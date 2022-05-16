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Арест гендиректора «Мтавари» Ники Гварамия. Реакции
Утром 16 мая Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Ники Гварамия – генерального директора «Мтавари» – главного оппозиционного телеканала Грузии. Его приговорили к 3,5 годам тюрьмы и задержали прямо в зале суда.
Общественность вновь заговорила о политическом преследовании критически настроенных СМИ и угрозах для евроатлантического пути Грузии, пишет СОВА.
«Означает ли это то, что Грузия даже в условиях войны России в Украине выбирает не демократию, а путь по типу Путина ради сохранения любой ценой власти Бидзины Иванишвили? Означает ли это то, что она хочет тем самым саботировать статус страны в качестве кандидата на членство в ЕС?», – написала в Twitter депутат Европарламента Раса Юкнявичене.
«Грузинская мечта» мотивирована сделать все возможное для уничтожения демократических достижений страны. Также она совершает все возможные ошибки в проявлении солидарности с Украиной и в вопросе заключения Саакашвили. Все это происходит перед историческим моментом получения статуса страны-кандидата. Очень жаль наблюдать за тем, как Грузия растрачивает такую возможность», – заявил депутат Сейма Литвы Жигимантас Павиленис.
«Нельзя тормозить эту борьбу, мы не должны становиться скорбящей стороной. Разорвать этот порочный круг непросто, но не только возможно, это обязательно произойдет. Даже если завтра, послезавтра к этому длинному списку добавятся новые политзаключенные, мы должны быть воодушевлены и не должны скорбеть. Это именно то, что мы в первую очередь должны решить в собственных головах. Нет времени на причитания, нет времени на скорбь, сейчас время борьбы», – заявил председатель «Единого национального движения» Ника Мелия.
«Сегодняшний день – очередной наглядный пример для каждого гражданина Грузии и для всего мира, что в Грузии нет демократии, в Грузии фальшивая демократия, ложные иллюзии, будто есть какие-то институты, но все полностью заточено под политические интересы «Грузинской мечты». Ника Гварамия скоро выйдет на свободу, скоро будут освобождены все политзаключенные и самое главное, Грузия скоро вернется на путь западного развития и совсем скоро мы проводим «Грузинскую мечту» из власти», – сказал лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
«К сожалению, мы вступили в решающую фазу в борьбе за независимость и свободу. Общая картина такова, что Иванишвили душит и заглушает независимые телеканалы, после этого, разумеется, голос оппозиции становится тише, так покалеченная страна становится готова к задачам Иванишвили. Не нужно рассказывать сказки о том, что Иванишвили не пророссийский, что он не тянет нас к России. Идиоты все, кто пытаются это доказать. Подобные вещи происходят в этой стране, потому что есть слой общества, утверждающий, что все не совсем так. Что значит не совсем так?! Нас прямо ведут к России», – считает бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.
Приговор, вынесенный в отношении Ники Гварамия, в Transparency International Georgia назвали политически мотивированным, заявив, что решение суда служит созданию препятствий в работе телеканала.
«На основании изучения материалов дела и наблюдений, сделанных во время судебного процесса, можно сказать, что этот процесс является политически мотивированным, его цель – наказание Гварамия и подрыв деятельности критически настроенного телеканала», – говорится в заявлении неправительственной организации.
В «Ассоциации молодых юристов Грузии» дело считают «проблемным» с юридической точки зрения, а также указали на подозрительные обстоятельства в процессе исполнения правосудия.
«Следует отметить, что необоснованное решение в отношении директора и акционера «Мтавари» несет серьезные риски для вещателей с критической редакционной политикой, что в будущем еще больше усугубит поляризованную обстановку в стране», – говорится в сообщении НПО.
Другие новости дня
Минобороны РФ: есть договорённость о вывозе раненых с «Азовстали»
Министерство обороны России заявляет, что с украинской стороной достигнута договорённость о вывозе раненых украинских военных с территории осаждённого завода "Азовсталь" в Мариуполе.
По утверждению Минобороны, введён "режим тишины". Раненые доставляются в Новоазовск - это город в Донецкой области под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов.
Ранее о договорённостях сообщал один из командиров сепаратистов Александр Ходаковский.
Украина утверждения российской стороны пока не комментировала.
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Гражданская активистка Тамара Меаракишвили выиграла процесс в цхинвальском суде
Цхинвальский городской суд удовлетворил иск гражданской активистки Тамары Меаракишвили против прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», Меаракишвили дважды отказалась от предложения прокуратуры прекратить уголовное преследование за истечением срока давности якобы совершенных ею преступлений. Она настаивала, что на протяжении пяти лет подвергалась незаконному преследованию силовиков, поэтому требовала либо доказать ее вину, либо закрыть дело по реабилитирующим основаниям и привлечь к ответственности тех сотрудников прокуратуры, кто злоупотреблял властью.
Меаракишвили под следствием с 16 августа 2017 года. Местная прокуратура возбудила против нее уголовное дело по обвинению в клевете на партию власти «Единая Осетия» и незаконном приобретении югоосетинского гражданства на основании поддельного документа. С 4 сентября 2018 года Тамара Меаракишвили находится под судом. С тех пор прошло несколько судебных процессов.
«Досье»: за Навальным следили частные детективы. Вероятно, по заказу ФСБ
За оппозиционером Алексеем Навальным, помимо сотрудников ФСБ, перед его отравлением следили частные детективы из агентства "Тень", расположенного в Рязани. Это утверждается в расследовании центра "Досье".
Наружное наблюдение за Навальным вплоть до дня его отравления в Томске - 20 августа 2020 года - осуществляли сотрудники "Тени", которые ранее служили в ныне упразднённой Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, пишет "Досье". Как говорится в расследовании, в числе основных заказчиков детективного агентства фигурируют крупнейшие российские госкорпорации. Также среди них упоминается начальник Научно-технической службы (НТС) ФСБ генерал-полковник Эдуард Черновольцев, в ведении которого, как утверждается, находится Институт криминалистики ФСБ, где, согласно многочисленным расследованиям, разрабатывались яды и сотрудники которого участвовали в отравлении Навального.
Сотрудники "Тени", как пишет "Досье", помимо прочего посещали Калинград, где, как утверждает Навальный, небольшой дозой "новичка" была отравлена его жена, а также следили за оппозиционером за рубежом.
"Досье" приводит имена тех, кто следовал за Навальным в его поездках. Это некие Александр Борзунов, Александр Зарубин, Андрей Маликов и Вячеслав Ромашин. Все они названы сотрудниками агентства "Тень". Незадолго до отравления Навального двое из этой четвёрки, как утверждается, следили и за его сотрудницей Марией Певчих.
Как видно из данных об авиаперелетах, детективы из "Тени" сопровождали Алексея Навального и его семью как минимум в шести поездках, в том числе в 2019 году в Таиланд. Тогда сам Навальный писал, что обнаружил за собой наблюдение.
Двое сотрудников агентства, которые, как утверждается, следили за оппозиционером, сказали центру "Досье", что это ошибка.
В расследовании содержится предположение, что частные детективы могли следить за Навальным в сотрудничестве с ФСБ, фактически по её заказу. О том, могли ли быть сотрудники "Тени" причастны непосредственно к отравлению, в расследовании не говорится.
- Алексей Навальный почувствовал себя плохо на борту самолёта Томск-Москва. Около трёх недель он провёл в коме. В Германии, куда он был доставлен на лечение, в его организме обнаружили следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Группа Bellingcat и ряд СМИ в ходе расследования пришли к выводу, что к отравлению причастна группа сотрудников ФСБ. Российские власти отрицают сам факт отравления, утверждая при этом, что если он всё же имел место, то к нему могли быть причастны спецслужбы Запада или соратники оппозиционера. С января 2021 года вернувшийся в Россию Навальный находится под стражей.
МИД России: РФ готова стать для НАТО «непосредственной угрозой»
Москва готова к тому, чтобы стать для НАТО "непосредственной угрозой", если Североатлантический союз включит в свои программные документы такую характеристику России. Об этом заявил в понедельник заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
"Будем им создавать непосредственную угрозу, чтобы быть на высоте этой оценки", - сказал Рябков в понедельник "Интерфаксу". На прошлой неделе сообщалось, что на саммите НАТО летом нынешнего года - в связи с российским вторжением в Украину и связанными с ним угрозами странам Запада - в стратегической концепции Североатлантического союза может появиться характеристика России как "непосредственной угрозы".
Рябков также прокомментировал возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Обе традиционно нейтральные страны накануне официально заявили о готовности подать заявку. По словам Рябкова, Россия "не будет мириться" с решением двух стран, а их безопасность "не укрепится". Замглавы российского МИД назвал планы Швеции и Финляндии "ошибкой с далеко идущими последствиями" и отметил, что российский ответ будет зависеть от конкретного развития событий после вступления двух стран в НАТО.
Президент Финляндии Саули Ниинистё накануне отметил, что реакция президента России Владимира Путина на его сообщение о решении Хельсинки вступить в НАТО оказалась более сдержанной, чем он ожидал. В то же время, ряд российских комментаторов резко критикуют Швецию и Финляндию и прямо угрожают им.
Две страны приняли решение вступить в НАТО на фоне российского вторжения в Украину. При этом одной из целей вторжения российские власти называли якобы существовавшую угрозу вступления Украины в НАТО.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в воскресенье, что решение связано со стремлением Хельсинки более не допустить войны с Россией.
ООН: из-за войны 9 из 10 украинцев могут оказаться за чертой бедности
Если война России с Украиной затянется, это привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности. Об этом сообщает Организация Объединённых Наций.
“В Украине разрушены здания, дороги, мосты, больницы, школы на сумму не менее 100 миллиардов долларов США. Половина предприятий полностью закрыта, другая половина испытывает трудности”, — говорится в сообщении ООН. Если война в Украине затянется, это может поставить под угрозу почти двадцать лет развития этой страны.
В начале мая телеканал CNN рассказал, что российские войска на занятых ими территориях юга Украины крадут у украинских фермеров запасы зерна и сельскохозяйственную технику, а также обстреливают склады продовольствия. Об этом журналистам сообщили местные жители. Как считает доцент Киевской школы экономики Олег Нивиевский, из-за изъятия зерна фермеры могут обанкротиться — и в следующем году у них не будет средств на новый посев зерновых.
Ранее омбудсвумен Украины Людмила Денисова сообщила, что российские военные вывезли из оккупированных Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей около 400 тонн зерна.
«Макдоналдс» объявил об уходе из России и продаже бизнеса
Компания "Макдоналдс" объявила об окончательном уходе из России и заявила, что ищет покупателя на свой российский бизнес. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
В начале марта американская компания временно закрыла все 850 ресторанов быстрого питания в России на фоне войны в Украине, но при этом продолжала платить зарплату 62 тысячам российских сотрудников.
Решение окончательно уйти с российского рынка спустя 30 лет работы в компании объясняют гуманитарным кризисом, вызванным войной, а также тем, что сохранение бизнеса в стране "более нецелесообразно и не соответствует ценностям "Макдоналдс".
В рамках процесса выхода из российского бизнеса компания намерена инициировать процесс "деархизации" этих ресторанов, что влечет за собой запрет на использования названия, логотипа, брендинга и меню. При этом "Макдоналдс" оставит за собой права на товарный знак в России.
Покупатель сети ресторанов пока неизвестен.
При этом ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что сеть ресторанов быстрого питания после продажи будет работать под новым брендом, открытие которого должно состояться в июне. Эту же информацию подтверждает и источник РБК. "Сеть ресторанов и меню будут сохранены, как и рабочие места. Более 90% поставщиков – российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название", — заявил источник ТАСС в компании.
В Донецке власти "ДНР" вместо закрывшихся в 2014 году после начала военного конфликта с Киевом ресторанов "Макдоналдс" запустили новую сеть под названием "ДонМак". Рестораны открыли в тех же помещениях, где работал "Макдоналдс". Новые владельцы также оставили схожий логотип и сохранили названия блюд американского бренда, а также похожую упаковку.
Патриархия Грузии осудила письмо патриарха Кирилла новому югоосетинскому лидеру
Патриархия Грузии прокомментировала поздравительное письмо, направленное патриархом Московским и всея Руси Кириллом избранному президенту самопровозглашенной республики Южная Осетия Алану Гаглоеву.
Инаугурация Гаглоева, во втором туре президентских выборов выигравшего у действующего югоосетинского лидера Анатолия Бибилова, должна пройти 24 мая.
«Письмо Патриарха Московского и всея Руси порождает непонимание, так как Русская Церковь признает юрисдикцию Грузинской Церкви на территории так называемой Южной Осетии. Грузинская церковь, грузинское государство и международное сообщество также признают международно признанные границы Грузии», – сказано в заявлении Патриархии Грузии.
В ГПЦ считают, что подобные действия негативно влияют на отношения поместных православных церквей, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Очень жаль, что сегодня, когда прилагаются все усилия для укрепления отношений между православными Церквами, предпринимаются такие шаги, которые негативно влияют на сложившуюся ситуацию и осложняют ее», — добавили в Патриархии.
Текст поздравительного письма был опубликован на сайте Московского Патриархата 13 мая. Патриарх Кирилл пожелал Гаглоеву «душевной и телесной крепости, мира и щедрой помощи Божией в предстоящем высоком служении народу Южной Осетии». Автор послания также выразил надежду на «доброе взаимодействие религиозных общин с органами власти».
Запущенный ракетой с Z-символикой российский военный спутник сгорит в атмосфере
Российский военный спутник "Космос-2555", запущенный на орбиту 30 апреля, не совершил ни одного орбитального манёвра и, вероятно, сгорит в атмосфере во вторник. Внимание на это обратили российский астроблогер Анатолий Зак и американский астроном Джонатан Макдауэл. На выводившей на орбиту спутник ракете-носителе был размещён знак Z, который используют для поддержки российского военного вторжения в Украину.
Об успешном запуске спутника с космодрома "Плесецк" сообщило российское министерство обороны. Утверждалось, что с "Космосом-2555" поддерживается связь, его телеметрические и бортовые системы работают нормально, и он выведен на целевую орбиту. Его предназначение не раскрывалось. Астроблогеры предполагали, что он может быть аналогичен малым разведывательным спутникам для фотографирования земли, запущенным в 2018 и 2021 году.
Наблюдатели отметили, что "Космос-2555" не подаёт радиосигналы и не удерживается на орбите. Это может означать, что его запуск не был успешным. В то же время, связь со спутником могла вестись лазерным лучом. Отсутствие манёвров также может означать, что спутник не был настоящим и использовался как тестовый макет для лёгкой ракеты-носителя "Ангара-1.2", не выводившей на орбиту полезную нагрузку до 30 апреля.
Министерство обороны ситуацию со сходом спутника с орбиты не комментировало.
ISW: Россия сосредоточится на взятии под контроль Луганской области
Российское командование, по всей видимости, отказалось от планов крупномасштабного окружения украинской группировки в Донецкой области и теперь направляет основные усилия на взятие под контроль Луганской области. Такова оценка специалистов американского Института изучения войны (ISW). В опубликованном в воскресенье докладе ISW говорится, что в ближайшее время приоритетной задачей для российских войск станет овладение городом Северодонецк.
"Российские силы продолжают скоординированные усилия по захвату Северодонецка с севера и юга, что может привести к меньшему окружению украинских войск, чем предполагалось изначально", - утверждают эксперты.
Бои в последние дни идут на подступах к Северодонецку - городу с довоенным населением более 100 тысяч человек. Украинские военные накануне опубликовали видео подрыва мостов, ведущих в город от занятого российскими войсками города Рубежное. Сам город и соседний Лисичанск страдает от обстрелов.
Северодонецк находится на восточном берегу реки Северский Донец, что делает его более удобной целью для атаки, чем Лисичанск, расположенный на западном, высоком, берегу. В последние дни российские войска пытались форсировать реку в районе Белогоровки, к северо-западу от Лисичанска. Успех этого маневра поставил бы украинские войска в двух городах перед угрозой окружения. Однако, судя по многочисленным сообщениям, российские войска потерпели неудачу и понесли большие потери. The New York Times в понедельник отмечает, что даже российские прокремлёвские блогеры и журналисты подвергают командование резкой критике после этой операции. Минобороны России ситуацию не комментировало.
