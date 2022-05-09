В Абхазии отметили День победы с размахом

Сегодня, 9 мая, в Абхазии, как и в большинстве стран постсоветского пространства, праздновали 77-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. Остальной мир, как известно, отмечает победу над нацистской Германией 8 мая, когда в 1945-м был подписан акт о ее безоговорочной капитуляции.

Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений. 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.

Концерты, шествия, салюты…

Это было первое празднование после двух пандемийных лет с их ограничительными мерами, и поэтому организаторы торжеств не поскупились на число и разнообразие мероприятий. Они начались еще накануне. Так, вчера, в воскресенье, на культурно-деловой площадке «Гума» (железнодорожная платформа в Сухуме) государственный камерный оркестр Абхазии под управлением главного дирижера и художественного руководителя Давида Терзяна провел концерт «Музыка Победы». Несколько дней проходили и сегодня завершились организованные в честь Победы на ипподроме в селе Дурипш конноспортивные соревнования, в которых приняли участие команды семи сел Гудаутского района. В программе соревнований были метание дротиков, конный футбол, джигитовка, рубка.

Сегодня президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В поздравлении, в частности, говорится:

«Значение поистине Великой Победы не померкнет с годами, совершенный подвиг – не подвластен времени, он бессмертен. Мы гордимся тем, что наши родные и близкие сокрушили злейшего врага. Имена наших соотечественников золотыми буквами вписаны в героическую летопись борьбы советского народа с нацизмом… Спасена была не только Родина, спасен был мир. Наш долг – хранить историческую правду о тех событиях и сделать все для того, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись».

В 9.30 началась церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме. Отдать дань памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, пришли президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Народного Собрания – Парламента Лаша Ашуба, временный поверенный в делах РФ в РА Максим Литвинов и другие. После церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату состоялся митинг. С поздравлениями к собравшимся на нем обратились вице-премьер Сергей Пустовалов, а также Максим Литвинов, заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе, заместитель председателя республиканского Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил генерал-майор Закан Нанба.

По набережной Диоскуров состоялось прохождение торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих Минобороны РА, седьмой российской военной базы и пограничного управления ФСБ России в Абхазии. Вслед за ними по набережной к памятнику подошла колонна участников акции «Бессмертный полк».

У памятника Неизвестному солдату были развернуты палатки для полевой кухни, все желающие могут попробовать солдатскую кашу, выпить чай или поднять фронтовые сто грамм в честь Победы.

В этот праздничный день на упомянутой платформе «Гума» вниманию сухумцев и гостей города были предложены фотоэкспозиция «Наша память» (фотографии фронтовой хроники), чтение стихов, выступления воспитанников детских дошкольных учреждений, а также «В 6 часов вечера после войны» – реконструкция городской атмосферы 9 мая 1945 года, прибытие поезда Победы. На набережной Махаджиров прошли детская развлекательная программа с участием аниматоров, состязания по брейк-дансу, выставка работ учащихся художественной школы и школы искусств, праздничный концерт. На стадионе «Динамо» состоялись футбольные матчи среди команд ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., а также между командами из села Члоу и Минобороны. Прошел велопробег «Спасибо деду за победу» по маршруту «Сухум – Гулрыпш – Сухум».

Праздничные мероприятия в Сухуме завершатся салютом после двадцати двух часов на территории морского порта.

Ветеранов Второй мировой все меньше

Еще несколько лет назад в преддверии 9 Мая ветеранов Великой Отечественной войны принимал президент республики, они собирались за праздничным столом в посольстве России в Абхазии, а во время митинга 9 Мая сидели на отведенных им почетных местах. Нынче на смену этой традиции пришло посещение ветеранов на дому руководителями властных структур с вручением им памятных подарков и материальной помощи в размере 50 тысяч рублей. Ведь участники войны достигли уже такого преклонного возраста, когда им самим затруднительно совершать поездки. Так, мэр Сухума Беслан Эшба побывал в гостях у 97-летней Нонны Дорофеевой и у 100-летней Валентины Шульгиной. Вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба поздравил с праздником Алексея Шония, министр просвещения и языковой политики Инал Габлия – Григория Шарова, министр иностранных дел Инал Ардзинба – Марию Ломакину, президент страны Аслан Бжания – Ивана Пилия…

Число ветеранов Второй мировой войны в Абхазии, как и повсеместно, неумолимо тает. Еще 9 Мая 2019-го их насчитывалось более пятидесяти. Через год – 44. Нынче, согласно таблице в статье в Википедии, отражающей число ветеранов в странах постсоветского пространства, в Абхазии их осталось всего 17. Это непосредственные участники боевых действий, а если приплюсовать приравненных к ним тружеников тыла, то получается 22.

Победа – одна на всех?

В популярной песне на слова Роберта Рождественского «За того парня…», особенно популярной в начале семидесятых годов, есть такая строчка: «Для вселенной двадцать лет – мало». То есть, по-видимому, писал ее поэт под впечатлением от двадцатилетия Победы. Но вот и 77 лет после великой Победы пронеслось. Но и это ничтожно мало в масштабах мировой истории.

Вместе с тем невозможно не обратить внимание на то, что в последние годы празднование Дня Победы проходит в условиях нарастающей конфронтации между Россией и ее немногочисленными союзниками, с одной стороны, и коллективным Западом, с другой. Ну, а начавшиеся на Украине 24 февраля боевые действия накладывают на нынешнее празднование куда больший морально-психологический отпечаток, чем пандемийные ограничения двух предыдущих лет.

И вот российский журналист Петр Акопов пишет в РИА Новости: «Праздник 9 Мая, День Победы, в этом году приобретает совершенно новый смысл. Впервые с 45-го мы ждем новой победы, без которой само существование нашего государства окажется под вопросом. При этом новая победа не отменяет ту, великую, и не просто подтверждает ее, она становится началом новой эпохи в жизни нашей страны и всего мира. А без победы не будет России. Поэтому так важно понимать, кого и что мы должны победить, не можем не победить. Украина в ее нынешней форме – это лишь видимый враг…»

А вот президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне заявил, что в этот день Украина борется за новую победу и одержит ее: «Совсем скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого не останется ни одного. Победили тогда. Победим и сейчас! И Крещатик увидит парад победы – победы Украины».

Один из выступавших сегодня на митинге в Сухуме, Закан Нанба, желает, безусловно, победы России: «День Победы мы всегда встречаем со слезами на глазах, чествуя ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня под знаменем Победы российская армия, в том числе и добровольцы из нашей республики, ведет борьбу с новым видом фашизма – оголтелым нацизмом на украинской земле».

Одна из активисток соцсети «Фейсбук» высказалась примерно в том же духе: «У нас в Абхазии уже два дня победы. Надеюсь, скоро будет и третий». Под вторым она имела в виду 30 сентября – День Победы и Независимости.

Но подавляющее большинство интернет-пользователей в Абхазии, поздравлявших всех с праздником 9 Мая, не смешивало эти темы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия