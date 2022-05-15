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Жюри Грузии и Азербайджана в финале «Евровидения 2022» отстранили от голосования
Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что у Грузии и Азербайджана «были выявлены определенные неправильные схемы голосования» в ходе «Евровидения 2022». Это выяснилось после второй генеральной репетиции второго полуфинала, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Результаты голосования национальных жюри были признаны подозрительными и заменены на «агрегированный результат». Речь идет также о голосовании Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино.
«EBU крайне серьезно относится к любым предполагаемым попыткам манипулирования голосованием на конкурсе и имеет право отозвать такие голоса в соответствии с Официальными инструкциями по голосованию, независимо от того, могут ли такие голоса повлиять на результаты и/или исход», - говорится в заявлении Вещательного союза.
Также отмечается: «чтобы соответствовать Инструкции по голосованию Конкурса, EBU работал со своим партнером по голосованию, чтобы рассчитать замещающий совокупный результат для каждой заинтересованной страны как во втором полуфинале, так и в Гранд-финале (рассчитывается на основе результатов других стран с аналогичным голосованием)».
С утра Грузия и Азербайджан выражали недоумение, что организаторы «Евровидения» при подсчете результатов голосования национальных жюри назвали не те данные. Обе страны заявили, что их жюри дали высший бал - 12 - Украине, а не Великобритании, как указано в итоговых таблицах конкурса.
С утра специальное заявление по этому поводу сделал Общественный вещатель Грузии. Новое заявление Европейского вещательного союза об отстранении жюри в Грузии пока не комментировали.
Азербайджанские СМИ, в свою очередь, сообщают, что во время голосования в финале, когда дошла очередь Азербайджана, было сказано, что из-за технических проблем результаты будет озвучивать не телеведущая Нармин Салманова, а представитель Европейского союза вещателей. Им были названы цифры, не совпадающие с позицией азербайджанского жюри.
Другие новости дня
В НАТО уверены в консенсусе по приему в организацию Финляндии и Швеции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает промедления в процессе вступления в организацию Финляндии и Швеции, несмотря на некоторые возражения Турции.
Анкара не хочет блокировать присоединение к Североатлантическому союзу двух новых членов, и дала это ясно понять, сказал Столтенберг в воскресенье по завершении встречи в Берлине министров иностранных дел стран НАТО. «Я уверен, что мы сможем ответить на опасения Турции так, чтобы это не замедлило процесса вступления», - добавил Столтенберг.
Ранее в турецком руководстве заявляли, что дадут согласие на вступление в НАТО Хельсинки и Стокгольма только если будут выполнены определенные условия Анкары. Это вызвало сомнения в окончательной единой позиции всех стран-членов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также высказал уверенность, что консенсус по предполагаемому расширению НАТО будет достигнут. По словам Блинкена, он разговаривал с турецким коллегой относительно опасений Анкары. «Я не хочу давать характеристику ни этому конкретному разговору с министром иностранных дел, ни обсуждениям в рамках сессий НАТО, но с уверенностью могут сказать: я слышал почти от всех в организации об очень убедительной поддержке вступлению в Союз Финляндии и Швеции», - сказал Столтенберг журналистам после министерской встречи в столице Германии.
Ранее в воскресенье стало известно, что правительство Финляндии официально приняло решение добиваться вступления страны в Североатлантический союз. Решение еще должен одобрить парламент. Ожидается, что это произойдет скоро. В ближайшее время подачи заявки на вступление в НАТО ожидают также от Швеции. Руководство обеих стран задумалось о вступлении в Североатлантический союз после начала широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 15 мая в Берлине у него прошла встреча с Блинкеном, после которой он может сказать, что в Украину, противостоящей российской агрессии, идет «еще больше оружия и помощи». Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс отметил, что Блинкен и Кулеба обсудили последствия российского военного вторжения в Украину, включая вопросы, связанные с глобальной продовольственной безопасностью.
По словам Энтони Блинкена, союзники по НАТО намерены продолжать санкционное давление в отношении России так долго, сколько это потребуется. Вашингтон с союзниками сконцентрированы на предоставлении Киеву помощи как в военной сфере, так и за столом переговоров, отметил госсекретарь США.
Глава германского внешнеполитического ведомства Анналена Бербок заявила по поводу последних действий России, что ее поведение равносильно одностороннему отказу от соглашения по сотрудничеству с НАТО, заключенного в 1997 году. «Российское правительство ясно дало понять, что основополагающий акт Россия-НАТО для него больше ничего не значит. Таким образом, сейчас мы должны признать, что этот базовый документ прекращен в одностороннем порядке Россией, а не НАТО», - подчеркнула Бербок.
Соглашение, упомянутое Бербок, ставило своей целью укрепление доверия и ограниченного военного присутствия обеих сторон в Восточной Европе. НАТО приостановила практическое сотрудничество с Россией в 2014 году вслед за аннексией Россией Крыма. Москва, в свою очередь, приостановила работу своей миссии в НАТО и закрыла представительство Североатлантического союза в российской столице в октябре прошлого года - в ответ на высылку своих российских дипломатов, пишет Reuters.