С конца марта российские войска вели наступление с севера - из Харьковской области, и с юга, из Запорожской, стремясь окружить большую группировку украинских войск в Донецкой и Луганской областях. Однако сейчас это наступление фактически остановилось. По оценке ISW, замкнуть кольцо окружения наличными силами вряд ли невозможно. По мнению аналитиков, у российской армии фактически закончились боеспособные резервисты. Ранее британская разведка выступила с утверждением, что крупное наступление России в Донбассе в ближайшие 30 дней вряд ли возможно.
Задача полностью занять Луганскую область выглядит более реалистичной - для этого необходимо взять Северодонецк, Лисичанск и несколько небольших посёлков. 90 процентов области, по словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, сейчас под контролем России. Москва считает эту область независимой от Украины "Луганской народной республикой". Занятие всей её территории, наряду с Донецкой областью, называлось Кремлём одной из целей войны.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил, что Россия перебрасывает военных из Харьковской области под Северодонецк. В последние дни Украина вернула себе ряд населённых пунктов под Харьковом. В нескольких местах украинские военные вышли на линию границы с Россией.
Министерство обороны Украины опубликовало видео, на котором украинские военные, стоя у пограничного столба, говорят, что вышли "на разделительную полосу с Россией, страной-оккупантом". "Мы дошли, господин президент, мы здесь", - обращаются они к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В Эстонии начинаются учения с участием военных НАТО
В Эстонии 16 мая начинаются масштабные учения Сил обороны "Ёж-2022". Их сопровождают ряд учений НАТО. Манёвры пройдут поблизости от границы с Россией — на юго-востоке страны.
В ходе учений будет проверена боеготовность эстонских Сил обороны и их способность реагировать на международные угрозы. Главное внимание будет уделено проверке готовности 2-й пехотной бригады и Центра стратегических коммуникаций киберкомандования. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главный штаб Сил обороны.
В учениях, которые продлятся до 3 июня почти на всей территории страны, примут участие сухопутные войска, военно-воздушные силы и военно-морской флот, ополчение "Кайтселийт", а также киберкомандование — всего около 15 тысяч военнослужащих, в том числе из дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО.
Помимо "Ёж 2022", одновременно в Эстонии и поблизости от нее проводится ещё несколько учений. В Латвии пройдут манёвры, рамках которых отрабатываются совместные с Силами обороны Эстонии процедуры командования. Северная дивизия НАТО проведёт учения Knight Legion. Морские пехотинцы США в рамках учений Defender Europe будут взаимодействовать с эстонскими военнослужащими на острове Сааремаа и проведут боевые стрельбы на море.
Учения Сил обороны "Ёж" — крупнейшие в Эстонии. До этого они проходили в 2008, 2015 и в 2018 годах. В этом году они проходят на фоне военного вторжения России в Украину.
Парламенты Эстонии и Латвии 21 апреля приняли заявления, в которых действия России на территории Украины называются геноцидом.
Скандал с голосованием на «Евровидении» – Грузия выразила протест организаторам
Грузинская сторона выразила протест организаторам «Евровидения 2022» в связи с изменением результатов голосования национального жюри в поддержку Украины.
«В настоящее время в Eвропейском вещательном союзе ведется расследование. Ждем результатов», – говорится в заявлении Общественного вещателя Грузии.
Национальное жюри от Грузии на «Евровидении 2022» дало украинской группе высшую оценку 12 баллов, но в эфире организаторы конкурса назвали цифру «6», пишет агентство «Новости-Грузия».
Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что у шести стран, в том числе Грузии, «были выявлены определенные неправильные схемы голосования». По этой причине результаты голосования национальных жюри были признаны подозрительными и заменены на «агрегированный результат».
Речь идет также о голосовании Азербайджана, Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино.
СМИ выдвинули версию, что перед финалом жюри шести стран совершили нарушение, касающееся передачи информации о процессе голосования третьим лицам.
Грузинская сторона оспаривает решение Европейского вещательного союза.
