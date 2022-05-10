Сухумский Русдрам принял «Большие гастроли»

«Большие гастроли» Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова из Ярославля со 2 по 5 мая прошли на сцене Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера. В Сухуме показали четыре спектакля в рамках программы, учрежденной Министерством культуры России. Русдрам уже несколько лет принимает участие в «Больших гастролях». Благодаря этому проекту абхазские театралы получают возможность видеть постановки в исполнении именитых российских театров, а жители городов России – спектакли одного из самых ярких русских зарубежных театров. В этом году, согласно плану проекта, в Абхазию приехал Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова из города Ярославля. На протяжении четырех вечеров первый русский профессиональный театр (он был создан в 1750-м году) показывал зрителям свои лучшие работы. По словам генерального директора Русдрама Ираклия Хинтба, участие в программе «Большие гастроли» важное событие для его театра, и этой весной масштабы проекта поражают как никогда:

«В этом году сразу четыре спектакля. Наш зритель не знаком с творчеством Волковского театра. И, честно говоря, я тоже не видел эти спектакли и вместе со всеми их смотрю. Я очень рад тому, что репертуарная палитра очень разнообразна: сегодня была комедия, завтра будет драма «Калина красная», послезавтра - мелодрама «Земля Эльзы», потом будет мюзикл. То есть, в принципе, у зрителя будет возможность получить полноценное впечатление о Волковском театре. Этот проект колоссальный, и он очень финансово-затратный, сложный. Приехало 70 человек: это и артисты, и постановочная часть, и техническая часть, и администрация. Приехали две огромные фуры с декорациями, 40 больших кофров с костюмами и реквизитом. То есть мы весь театр заставили всем этим для того, чтобы спектакли прошли на том уровне и в том качестве, в котором они идут в Волковском театре».

Открыла «Большие гастроли» комедия «Предстоящее событие» – это история о докторе, визит которому наносят враждующие ангел и черт. 3 мая зрителям показали драму «Калина красная», затем – трагикомедию «Земля Эльзы», повествующую о глубоко взрослых влюбленных, чьему счастью отчаянно мешают родственники. Завершились гастроли 5 мая фолк-рок мюзиклом «Некрасов». И каждый раз зрительный зал был полон. Виолетта Халиф посмотрела несколько спектаклей в рамках «Больших гастролей», в том числе и комедию «Предстоящее событие». Вот какое впечатление оставила у нее постановка: «Шикарный спектакль. И грустно было, и смешно. Думаю, каждый, наверное, в чем-то узнал на сцене себя тоже. Это спектакль о жизни, современные темы были затронуты. Все так, как оно есть на самом деле, но с надеждой на светлое будущее. Есть, конечно, над чем поразмышлять, выходя из зрительного зала. Спасибо большое Волковскому театру за то, что посетил Абхазию! Завтра с удовольствием придем на очередной спектакль».

Директор театра имени Федора Волкова Айрат Тухватуллин выделил интересную и важную для его коллектива особенность абхазского зрителя – способностью не сдерживать эмоции и передавать их артистам на сцене: «Ты не можешь привезти, к сожалению, весь репертуар по техническим и экономическим причинам. Когда ты привозишь какой-то один спектакль, ты в стереотипе зрителя, который тебя впервые увидел, остаешься именно в жанре этого спектакля. Нам было важно максимально показать наш потенциал и жанровость театра, поэтому мы и привезли такие очень разные спектакли. Гастроли проходят пока на пятерку. Замечательный Русдрам, который помогает во всем, а зритель поддерживает своей открытостью. И вчерашний спектакль «Земля Эльзы» показал эту эмоциональность публики, когда практически после каждой фразы наших героев зрительный зал просто взрывался аплодисментами. У нас в Ярославле так, конечно, не реагируют. Это заряжает артистов и происходит энергетический синтез, который позволяет им еще больше раскрыться. Я несколько раз заходил за кулисы во время спектакля и в антракте. Актеры говорили, что они никогда такого зрителя не видели. Когда ты играешь на одной территории, ты знаешь реплики, на которые будет реагировать зритель или на которые он никак не реагирует, очень важно выдергивать наших артистов из зоны комфорта. Это очень бодрит любых актеров. Поэтому гастрольная история очень важна для того, чтобы не закиснуть, не замылиться, чтобы не было черствости с творческой точки зрения».