Иванишвили вывез принадлежащие ему произведения искусства из Лондона и Нью-Йорка

У экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили возникли проблемы при вывозе принадлежащих ему произведений искусства из Лондона и Нью-Йорка. Об этом говорится в заявлении адвоката Иванишвили, главного партнера юридической фирмы MKD Виктора Кипиани.

«С начала марта по середину апреля у господина Иванишвили возникли определенные трудности в своевременном и беспрепятственном перемещении произведений искусства из Лондона и Нью-Йорка. Возникшие трудности, которые были относительно легко преодолены в Нью-Йорке, а относительно сложно – в Лондоне, в итоге были решены правовым путем и другими механизмами», – говорится в заявлении адвоката.

Куда и по какой причине вывез произведения искусства Иванишвили из Великобритании и США, не сообщается. По информации адвоката, трудности возникли у миллиардера и в Германии. В частности, он планировал заменить старый вертолет на новый, который должен был быть в Грузии в начале марта.

«Его доставка была осуществлена в начале апреля, это искусственно созданная проблема была решена юридическим путем», – рассказывает адвокат.

Заявление Кипиани посвящено новой тяжбе Иванишвили со швейцарским банком Credit Suisse. Ранее в пиар-компании Cision, представляющей интересы Иванишвили, сообщили, что он не получил причитающихся ему денег от банка.

PR-компания заявляет, что бенефициары, в том числе Иванишвили, не имеют никакого отношения к вторжению России в Украину и против них не вводилось никаких санкций. Компания, представляющая Бидзину Иванишвили, считает, что он не только подвергается дискриминации, но и является жертвой политического давления со стороны Credit Suisse, пишет издание Jam News.

Отдельные сторонники правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что за решениями швейцарского банка могут стоят США, которые хотят «втянуть Грузию в войну».

Председатель партии Ираклий Кобахидзе фактически согласился с этим утверждением, заявив, что «мы видим некоторую координацию и если эта координация вызывает вопросы, то, наверное, это логично».