В Грузии переиздали «Витязя в тигровой шкуре» на абхазском языке
В Тбилиси прошла презентация поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» на абхазском языке, изданной Национальным центром рукописей, пишет SOVA.
По сообщению пресс-службы Минобразования Грузии, данная копия издания, напечатанного на абхазском языке в 1941 году, была переиздана при содействии Минобразования Грузии и на основании обращения абхазского Министерства культуры и образования. Оригинал хранится в фонде Редких печатных изданий Национального центра рукописей.
Перевод произведения Руставели принадлежит известному абхазскому писателю Дмитрию Гулиа, а редактором книги является видный грузинский ученый, академик Симон Джанашия. Книга вышла в свет в 2021 году, к 80-летию издания поэмы на абхазском языке.
В России в ночь на воскресенье попытались поджечь 2 военкомата
В России в ночь на воскресенье неизвестные пытались поджечь 2 военкомата. Об этом сообщает издание Baza.
С начала войны в Украине в России совершены попытки поджогов около 10 военкоматов. В большинстве случаев те, кто это сделал, не установлены.
Как пишет Baza, нападению подвергся военный комиссариат в поселке Пронск Рязанской области. Неизвестные подошли к зданию около 3 часов ночи и попытались поджечь дверь, а затем и оконную раму. Огонь не распространился. Возбуждено уголовное дело.
Еще один поджог произошел в Волгограде. Пожар произошел в подсобном помещении военного комиссариата по Советскому, Ворошиловскому и Кировскому районам. Предположительно, в здание бросили «коктейль Молотова».
13 мая была совершена попытка поджечь военный комиссариат в городе Гуково Ростовской области. В ночь на 13 мая неизвестные пытались поджечь здание военного комиссариата в центре Омска, сообщает Om1.ru со ссылкой на несколько источников. В Череповце двое 16-летних подростков забросали военкомат «коктейлями Молотова», они были задержаны. В ночь на 4 мая неизвестный бросил два «коктейля Молотова» в здание военкомата на улице Мира в Нижневартовске. Сообщалось и о других случаях поджога военкоматов. Люди ни в одном из этих случаев не пострадали.
Леонид Лакербая избран депутатом парламент от гудаутского избирательного округа №18
Председатель партии «Айтайра» Леонид Лакербая избран депутатом парламента от гудаутского избирательного округа №18, сообщили в Центризбиркоме самопровозглашенной республики Абхазия.
Накануне, 14 мая, в округе №18 состоялись повторные парламентские выборы. По округу баллотировались два кандидата - Леонид Лакербая и Беслан Таркил.
Повторные выборы в округе №18 были назначены в связи с тем, что на выборах 12 марта ни один из кандидатов не получил более 50% голосов избирателей, пришедших на выборы, пишет «Апсныпресс».
Илья Дарчиашвили летит в Брюссель обсуждать перспективы Грузии в ЕС
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили посетит Брюссель с рабочим визитом 16-18 мая, сообщила пресс-служба МИД. Дарчиашвили проведет встречи с министрами иностранных дел стран-членов ЕС, которые встречаются в Брюсселе в рамках Совета ЕС по внешним отношениям.
На встречах будет обсуждаться комплекс вопросов, связанных с евроинтеграцией Грузии и вопросы, связанные с подачей Грузией заявки на вступление в ЕС, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Грузия и Молдова подали заявку на вступление в ЕС 3 марта, вслед за Украиной. Три страны уже прошли первую обязательную процедуру - ответили на масштабный опросник, обязательный для получения статуса страны-кандидата. В настоящее время ответы на несколько тысяч вопросов изучаются экспертами Еврокомиссии.
У Еврокомиссии нет четких сроков, в течение которых она обязана подготовить заключение. Вступление в ЕС связано с долгими бюрократическими процедурами. Но эксперты ожидают, что на фоне событий вокруг Украины, Евросоюз не будет затягивать подготовку заключения по опросникам.
23-24 июня в Брюсселе пройдет саммит ЕС. Это самый ранний срок, когда могут быть рассмотрены вопросы статуса кандидатов для Украины, Грузии и Молдовы.
Видео: «Азовсталь» обстреливают зажигательными снарядами
Российские войска обстреливают территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе зажигательными снарядами. Это следует из опубликованного в воскресенье в соцсетях видео. Когда оно было снято, неясно. Видео распространяют как российские, так и украинские источники.
По оценке Руслана Левиева из группы Conflict Intelligence Team, речь идет не о фосфорных боеприпасах, а о термитном оружии.
Неизбирательное зажигательное оружие запрещено применять согласно Конвенции ООН о конкретных видах обычного оружия - на тех территориях, где может находиться гражданское население. «Азовсталь» находится в черте города. С территории завода была проведена эвакуация мирных жителей, однако представители ООН заявляли, что не могут уверенно подтвердить, что там не осталось гражданских лиц.
