Украинские беженцы и временное гостеприимство

4-х и 5-звездочные гостиницы Батуми, ранее принявшие на временное проживание беженцев из Украины, отказываются в дальнейшем содержать их. В департаменте туризма обещают разобраться с проблемой, но, учитывая, что никаких подробностей не разглашают, для семей, бежавших от войны, заявления эти звучат тревожно.

Мариуполь – Бердянск – Симферополь – Краснодар – Батуми, – маршрут длиной в сотни километров и несколько дней, который с начала войны пришлось пройти десяткам украинских семей, чтобы оказаться в безопасности. Такой путь прошла и 68-летняя Любовь Шаинидзе вместе со своим мужем. Остальные члены ее семьи – дочери, зять и внуки, всего их восемь человек, присоединились к ним позже, рассказывает Любовь:

«Мы месяц сидели в Мариуполе, в подвале. Обстрелы были, мы сидели там с ребенком, ему четыре годика, по 5-6 часов сидели. Соседи уезжали, сказали, что есть два места, дали нам 20 минут, мы в чем стояли, в том и уехали, а остальные мои дети и внуки шли пешком 20 километров, пока не вышли за Мариуполь. Там уже их подвозили по отдельности, по дороге попадались люди и довозили до Бердянска. Они выходили под обстрелами пешком».

В Батуми семью приняли в гостинице «Спутник», оплату за проживание на себя взял местный департамент туризма. Но прожили они здесь чуть больше месяца до того, как руководство гостиницы заявило, что финансирование закончилось, и попросило их освободить номера, рассказывает Любовь:

«Нам позвонили с «ресепшена», сказали, что через два дня мы должны выехать отсюда. Третьего (мая) позвонили, чтобы пятого мы выехали все. Мы обратились в департамент по туризму, приезжал представитель. Ну, пока оставили на неделю».

И это все подробности, которые до сих пор известны украинским беженцам в Батуми. Остается лишь надеяться на какую-то помощь, говорит 69-летняя жительница Бучи Наталья Шолда:

«Я уже с первых дней войны нахожусь здесь, в Грузии. В Украине остались два сына и внук, сыновья защищают Украину... Для меня вопрос проживания в этой гостинице очень насущный в том плане, что мне совершенно некуда вернуться, так как Буча была полностью разбита, разгромлена, моя квартира разбита, в ней сейчас нельзя жить. И поэтому я сегодня прошу всех тех людей, от которых зависит наше пребывание здесь, помочь нам в этом вопросе. Мне пока разрешили остаться здесь, но на какой срок, конкретно не сказали».

Сейчас в гостинице «Спутник» проживает около 80 граждан Украины. Среди них и Оксана Горгиладзе из города Днепра с трехлетней дочкой и семимесячными двойняшками. Покинуть родной город она решила еще в марте, из Днепра добрались до Черновцов, где приходилось жить в подвале, рассказывает Оксана:

«Люди помогали, брали деток на руки, потому что сирена была в 3-4 часа утра. Детки из-за того, что холодно было и сырой подвал, заболели. После этого поехали из Черновцов автобусом в Стамбул, через Румынию, Болгарию... (В Батуми) мы приехали 18 марта. Пока нам никто ничего конкретного не говорит, как что будет происходить дальше. Хотелось бы найти крышу над головой, потому что идти некуда».

Какой-либо конкретики от департамента туризма Аджарии пока добиться не удается и журналистам. Ранее в ведомстве заявляли, что на временное расселение украинских беженцев было выделено около полумиллиона лари, гостиницы согласились предоставить номера для этих целей по льготным ценам. Однако с началом пляжного сезона в 5-звездочной гостинице «Интурист» и 4-звездочном «Спутнике» заявили, что больше не могут содержать семьи по прежним ценам во избежание финансовых потерь. В коротком письменном комментарии на вопрос грузинской службы Радио Свобода о дальнейшей судьбе беженцев в департаменте туризма ответили:

«Никто их не выгонит до тех пор, пока не переведут в другое жилье. Поиск альтернативного жилья проходит поэтапно, украинцев будут переводить из гостиниц высокого класса».

И это пока все подробности. В ведомстве также говорят, что планируют начать обсуждение вопроса расселения украинских беженцев с центральными властями, представители которых, кстати, неоднократно выражали готовность оказать помощь Украине в приеме ее граждан, однако до сих пор не было обнародовано никакой информации по этому поводу.