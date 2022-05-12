Абхазский премьер Александр Анкваб провел совещание с экологами

Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб провел совещание с участием председателя комитета по экологии Савелия Читанава и директора Института экологии АНА Романом Дбар.

В ходе совещания были обсуждены проблемы морского берегоукрепления и берегообразования, влияние рек на экологию морской акватории и образование морских пляжей, необходимые работы по очищению русла рек от излишних инертных материалов, вызывающих их разлив и сопутствующие проблемы. Особое внимание было уделено контролю за процессом выборки инертных материалов с целью недопущения вреда экологическому балансу.

Как сообщает информагентство «Апсныпресс», помимо обсужденных вопросов, премьер-министр интересовался мнением специалистов о причинах гибели дельфинов, имевших место в последнее время. Ситуация обратила на себя внимание не только соответствующих служб, но и общественности.

По словам главных экологов, за этим периодическим явлением наблюдают специалисты не первый год. Эксперты ведут мониторинг ситуации. По их словам, причин гибели может быть несколько: повреждения, полученные особями в рыболовецких сетях, вирусные и инфекционные заболевания этого вида млекопитающих. По мнению участников совещания, несмотря на то, что на большинстве исследованных тушек дельфинов не найдено следов внешнего воздействия, важно более строгое контролирование условий использования рыболовецких сетей.

Премьер-министр поручил продолжить мониторинг и предложить меры, способствующие минимизации случаев гибели дельфинов в результате деятельности человека.