Официальных комментариев российской стороны в связи с обстрелом нет.
Завод «Азовсталь» - последний оплот обороны украинских войск в Мариуполе после того, как большая часть территории города перешла под контроль российских военных. Украина добивается эвакуации своих военнослужащих с завода, предлагая, в частности, отправить их в третью страну, где они могли бы оставаться до конца войны. С предложением обеспечить такую эвакуацию в частности выступала Турция. Россия настаивает на том, чтобы украинские военные сдались в плен. Сейчас идут переговоры об эвакуации по крайней мере тяжело раненых - в обмен на российских пленных.
Украинская группа Kalush Orchestra, одержавшая победу на конкурсе «Евровидение» в Италии, накануне после своего выступления в прямом эфире обратилась с призывом «спасти Мариуполь», «спасти «Азовсталь»«. Как в российских, так и в украинских источниках в воскресенье после этого появились фото снарядов, которыми, как утверждается, обстреливают «Азовсталь», на которых нанесены надписи c призывами «спасти Мариуполь».
«Партнер с расширенными возможностями»: Грузию пригласят на саммит НАТО
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ перед началом встречи министров иностранных дел Альянса в Берлине сообщил, что Грузию пригласят на саммит НАТО. Со слов Джоанэ, решение было принято в контексте политики открытых дверей, пишет SOVA.
«НАТО всегда будет уважать право наций выбирать свой путь. Грузия – партнер с расширенными возможностями, с которым НАТО имеет длительное сотрудничество. Я могу сказать, что руководство Грузии будет приглашено на саммит НАТО», - сказал он.
Джоанэ добавил, что политика открытых дверей для Альянса крайне важна.
«Политика открытых дверей остается важной для НАТО, и я могу сказать, что Грузия является очень важным партнером, Черное море становится очень важным. Мы видим блокаду Черного моря, попытки России задушить экономику Украины и создать проблемы с продовольственной безопасностью в других частях мира. Также очень важными партнерами являются Республика Молдова, Босния и Герцеговина», - сказал Мирча Джоане.
- Встреча G7 прошла 12-14 мая в Вайссенхаусе (Германия), на 14-15 мая в Берлине запланировано неформальное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел. Грузия не вошла в список стран-участниц мероприятия. При этом на министериал НАТО приглашены Финляндия и Швеция, а на встречу в формате G7 – Украина, Молдова и Индонезия.
- Отметим, что Грузии не было и среди участников встречи, прошедшей в конце апреля на авиабазе США в Рамштайне. Министр обороны США Ллойд Остин тогда встретился с представителями 40 стран и обсудил с ними вопрос укрепления обороноспособности Украины. Среди приглашенных на встречу были не только европейские союзники Вашингтона, но и Япония, Австралия и Израиль. В Минобороны Грузии тогда пояснили, что основной темой обсуждения были поставки оружия Киеву и восстановление Украины в послевоенный период, а роль Грузии ограничивается политической и гуманитарной поддержкой, а не военной.
Финляндия официально заявила о намерении вступить в НАТО
Правительство Финляндии официально приняло решение добиваться вступления страны в Североатлантический союз.
Об этом заявили глава правительства Санна Марин и президент Финляндии Саули Ниинисте на совместной пресс-конференции в Хельсинки в воскресенье.
Решение еще должен одобрить парламент. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.
Ожидается, что в ближайшее время заявку на вступление в НАТО подаст также Швеция.
Финляндия стала нейтральной страной после Второй мировой войны, поддерживая тесные отношения как с СССР и затем Россией, так и со странами НАТО. Швеция поддерживала нейтралитет более 100 лет, не участвуя в мировых войнах.
Руководство обеих стран задумалось о вступлении в Североатлантический союз после начала широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале. По опросам, большинство жителей этих стран сейчас поддерживает присоединение к НАТО.
По словам премьер-министра, решение принято для того, чтобы избежать угрозы войны с Россией. После российского вторжения в Украину, подчеркнула Марин, Москве стало невозможно доверять, и поэтому для того, чтобы обеспечить свою безопасность, Финляндия была вынуждена сделать выбор в пользу членства в НАТО.
Президент Финляндии накануге позвонил президенту России Владимиру Путину и сообщил, что Хельсинки в течение следующих нескольких дней подаст заявку на вступление в НАТО. Ниинисте сказал Путину, что действия России в последние месяцы заставили Финляндию обратить внимание на свою безопасность, поэтому руководство страны решило начать процесс вступления в военный союз.
Путин в разговоре с Ниинисте отметил, что «отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным». Российский президент выразил уверенность, что никаких угроз безопасности Финляндии не существует, говорится в сообщении Кремля. Путин также предупредил Ниинисте, что вступление в НАТО может негативно сказаться на двусторонних отношениях.
На пресс-конференции в Хельсинки в воскресенье президент Финляндии сказал, что рассчитывает на то, что отношения с Россией не станут враждебными. Он привел в качестве примера Норвегию, которая является членом НАТО, однако, во всяком случае до последнего времени, поддерживала сотрудничество и корректные отношения с Москвой.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал заявление лидеров Финляндии и сказал, что в случае подачи заявок Швеция и Финляндия будут быстро и без проблем приняты в Североатлантический союз.
- Турция высказывала сомнения в связи с планами Швеции и Финляндии вступить в НАТО, сообщив, что необходимы переговоры с этими странами. Однако большинство стран союза ожидает, что вступление обеих стран удастся оформить в короткие сроки.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг назвал возможное вступление Финляндии в НАТО угрозой для России. «Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным», - заявил он.
- Одним из обоснований для вторжения на территорию Украины в феврале нынешнего года российские власти называли стремление этой страны вступить в НАТО, что, по их утверждению, якобы угрожает безопасности России.
В Южной Осетии празднуют день осетинского языка и литературы
Традиционные празднования в честь Дня осетинского языка и литературы проходят Цхинвали, в сквере имени основоположника осетинского литературного языка Коста Хетагурова. По случаю празднования в начале мероприятия состоялось возложение цветов к памятнику осетинскому поэту.
С приветственным словом выступила заместитель министра образования самопровозглашенной республики Южная Осетия Элиса Гаглоева.
«Сегодняшний день по случаю выхода в свет в 1899 году книги Коста Хетагурова «Ирон Фандыр» («Осетинская лира») для всей Осетии был выбран как День осетинского языка и литературы. Наш язык - это наша история. Я призываю всех, кто называет себя осетинами, говорить на родном языке, беречь осетинский язык и учить его от мала до велика, чтобы не было потеряно наше будущее», - цитирует Гаглоеву информагентство «Рес».
Преподаватели осетинского языка и литературы с различных школ также выступили перед гостями мероприятия. Они говорили о важности знания родного языка и призывали беречь его.
В праздновании Дня осетинского языка и литературы приняли участие более сотни школьников из столичных и районных школ, которые декламировали стихи на осетинском языке и исполнили национальные танцы.
Посол РФ в США: Мы не сдадимся, Россия не капитулирует в Украине
Посол России в США Анатолий Антонов заявил о своей уверенности, что Россия не «капитулирует» в Украине. По его словам, российские дипломаты в США убеждены в том, что «все задачи, которые поставил верховный главнокомандующий перед вооруженными силами, будут полностью выполнены».
В эфире телеканала «Соловьев Live» Антонов сказал, что США «подталкивают» Россию к переговорам о мире, но на своих условиях. По словам посла, этих условий три: прекращение боевых действий в Украине, отвод войск на позиции до 24 февраля, а также необходимость «покаяться за все содеянное». По словам посла, «такой капитуляции не будет, никогда не будет». «Мы никогда не сдадимся, не уйдем назад» - сказал он.
Посол посетовал, что США «загнали в тупик» диалог с Россией, а также прервали очные контакты с персоналом посольства в Вашингтоне.
С самого начала российского вторжения в Украину Соединенные Штаты призывают Москву прекратить огонь и вывести войска. Также США заявляют о поддержке независимости и территориальной целостности Украины и оказывают Киеву существенную помощь. При этом требований «капитуляции» по отношению к России не выдвигается. США подчеркивают, что конфликт должен быть разрешен путем переговоров, но не на основе диктата со стороны России.
- За день до признания Кремлем независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР» и за несколько дней до широкомасштабного российского вторжения в Украину в феврале посол Антонов заявлял: «Я бы хотел подтвердить, что Донбасс и Луганск являются частью Украины» и настаивал на том, что у России нет планов вторгаться в Украину и захватывать ее территорию.
Британская разведка: Россия потеряла уже треть «армии вторжения»
Британская военная разведка считает, что Россия потеряла уже около трети сухопутных боевых сил, которые она собрала в феврале перед началом вторжения в Украину.
Об этом говорится в опубликованной в воскресенье очередной оценке Министерства обороны Великобритании военного потенциала России и Украины в нынешней войне. Столь высокие оценки российских боевых потерь опубликованы впервые. Неясно, какая часть потерь относится к безвозвратным (то есть погибшим и умершим от ран). По данным украинской стороны, Россия только убитыми потеряла более 20 тысяч человек. В условиях боевых действий эти данные невозможно проверить. По открытым источникам установлены имена более тысячи погибших.
Группировка перед вторжением в Украину оценивалась примерно в 150 тысяч человек.
Британская разведка приходит к выводу, что с нынешним уровнем потерь и с продолжающимися проблемами с логистикой маловероятно крупномасштабное наступление России в Донбассе в течение ближайших 30 дней. Успехи, достигнутые Россией за последний месяц, оцениваются как небольшие.
