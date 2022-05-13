Обзор абхазской прессы

О том, что происходит с продажей и покупкой автомобилей в Абхазии, пишет газета «Независимая Республика». В интервью изданию директор сухумского магазина автозапчастей, дилер продаж б/у автомобилей Карен Эксузян заявил, что цены на автомобили за последнее время выросли, увеличились различные пошлины и сборы на границах.

«Доставка контейнеров в морпорты или автовозов стала очень дорогая. Например, раньше три машины обходились в 3500-4000 долларов. Сейчас в 5000 долларов, а то и выше. У нас пользуются популярностью праворульные автомобили. Из Японии до Новороссийска их привозили за 2200 долларов. Сегодня 16-17 тыс. долларов (четыре седана), на 3 тыс. долларов дороже, если доставляются джипы. Сейчас из США и Европы вообще ничего не привезешь. Самое главное – цены продолжают расти. Сколько это будет продолжаться – никто не знает. Ни мы, ни наши партнеры. Но перевозки тем не менее осуществляются», – уточнил Карен Эксузян.

Он сообщил, что за минувший месяц завоз автомобилей снизился, две-три машины в неделю. «Раньше приходили 3-4 контейнера (12-16 авто) в день! Сейчас в основном к нам завозят праворульные автомобили, оформленные в течение года на границах России. Но этот поток скоро тоже прекратится, так как на российских постах их будут конфисковывать. Цены в Абхазии на местные авто выросли значительно. Главное, клиентура на покупку б/у машин есть, но самого «товара» нет», – добавил он.

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Блогер Дмитрий Максимович (Дмитрий Мушба) на своей странице в Facebook написал пост, посвященный росту цен в Абхазии. «Сходил в магазин: купил молока, масла сливочного, колбасы какой-то, немного фруктов, в общем, стандартный продуктовый набор. Что могу сказать – видимо, для ритейлеров в аду приготовлен отдельный котел с кипящим подсолнечным маслом (по 200 рублей за бутылку). Меж тем рубль крепчал. Маразм, по-видимому, тоже. Кому-то в ЦБ РФ уже грезится квартальная премия за успешную работу. По такой логике и нашему экономическому блоку медалька на лацкан и «золотой парашют» при выходе обеспечены при любом развитии событий. На то, как и чем живет обычный среднестатистический человек, всем, естественно, плевать. Контролировать народ куда проще, чем цены. Вообще, интересно: мы вроде как имитируем реставрацию Союза, но взяв за основу самые омерзительные совковые элементы с оголтелой пропагандой, нарушением прав и свобод и воинствующей ксенофобией, да еще помножив все это на дикий капитализм. О постулатах равенства и солидарности можно услышать только из ящика, но стоит выйти на улицу... Тут никакой гипноз уже не действует. Однако за счет более частых сеансов вперемешку с палочным массажем удовлетворенность общества пока удается держать на необходимом уровне».

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«Апсныпресс» пишет, что Республиканская больница и родильный дом полностью обеспечены кислородом. Из газификаторного устройства медицинские газы подаются в палаты интенсивной терапии и реанимации, в процедурные кабинеты, операционные и приемные отделения.

По словам и.о. главврача Республиканской больницы Эрика Хатхва, раньше кислород доставлялся в больницу баллонами, приходилось искать рабочих для загрузки и выгрузки.

«Объема кислорода хватало на несколько дней, а во время пандемии COVID-19 иногда приходилось и по несколько раз в сутки заправлять баллоны. Теперь все централизовано и автоматизировано, что намного облегчает работу медиков», – сказал он.

Кислород доставляется из Российской Федерации, газификатор может вмещать три тонны и является эффективной и удобной альтернативой баллонам высокого давления. На случай внештатных ситуаций есть запасы. Так же, по словам главврача, в родильном доме была заменена и старая медицинская вакуумная станция.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия