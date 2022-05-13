Премьер Грузии пообещал населению, что войны с Россией не будет

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили дал населению гарантии, что войны с Россией не будет. Об этом он заявил в ходе поездки в регион Гурия, пишет СОВА.

«Для всех граждан важно, чтобы в стране был мир и стабильность. Это основа основ. Без этого в стране ничего не будет. Наша страна, наш народ, можно сказать, уже трижды воевали с Российской Федерацией. Начиная с 90-х, затем внутренняя, гражданская война, мы пережили тысячу бед, потом – «августовская война», имевшая разрушительные последствия и приведшая к оккупации наших территорий, которая продолжается по сей день», – сказал он.

По словам Гарибашвили, если в Грузии не проанализируют все и продолжат «эту безответственную риторику и безответственную деятельность, в том числе деструктивную деятельность внутренних врагов», все плохо кончится: «Но, конечно, наше правительство этого не допустит».

«Мы даем населению гарантии, что в стране будет долгосрочный мир, что никакого второго фронта, никакой войны не будет. Напротив, будет развитие, строительство и мир», – заключил Ираклий Гарибашвили.