Украинский Генштаб сообщает, что российские войска продолжают попытки наступления на ряде направлений в Донецкой и Луганской областях, в частности продолжаются попытки взять Лиман, Северодонецк, Авдеевку и Курахово. В то же время, по сообщению главы администрации Харьковской области, украинские войска перешли в контрнаступление на Изюмском направлении. Ранее в результате украинского контрнаступления российские войска ушли из ряда населенных пунктов под Харьковом. Сообщалось о выходе украинских военных на линию границы с Россией на одном из участков.
Минобороны России в последнее время практически не сообщает о продвижении войск. Последним населенным пунктом, упомянутым в его сводках как взятый, был город Попасная в Луганской области. За него бои шли около двух месяцев. Как украинские, так и ряд российских комментаторов отмечают, что в последние дни российские военные понесли тяжелые потери при попытке форсировать Северский Донец под Белогоровкой. Официально Минобороны РФ об этом не сообщало.
- Вооруженное вторжение России началось 24 февраля. Наибольших успехов российские военные достигли в первые дни, взяв под контроль Херсон и часть территорий юга Украины, а также большую часть Луганской области. Впоследствии российские войска ушли из северных районов Украины, а теперь и из-под Харькова, а бои в Донбассе приняли затяжной позиционный характер.
10 человек убиты в Буффало. Очевидно, на почве расовой ненависти
Вооруженное нападение в субботу на супермаркет в городе Буффало (штат Нью-Йорк), жертвами которого стали 10 человек, расследуется как насилие на почве расовой ненависти. Об этом сообщила полиция.
Стрельбу из полуавтоматической винтовки открыл 18-летний Пэйтон Джендрон. Он транслировал нападение в прямом эфире на стриминговом сервисе Twich. Помимо 10 убитых, три человека были ранены. Подавляющее большинство жертв - темнокожие.
Стрелявший был задержан. Ему предъявлены обвинения в убийстве.
Перед нападением Джендрон, как сообщается, опубликовал в интернете «манифест», в котором высказал идеи расовой ненависти. Полиция и ФБР считают, что он целенаправленно отправился в супермаркет в районе Буффало, где живут главным образом афроамериканцы, чтобы убивать именно темнокожих.
Сообщается, что на прикладе винтовки Джендрон написал имена норвежского неонациста Андреса Брейвика, убившего 77 человек, и Брентона Тарранта, устроившего стрельбу в мечетях новозеландского города Крайстчерч. Его жертвами стал 51 человек, главным образом мусульмане. Оба нападавших были приговорены к пожизненному заключению.
В Украине погиб еще один грузинский доброволец
В Украине под Изюмом погиб еще один грузинский боец – Рати Шургая, сообщает SOVA.
С первых дней войны на стороне украинской армии воюют несколько сотен грузинских добровольцев. Они зачислены в различные батальоны и принимают участие в боевых действиях на передовой линии.
На сегодняшний день война России в Украине унесла жизни 11-ти грузинских бойцов.
В Киеве побывала делегация сенаторов-республиканцев
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу встретился в Киеве с делегацией Конгресса США. Американские законодатели, среди которых – лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл и сенаторы Сюзан Коллинз, Джон Баррассо и Джон Корнин – прибыли в украинскую столицу без предварительного объявления, сообщает «Голос Америки».
Президент Зеленский тепло приветствовал законодателей из США прямо на одной из улиц в центре Киева.
В Сенате сейчас обсуждается вопрос о выделении Украине военной и иной помощи на сумму в 40 миллиардов долларов. «Помощь Украине – это не просто акт альтруизма: он имеет прямое отношение к национальной безопасности Америки и к [нашей] жизненно важной заинтересованности в том, чтобы откровенная агрессия России не увенчалась успехом и не прошла ее властям даром, – сказал перед приездом в Киев сенатор Макконнелл. – Если Украина не сможет отразить российскую агрессию, угроза американской и европейской безопасности, без всяких сомнений, возрастет».
Быстрое принятие законопроекта заблокировал сенатор-республиканец Рэнд Пол. Однако документ имеет широкую поддержку среди представителей обеих партий, и ожидается, что он будет одобрен в обозримом будущем.
Ранее - уже после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину - в Киеве побывали госсекретарь и министр обороны США, а также делегация конгрессменов-демократов во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси. Первая леди США Джилл Байден посетила Ужгород.
Победившая на «Евровидении» украинская группа: «Спасите Мариуполь!»
Лидер украинской группы «Kalush Orchestra» в финале песенного конкурса «Евровидение», который прошел в Турине вечером в субботу, призвал спасти украинских военнослужащих, заблокированных в Мариуполе на заводе «Азовсталь».
«Я прошу всех вас: пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю, помогите «Азовстали» прямо сейчас», - сказал Олег Псюк после выступления.
Украинская группа одержала победу на конкурсе. По итогам голосования жюри она была на 4-м месте, но зрители десятков европейских стран безоговорочно высказались в ее поддержку. Многие музыканты также выразили солидарность с Украиной. Руководство конкурса назвало это гуманитарным жестом, а не политическими выступлениями, которые запрещены.
По правилам конкурса, в будущем году он должен пройти в стране-победителе. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что «в будущем» конкурс сможет пройти в Мариуполе. Город был сильно разрушен в ходе штурма и сейчас большая его часть находится под контролем российских военных.
Россия в связи с ее вторжением в Украину была отстранена от участия в Евровидении, после чего объявила о выходе из Европейского вещательного союза.
- Ранее власти Украины и остающиеся на «Азовстали» военные обратились к различным мировым лидерам с призывом обеспечить эвакуацию военнослужащих. Сейчас идут переговоры о том, чтобы эвакуировать хотя бы раненых в обмен на российских пленных. Российская сторона настаивает на сдаче украинцев в плен, однако украинские военные, среди которых бойцы полка «Азов», который российские официальные лица называют неонацистским, опасаются расправы.
Турция готова обсуждать членство Швеции и Финляндии в НАТО
Турция не закрывает двери в НАТО перед Швецией и Финляндией, однако настаивает на переговорах с ними о вопросах, связанных с безопасностью, прежде всего - о прекращении поддержки курдских сепаратистов. Об этом заявил в субботу советник президента Турции Ибрагим Калин.
Как сказал перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Берлине глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, большая часть турецкого общества выступает против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический союз. По словам Чавушоглу, это серьезный вопрос, и Турция намерена обсудить его с союзниками.
Ожидается, что Финляндия и Швеция - на фоне российского вторжения в Украину - в ближайшие дни подадут формальные заявки на присоединение к Североатлантическому союзу. Подавляющее большинство стран НАТО уже высказалось в пользу их принятия. Турция оказалась единственной страной, которая публично высказала свои возражения.
Анкара в первую очередь обеспокоена тем, что Финляндия и Швеция, по ее мнению, оказывает поддержку Рабочей партии Курдистана, которую Турция, США и ЕС считают террористической организацией.
Финляндия и Швеция предоставляют политическое убежище курдским активистам, а также поддерживают курдские формирования в Сирии. Они при поддержке США сражаются против террористической группировки ИГ, однако Турция считает их угрозой для собственной безопасности.
Позиция России, резко возражающей против вступления двух стран в НАТО, не является для Турции определяющим фактором - сказал Калин.
Перед встречей в Берлине министры иностранных дел ряда стран НАТО высказали уверенность, что Турция не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции, особенно перед лицом того, что 29 других стран союза выступают за их принятие.
На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло некоторое время назад на юге Грузии, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 21:14 по тбилисскому времени. Эпицентр находился у села Самеба, на границе между Дманиси и Ниноцминда (регионы Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
О жертвах и разрушениях информации нет.
В последнее время село Самеба стало активной сейсмической зоной. Подземные толчки там происходят практически ежедневно. Вечером 13 февраля у Самеба было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2, а 1 мая - магнитудой 5,3.
Президенты Турции и Азербайджана открыли новый аэропорт в 80 километрах от Батуми
Церемония открытия нового аэропорта на северо-востоке Турции, в 60 километрах от границы Грузии, состоялась сегодня, 14 мая. Новый аэропорт расположен у побережья села Ешилькей в Пазарском районе, примерно в 80 километрах от грузинского черноморского города Батуми. Поскольку он находится на пересечении двух турецких провинций – Ризе и Артвин, получил название «Аэропорт Ризе-Артвин».
В церемонии открытия аэропорта приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев. Представители грузинского руководства на мероприятии не присутствовали, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Эрдоган назвал новый аэропорт показателем достижений Турции последних 20 лет в сфере гражданской авиации и транспорта. По его словам, построенная за 5 лет воздушная гавань, не только внесет вклад в развитие восточно-черноморского региона страны, но и облегчит сообщение с соседней Грузией.
«Аэропорт Ризе-Артвин, который мы построили в действительно сложной географии Восточного Причерноморья, также облегчит сообщение с нашей соседней Грузии. Для всех тех, кто хочет увидеть красоты края, а также тех, кто живет в этих краях и тех, кто приезжает к ним в гости, Артвин теперь находится на расстоянии билета на самолет», - сказал Эрдоган.
Площадь нового аэропорта – 30 тысяч квадратных метров. Он сможет принимать до 3 миллионов пассажиров в год. Стоимость проекта составила 4,4 миллиарда лир. Трехкилометровая взлетно-посадочная полоса аэропорта построена на морской насыпи. На сегодняшней день в мире только пять аэропортов с подобной инфраструктурой.
При проектировке аэропорта источником вдохновения послужила старая архитектура Ризе и чайные традиции провинции. Вход в воздушную гавань выполнен в форме чайного листа, а диспетчерская вышка - в форме чайного стакана.
Решением правительства Турции аэропорт Ризе-Артвин получил статус международной воздушной гавани. Первый регулярный рейс он принял сегодня – полет по маршруту Стамбул-Ризе-Артвин осуществил национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines.
