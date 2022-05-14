Ирина Верещук: Украина ведет переговоры об эвакуации с «Азовстали» 60 человек

Глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов утверждает, что президент России Владимир Путин серьезно болен, а недовольные его политикой люди в высших эшелонах российской власти уже готовятся отстранить его от власти.

Об этом Буданов заявил в интервью британскому телеканалу Sky News. По словам главы ГУР Украины, у Путина онкологическое заболевание. Источников своих утверждений о здоровье Путина он не привел.

Буданов предположил, что активные боевые действия между Россией с Украиной продлится до конца года, причем переломный момент наступит в августе. По мнению главы украинской разведки, по итогам войны Украина вернет себе контроль над всеми утраченными на данный момент территориями, включая Донбасс и Крым.

Газета The Times в субботу также публикует материал о предполагаемых проблемах со здоровьем Владимира Путина. Она ссылается на аудиозапись разговора, как утверждается, некоего российского олигарха с западным инвестором, которая оказалась в распоряжении американского журнала New Lines. Как утверждается, в ходе этого разговора, состоявшегося в марте, российский бизнесмен говорит о том, что Путин страдает раком крови. По его оценке, президент России «сошел с ума», приказав атаковать Украину, и своими действиями разрушил российскую экономику. Имя олигарха не называется.

Ранее покинувший Россию и продавший свой российский бизнес миллиардер Олег Тиньков в интервью Юрию Дудю заявил, что большинство богатейших россиян выступает против войны с Украиной.

Издание «Проект» недавно опубликовало расследование, из которого следует, что Путина часто посещают врачи, в том числе специалисты по хирургическому лечению онкологических заболеваний, в частности рака щитовидной железы. Пресса и пользователи соцсетей обращают внимание на то, что Путин, несмотря на утверждения о том, что он сделал прививку от коронавируса, продолжает принимать зарубежных лидеров за длинным столом, не вступая с ними в непосредственный контакт. Внимание привлекла и странная поза Путина во время недавней встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

В Кремле состояние здоровья Путина, как правило, не комментируют или же утверждают, что президент здоров. Путин нечасто появляется на публике, однако на этой неделе он участвовал в параде в Москве 9 мая и ряде совещаний.

Владимиру Путину 69 лет. Согласно принятым по его инициативе поправкам к Конституции, он может, в случае переизбрания, оставаться у власти до 2036 года.