждаем. Хоть орда, хоть нацизм, хоть смесь первого и второго, которой является наш нынешний враг, – мы побеждаем, потому что это наша земля. Потому что кто-то воюет за батюшку царя, фюрера, партию и вождя, а мы – за Родину».

В том, что Путин наступает на исторические грабли, уверены и на Западе. Попыткой отождествить победу над нацизмом со своими собственными геополитическими интересами российский лидер ведет свою страну не просто к изоляции, но и к отождествлению нынешней России с идеями, против которых человечество воевало во Второй мировой. Об этом, в частности, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес:

«Через вторжение в Украину Путин и его ближайшее окружение теперь отражают фашизм и тиранию 77-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого века. Они демонстрируют такое же пренебрежение к человеческой жизни, национальному суверенитету и правилам, основанным на международной системе – в первую очередь уставе Организации Объединенных Наций, которую мы вместе задумали и за которую боролись и вместе одержали победу в надежде избавить будущие поколения от бедствий войны».

Но у Путина, считают многие наблюдатели, сегодня уже просто нет выхода. Он не может позволить себе проиграть. Это стало бы для его режима равносильным самоубийству. А потому российский президент и выстроил свою «победную» риторику на том, что для россиян нынешняя война в Украине должна стать «священной», какой она была 80 лет назад.

Правда, глава Кремля старательно обошел вниманием то, что тогда победа оказалась возможной не в последнюю очередь потому, что украинцы, русские, американцы, англичане, французы и многие другие воевали на одной стороне. А сегодня Владимир Путин своей «спецоперацией», кстати, это слово так ни разу за всю его речь не прозвучало, оставил Россию в одиночестве. И этому одиночеству все меньше и меньше подходит слово «гордое».