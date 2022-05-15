Жюри Грузии и Азербайджана в финале «Евровидения 2022» отстранили от голосования

Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что у Грузии и Азербайджана «были выявлены определенные неправильные схемы голосования» в ходе «Евровидения 2022». Это выяснилось после второй генеральной репетиции второго полуфинала, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Результаты голосования национальных жюри были признаны подозрительными и заменены на «агрегированный результат». Речь идет также о голосовании Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино.

«EBU крайне серьезно относится к любым предполагаемым попыткам манипулирования голосованием на конкурсе и имеет право отозвать такие голоса в соответствии с Официальными инструкциями по голосованию, независимо от того, могут ли такие голоса повлиять на результаты и/или исход», - говорится в заявлении Вещательного союза.

Также отмечается: «чтобы соответствовать Инструкции по голосованию Конкурса, EBU работал со своим партнером по голосованию, чтобы рассчитать замещающий совокупный результат для каждой заинтересованной страны как во втором полуфинале, так и в Гранд-финале (рассчитывается на основе результатов других стран с аналогичным голосованием)».

С утра Грузия и Азербайджан выражали недоумение, что организаторы «Евровидения» при подсчете результатов голосования национальных жюри назвали не те данные. Обе страны заявили, что их жюри дали высший бал - 12 - Украине, а не Великобритании, как указано в итоговых таблицах конкурса.

С утра специальное заявление по этому поводу сделал Общественный вещатель Грузии. Новое заявление Европейского вещательного союза об отстранении жюри в Грузии пока не комментировали.

Азербайджанские СМИ, в свою очередь, сообщают, что во время голосования в финале, когда дошла очередь Азербайджана, было сказано, что из-за технических проблем результаты будет озвучивать не телеведущая Нармин Салманова, а представитель Европейского союза вещателей. Им были названы цифры, не совпадающие с позицией азербайджанского жюри.