В Португалии заблокировали продажу особняка Абрамовича
В Португалии блокирована продажа особняка находящегося под санкциями ЕС российского миллиардера Романа Абрамовича, сообщает местная газета Publico, не приводя источников информации.
Дом стоимостью в 10 миллионов евро находится на роскошном курорте Кинта-ду-Лагу. Его запись в регистре недвижимости была заморожена (то есть ее сейчас невозможно поменять) 25 марта по требованию Министерства иностранных дел, утверждает издание.
Publico утверждает, что Абрамович пытался продать особняк за 15 дней до российского вторжения в Украину, португальский банк заметил это и уведомил власти. На самой собственности есть знак, что она продана.
Министр иностранных дел Португалии Жоау Кравиньо в субботу заявил, что власти убеждены, что собственность принадлежит Абрамовичу, однако однозначно этот факт все же не подтвержден. Представители миллиардера заявили, что у него нет активов в Португалии.
Бывший владелец британского футбольного клуба «Челси» получил в Португалии в прошлом году гражданство на основании закона о натурализации потомков евреев-сефардов, бежавших от преследований с Иберийского полуострова в Средние века. О сефардах в России известно мало. Когда о португальском гражданстве Абрамовича стало известно, прокуратура начала расследование, в котором фигурировал раввин, выдавший сертификат с подтверждением сефардских корней Абрамовича.
Роман Абрамович после российского вторжения в Украину был внесен в санкционные списки ЕС - но не США.
The Insider: российские тележурналисты против войны с Украиной
Не более 10 процентов работников российского телевидения поддерживают войну с Украиной. Об этом на условиях анонимности в интервью изданию The Insider рассказал руководитель одного из российских телеканалов. Он допустил, что журналисты готовы эмигрировать, если какая-либо из стран предложит «понятные условия и перспективы».
Руководитель телеканала привел пример ведущей холдинга ВГТРК. По его словам, США отказали ей в визе. «Как только она говорит «ВГТРК», двери перед ней захлопываются», – сказал собеседник The Insider.
Некоторые сотрудники государственных и подконтрольных властям российских телеканалов (а это все, кто еще не заблокирован) не увольняются, но отказываются освещать войну с Украиной. В частности, работать в кадре после начала войны России прекратили ведущая новостей канала «Россия 24» Мария Гладких и ведущий «Москвы 24» Станислав Кулик, напоминает The Insider.
В феврале в России после начала войны с Украиной была фактически введена военная цензура. Власти требуют называть войну «специальной военной операцией» и запрещают сообщать о событиях вокруг боевых действий не по официальным российским источникам.
Как подсчитал правозащитный проект «Роскомсвобода», в России заблокировали более 3000 сайтов с начала войны в Украине. Большинство из них – по требованию Генпрокуратуры. В числе заблокированных сайтов – сайты Радио Свобода и проектов радиостанции.
Ереван обнародовал свои предложения Азербайджану
Армянская сторона обнародовала те пункты для начала мирных переговоров, которыми Ереван ответил на представленное азербайджанской стороной предложение из пяти пунктов. Шесть пунктов документа, составленного на русском языке, вчера в эфире Общественного телевидения Армении представил посол по особым поручениям Эдмон Марукян, сообщает Радио Азатутюн.
- По словам чиновника, в первом пункте документа отмечается, что армянская сторона отвечает на письмо азербайджанской стороны, которое Ереван получил спустя десять дней, 21 марта.
- По словам Марукяна, во втором пункте отмечается, что Армения никогда не имела и не имеет территориальных претензий к Азербайджану.
«Как вы помните, Азербайджан там говорит, что у вас не должно быть к нам территориальных претензий. Мы же говорим: у нас и не было к вам никаких территориальных претензий. И с самого начала все власти Армении всегда заявляли, что у нас нет территориальных претензий. Более того, здесь сказано, что 8 декабря 1991 года, подписав вместе с Азербайджаном договор о создании СНГ, Армения ратифицировала данный договор 18 февраля 1992 года. То есть, на момент подписания мы взаимно признали территориальную целостность и границы друг друга, присоединившись к данной структуре», - сказал Марукян.
- По информации посла по особым поручениям, в третьем пункте подчеркивается вопрос определения окончательного статуса Нагорного Карабаха.
«Для армянской стороны принципиальными являются вопросы обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха, соблюдения их прав и свобод, а также определения окончательного статуса Нагорного Карабаха», - пояснил чиновник.
- В четвертом пункте армянская сторона считает важным выполнение обязательств, изложенных в подписанных после войны трехсторонних заявлениях, в частности, возвращение военнопленных, разблокирование региона.
«Армянская сторона считает важными обязательства, изложенные в заявлениях президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Это, в частности, возвращение военнопленных, которое до сих пор не выполнено, разблокирование коммуникаций, которое Азербайджан затягивает», - сказал посол по особым поручениям.
- Уже в пятом пункте, по словам Марукяна, армянская сторона выражает готовность начать переговоры о нормализации отношений, установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского Заключительного акта.
