Акт вандализма в абхазском Пантеоне

В абхазском Пантеоне, где захоронены известные общественные и культурные деятели, осквернили три могилы. По признанию председателя Союза писателей Вахтанга Абхазоу, который сделал этот факт достоянием публики, такое произошло впервые, этот объект никем не охраняется, никому не принадлежит и никто не несет ответственность за его сохранность.

Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу в социальной сети «Фейсбук» сообщил о том, что неизвестные вандалы осквернили три могилы в Пантеоне писателей, общественных деятелей и деятелей культуры Абхазии, который расположен на восточном склоне Сухумской горы. Речь идет о захоронениях государственных деятелей советского периода – Аслана Отырба, его супруги Татьяны Конджария и бывшего министра культуры Темура Кецба, с которых сняли металлические таблички с фотографиями и надписями.

В Пантеоне покоятся такие известные в Абхазии личности, как писатели Кязым Агумаа, Иван Тарба, актриса Минадора Зухба и актер Шарах Пачалиа, ученый-историк и археолог Михаил Трапш и другие.

Вахтанг Абхазоу рассказал об истории Пантеона и его неурегулированном статусе:

«Он был создан в 1965-м году, первым там похоронили Григория Пилия, он был партийным работником. В общей сложности там похоронено 52 человека, но дело в том, что из них девять человек были похоронены во время войны, это граждане города, не имеющие отношения к этому Пантеону. Писателей там всего тринадцать, ну, понятно, что там похоронены также ученые, актеры, работники искусства. В советское время Пантеон охранялся, а после войны охраны там нет. Дело в том, что статус этого объекта до сих пор не определен, не известно, кому он подчиняется, городу или он республиканского значения. И, поскольку он не закреплен ни за кем, такая ситуация случилась. Такого не было раньше, это в первый раз».

По словам Абхазоу, городские службы иногда делают на мемориале уборку, иногда туда поднимаются писатели и студенты, но постоянного ухода за ним нет. Последним в Пантеоне был похоронен в 1998-м году писатель Алексей Камугович Джения, после этого его закрыли и больше захоронения не производятся, потому что свободного места там нет.

Вахтанг Абхазоу уверен, что вопрос принадлежности и состояния Пантеона – это вопрос общества и власти, периодически он ставится, но решения до сих пор нет.

Свое отношение к состоянию Пантеона выразила и Гули Кичба, секретарь Общественной палаты Абхазии:

«Открыла «Фейсбук» и увидела вот такое ужасное сообщение. Я даже не знаю, как назвать тех людей, которые на кладбище оскверняют покой ушедших, а тем более в таком значимом для Абхазии месте, где покоятся выдающиеся личности нашей страны. Такие Пантеоны всегда охраняются, там всегда должен быть наведен порядок, потому что есть некоторые, ушедшие в мир иной в прошлом веке, у них уже не остались родственники, которые могли бы ухаживать за могилами. Со стороны городских властей обязательно должен быть уход, если это называется «Пантеон». Новодевичье кладбище, Троекуровское кладбище в Москве, где похоронены выдающиеся люди, там даже экскурсии проводили в советские времена, потому что там память, там написано значение каждого человека для этой страны, какой вклад он внес! Там похоронены люди, на которых равняются, а мы вот так поступаем… Я думаю, что это и наша вина, наверное, это всех должно касаться».

Гули Кичба в памятные даты поднимается к Пантеону, где похоронены ее родственники. Иногда, чтобы добраться до места, приходится прорубать дорогу топором, есть там и запущенные могилы, по которым видно, что ухаживать за ними некому. По мере возможности приходящие туда люди стараются и такие могилы расчистить, но привести в порядок всю территорию силами отдельных людей не возможно.

Она надеется, что после того, что произошло прошлой ночью, городские власти решат вопрос охраны и поддержания порядка в Пантеоне.

В интернете удалось обнаружить всего одну публикацию, из которой становится известно, что последний раз порядок в Пантеоне наводили в ноябре 2020 года работники муниципального управления «Благоустройство» администрации города Сухума. Его территория заросла травой и была захламлена бытовым мусором. До этого расчистку территории проводили в 2017-м году депутаты Сухумского городского собрания.

Столичные власти планировали построить ограду, установить осветительное оборудование, шлагбаум на въезде и другие работы по благоустройству мемориального комплекса, однако, судя по нынешним отзывам, планы так и не стали делами.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия