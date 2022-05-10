Обзор грузинской прессы

Ряд грузинских СМИ 5 мая сообщили о том, что в связи с началом пляжного сезона гостиницы черноморского курорта приняли решение освободить для туристов занятые беженцами номера. Для многих бежавших от войны это стало неожиданностью, рассказала телекомпании «Формула» одна гражданка Украины, проживавшая в гостинице «Спутник»:

«Месяц мы уже здесь живем, и спасибо большое за это. Но сейчас нам сказали, что финансирование закончилось и мы должны покинуть гостиницу. Я с тремя детьми, некуда идти, я в декрете, работы сейчас нет. Да, в Грузии больше украинских флагов, чем в самой Украине, и я вижу помощь Грузии. Но куда нам сейчас идти?»

Выселение грозит примерно 250 украинцам, проживавшим в гостиницах «Интурист» и «Спутник». Куда обращаться за помощью – неизвестно, заявила еще одна женщина в интервью «Формуле»:

«Никого не интересует, как и куда мы должны уйти. Я сейчас с трехмесячным ребенком, мужем и бабушкой. Надеемся, что найдутся добровольцы, которые помогут нам».

Между тем в Департаменте туризма и курортов Аджарии заявили, что государство не оставит граждан Украины без жилья. Впрочем, никакого соответствующего законодательного решения не принималось, говорится в заявлении Народного защитника Грузии:

«В СМИ распространилась информация о том, что правительство приняло решение назначить украинцам денежную помощь, которая, в том числе, будет покрывать расходы на жилье. Тем не менее соответствующее объявление не размещалось ни на одном сайте какого-либо ведомства. Народный защитник призывает правительство Грузии и должностных лиц принять конкретные решения как можно скорее».

Несмотря на заявления некоторых представителей власти Грузии о готовности оказать помощь Украине в приеме беженцев, до сих неизвестно, есть ли какой-то конкретный план действий в этом направлении. А между тем, согласно последним данным, в Грузии уже находятся более 20 000 беженцев из Украины.

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Грузинские военные опасаются, что Служба безопасности не позволит им отправиться в Украину. Такое предположение высказал в интервью информационному интернет-агентству batumelebi грузинский доброволец, прибывший сегодня из Украины, Георгий Парцвания. По возвращении в Грузию его и нескольких его сослуживцев задержали в кутаисском аэропорту, как предположил Парцвания, представители Службы государственной безопасности:

«Когда мы проходили паспортный контроль, у них уже был список. Они заранее знали, что мы приезжаем. Нескольких человек, которые не были в списках, пропустили, а четверых, включая меня, остановили. Сказали ждать, не сообщили, почему нас задержали, забрали наши паспорта. Прошло два часа, а затем начали нас поодиночке вызывать. Я понял, что происходит, позвонил журналистам и адвокату. Они начали перешептываться: он позвонил журналистам, что теперь делать. Когда вызвали меня, я дал им поговорить с моим адвокатом. Он спросил у них, по какой причине меня задержали и планируют допрашивать. Меня сразу отпустили».

Через 10 дней Парцвания со своими товарищами планирует вернуться в Украину, но не исключает, что до того момента в Грузии его ждут провокации со стороны представителей силовых ведомств, предположительно, из-за нежелания властей позволить грузинским добровольцам участвовать в военных действиях в Украине.

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«200 миллионов долларов на возобновляемую энергию – какие проекты будут осуществлены в Грузии?» – статью под таким названием публикует информационное интернет-агентство BusinessPressNews. Заместитель министра экономики Ромео Микаутадзе в интервью изданию рассказал о том, что в Грузии запланировано осуществление проектов в сфере энергетики, общая энергетическая ценность которых достигнет 150 мегаватт.

«Есть несколько проектов по продвижению возобновляемых источников энергии, включая проекты, основанные на энергии ветра, воды и солнца. Есть несколько локаций, одна из них – Гори, а также Ксани и Аспиндза. Общий объем инвестиций, как местных, так и иностранных, составит 200 миллионов (долларов). Естественно, они пополнят нашу энергетическую систему и уменьшат нашу зависимость от соседних стран. Это шаг вперед на пути к энергетической независимости Грузии», – заявил Микаутадзе изданию после сегодняшнего заседания правительства. Впрочем, другие подробности о запланированных проектах замминистра журналистам открывать не стал.