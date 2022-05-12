В районе завода «Азовсталь» погиб 27-летний грузинский боец

В районе завода «Азовсталь» в Мариуполе погиб грузинский боец – 27-летний Тато Бигвава. Молодой мужчина, предположительно, погиб в результате взрыва кассетной бомбы. Она была сброшена российскими войсками на территорию завода, используемого в качестве убежища бойцами батальона «Азов» и мирными жителями.

Как пишет СОВА со ссылкой на телеканал «Мтавари», перед смертью Бигвава обеспечивал безопасность гуманитарного коридора, предназначенного для эвакуации детей и стариков из убежища. После этого, во время патрулирования района, произошел взрыв. Последний раз боец разговаривал с семьей 7 мая.

Сообщается, что Тато Бигвава руководил второй ротой «Азова». После окончания Украинской военной академии он с 2014 года служил в батальоне, а около месяца назад президент Украины Владимир Зеленский наградил его Орденом мужества.

Семья Бигвава – вынужденные переселенцы из Сухуми, граждане Украины. Они жили в Днепре, но во время войны их дом был разрушен.