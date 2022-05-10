Сейм Литвы признал Россию террористическим государством

Кремлевский режим стремится уничтожить украинскую нацию, поэтому такие действия должны быть признаны геноцидом, а Россия является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм, – говорится в резолюции Сейма Литвы, принятой единогласно.

Как пишет портал Delfi, за документ проголосовали 128 депутатов. В резолюции говорится, что российские вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель. Согласно документу, усматривается цель полного или частичного уничтожения украинской нации и ее духа путем убийств целых семей, в том числе детей, похищений, пыток, изнасилований, в том числе и несовершеннолетних, издевательств над телами убитых и замученных.

«Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации и ее политического и военного руководства, начавшуюся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа», – говорится в резолюции.

В ней также подчеркивается, что все виновные должны быть привлечены к ответственности, и что международное сообщество должно создать Специальный международный уголовный трибунал для расследования и оценки агрессии России против суверенной Украины.



Сейм Литвы призывает к тому, чтобы у этого трибунала были полномочия выдавать международные ордеры на арест, и чтобы иммунитетом не ограничивалась неприкосновенность государства или глав государств и правительств и других государственных должностных лиц.

«Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», – сказано в резолюции.

Парламенты Канады, Латвии и Эстонии ранее также приняли резолюции и заявления, в которых действия России в Украине признаются геноцидом.

В середине апреля президент США Джо Байден назвал геноцидом политику президента России Владимира Путина в отношении Украины.

«Я назвал это геноцидом, потому что становится все яснее и яснее, что Путин просто пытается стереть с лица земли даже саму мысль о том, что можно быть украинцем. Появляется все больше доказательств буквально ужасных вещей, которые русские сделали в Украине», – заявил он.