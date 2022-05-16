Тбилисский суд приговорил Нику Гварамия к 3.5 годам лишения свободы

Тбилисский городской суд приговорил бывшего генерального директора телекомпании «Рустави-2», ныне гендиректора оппозиционной телекомпании «Мтавари» Нику Гварамия к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его заключили под стражу в зале суда.

Гварамия признан виновным по статье 220 Уголовного кодекса Грузии – злоупотребление полномочиями вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгоды или преимущества, для себя или других лиц, повлекшее значительный ущерб. Эпизод, по которому судья приговорил Гварамия к 3.5 годам тюрьмы, касается дорогостоящего автомобиля, купленного рекламной компанией.

В ноябре 2019 года в Генпрокуратуре заявили, что в феврале того же года гендиректор «Рустави 2» «для личного пользования и пользования членами своей семьи в Porsche Centre выбрал новый автомобиль Porsche Macan S стоимостью 76,7 тысячи евро». Согласно версии прокуратуры, «вопреки законным интересам телекомпании», Гварамия решил приобрести эту машину по бартеру – в обмен на размещение рекламы автоцентра в эфире «Рустави 2».

Следствие установило, что 27 февраля «Проеско медиа» и Porsche Centre оформили соглашение о купле-продаже упомянутого автомобиля. В заявлении Генпрокуратуры было подчеркнуто, что сразу после этого дорогостоящая машина «перешла в фактическое пользование Гварамия и членов его семьи, а формально владельцем была зафиксирована» рекламная фирма. По информации следствия, в тот же день «Проеско медиа» и Porsche Centre заключили договор о рекламном обслуживании стоимостью 76 700 евро, «в рамках которого размещение рекламы в эфире «Рустави 2» происходило по выгодной/низкой цене».

Гварамия был уволен с поста гендиректора «Рустави 2» 18 июля 2019 года – в тот же день, когда телеканал после долгих судебных тяжб и рассмотрения их правомерности в Европейском суде по правам человека вернули одному из бывших владельцев, бизнесмену Кибару Халваши. В августе того же года Гварамия учредил новую оппозиционную телекомпанию «Мтавари архи», которую возглавляет по сей день.