«Это те основополагающие принципы, которые были изначально. То есть, здесь закреплены право наций на самоопределение и другие важные права и свободы», - подчеркнул посол.
- В последнем, шестом пункте документа армянская сторона сообщила, что для организации переговоров Армения обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ.
Лавров: Запад объявил РФ «тотальную гибридную войну»
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад объявил Москве «тотальную гибридную войну», последствия которой «почувствуют все без исключения». Лавров назвал действия Запада после российского вторжения в Украину «пещерным русофобским всплеском», заявил о «культуре отмены всего русского» и «государственном пиратстве» по отношению к российским активам на Западе.
Лавров выступил в Москве на заседании Совета по внешней и оборонной политике, в который входят лояльные Кремлю российские политологи и эксперты по внешней политике.
По словам Лаврова, сейчас определяется «место России в будущей архитектуре мироустройства», причем, по его мнению, в противостоянии с Западом Россия будет сближаться с такими странами, как Китая, Индия, страны Персидского залива и другие государства за пределами Европы и Северной Америки. О самой войне в Украине при этом российский министр практически не говорил.
Еще до начала российского широкомасштабного вторжения в Украину страны ЕС и США предупреждали Россию, что ответят на него санкциями и расширением помощи Киеву. Так и произошло. Страны Запада продолжают ужесточать санкции.
Министры иностранных дел стран «Группы семи» (G7), объединяющей США и другие крупные страны Запада, в субботу по итогам встречи в Германии призвали Китай отказаться от поддержки Москвы в конфликте с Украиной, указав, помимо прочего, что действия России влекут за собой масштабный продовольственный и энергетический кризис, который может затронуть множество стран за пределами региона конфликта - в том числе в Африке и Азии.
Страны «семерки» призвали принять срочные меры, чтобы разблокировать поставки зерна из Украины за рубеж. Утверждается, что в украинских портах скопилось 25 миллионов тонн пшеницы. Прекращение поставок зерна из Украины, по оценкам экспертов, может поставить ряд стран в Африке перед угрозой голода.
Министры также выступили за ужесточение санкций в отношении России, отказ от зависимости от российских энергоносителей, а также заявили, что их страны будут поставлять Киеву оружие «столько, сколько это потребуется». Они также вновь подтвердили, что не признают насильственное изменение границ Украины, в том числе аннексию Крыма Россией.
Ирина Верещук: Украина ведет переговоры об эвакуации с «Азовстали» 60 человек
Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с «Азовстали» в Мариуполе. Об этом сообщила вице-премьер-министр страны Ирина Верещук в интервью украинским СМИ.
«Там несколько сотен раненых, их нужно спасать в первую очередь, потому что по отношению ко всем сразу россияне не соглашаются. Итак, сначала тяжелораненые и медики, их действительно 60 человек», - сказала Верещук.
- 13 мая бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко призвали мировых лидеров помочь в эвакуации гражданских и военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе.
- «Азовсталь» остается единственной территорией Мариуполя, которая находится под контролем Украины. Минобороны России заявляло о готовности взять завод штурмом, но президент Владимир Путин приказал отменить штурм и заблокировать предприятие.
- Российская армия предлагала военнослужащим сдаться, но они отказались это сделать. Родственники говорят, что военные готовы сдать оружие в третье стране в случае эвакуации. Сами военнослужащие также обращались к мировому сообществу с просьбой эвакуировать их с территории «Азовстали».
- Мариуполь – портовый город на Азовском море – практически полностью разрушен. По данным местных властей, погибли не менее 20 тысяч человек. Уничтожено до 90 процентов городской застройки.
Китайские корабли вошли в зону спорных японских островов
Четыре корабля береговой охраны Китая вошли в зону островов Сенкаку, которые контролируются Японией. Об этом сообщают японские СМИ.
Береговая охрана Японии направила китайским кораблям несколько предупреждений с требованием покинуть зону. Примерно через полтора часа корабли один за другим покинули территориальные воды, которые Токио считает своими.
Сенкаку – необитаемый архипелаг в Восточно-Китайском море, примерно в 170 километрах к северо-востоку от Тайваня. Острова относятся к японской префектуре Окинава, но на территории претендуют континентальный Китай и Тайвань.
Архипелаг отошел к Японии в 1895 году вместе с Тайванем после победы над Китаем. После Второй мировой войны острова перешли под контроль США, а затем были переданы Японии. Токио отказался от прав на Тайвань, поэтому Пекин считает, что Япония должна вернуть Китаю и Сенкаку.
После вторжения России на территорию Украины США, страны Запада и Япония стали высказывать опасения, что Китай применит российский сценарий для урегулирования споров с Тайванем. Остров объявил об отделении от Китая в 1949 году во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признает и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован.
Японская префектура Окинава на этом фоне заявляла, что опасается быть втянутой в возможный территориальный конфликт Китая с Тайванем.
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