«Баллы направляются организаторам конкурса с учетом соответствующих процедур, включая нотариальное заверение. Баллы объявляются в день финала. Общественный вещатель выполнил все условия, отправил официальный документ и получил согласие Европейского вещательного союза об отсутствии недостатков», – говорится в заявлении грузинской стороны.
При этом подчеркивается, что грузинская сторона не была заинтересована в манипулировании результатами конкурса, так как представитель Грузии не прошел в финал.
В заявлении отмечается, что для Национального жюри было принципиально важно отдать 12 баллов достойному конкурсанту, которым в данном случае стал представитель Украины.
Абхазия изъявила желание присоединиться к Парижскому соглашению по климату
Абхазия изъявила желание присоединиться к Рамочной конвенции ООН по изменению климата и Парижскому соглашению. Об этом глава МИД самопровозглашенной республики Инал Ардзинба заявил 15 мая – в Международный день климата.
«Сегодня мы хотели бы объявить, что Министерство иностранных дел Республики Абхазия запускает проработку присоединения Республики Абхазия к Рамочной конвенции ООН по изменению климата и Парижскому соглашению», – заявил Ардзинба.
По его словам, МИД уже ведет консультации с депутатами парламента, экспертами и профильными госструктурами по вопросу присоединения к международным соглашениям.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. К нему присоединились 197 государств.
Ранее Абхазия призвала ООН предоставить ей статус государства-наблюдателя. В МИД Грузии заявили, что это – «очередной пропагандистский ход оккупационного режима, который не имеет реального воплощения».
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
Bloomberg: ФРГ откажется от российской нефти до конца года
Германия откажется от импорта нефти из России до конца года, даже если странам Евросоюза не удастся договориться о запрете на поставки топлива в рамках очередного пакета санкций в ответ на российское вторжение в Украину. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам источников, правительство ФРГ считает, что сможет решить вопрос с альтернативными поставками в течение шести-семи месяцев. Какие именно страны смогут восполнить дефицит нефти, пока не сообщается.
По данным германского министерства экономики, с начала военной операции России в Украине доля российской нефти в поставках в Германию снизилась с 35 до 12 процентов.
Одной из главных проблем остаются поставки на крупнейший в Европе нефтеперерабатывающий завод в Шведте, который контролируется "Роснефтью". Он, в частности, обеспечивает поставки топлива для международного аэропорта Берлина. По информации Bloomberg и Reuters, власти рассматривают возможность взять под контроль этот завод.
Странам ЕС на встрече послов 8 мая не удалось договориться о новом пакете санкций против России. Ограничения на импорт и транспортировку российской нефти пока блокирует Венгрия.
Шестой пакет санкций предусматривает, в числе прочего, запрет на покупку и перевозку российской нефти. Исключение для импорта до 2024 года предлагается сделать для Венгрии, Чехии и Словакии, чьи экономики сильно зависят от российского топлива. Однако венгерские власти считают, что этого смягчения для них недостаточно, и требуют компенсировать им расходы на переориентацию на поставки из других стран.
Для одобрения шестого пакета санкций его должны поддержать все страны Евросоюза. Сегодня вопрос обсудят главы МИД стран ЕС.
Завод «Рено» в Москве перейдёт на выпуск автомобилей «Москвич»
Власти Москвы возобновят производство легковых автомобилей под брендом "Москвич" на московском заводе "Рено". Об этом 16 мая сообщил на своём сайте мэр города Сергей Собянин.
По его словам, планируется сначала выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, "а в перспективе – и электромобили". Технологическое партнёрство будет вестись с производителем грузовиков КАМАЗ.
"Москвич" — советское и российское автомобильное производство, существовавшее с 1930-го по 2010 год. С 1998-го года предприятие перешло под контроль "Рено Россия" и производило автомобили французской марки.
16 мая российские Renault договорилось о передаче своих активов в России в государственную собственность, сообщило министерство промышленности. 100 процентами акций "Рено Россия" будет владеть правительство Москвы; 67,69 процентов акций автоконцерна "АвтоВАЗ" перейдут в собственность Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) (остальными акциям владеет госкорпорация "Ростех").
Renault объявил об уходе из России после начала войны в Украине. Россия была вторым по величине рынков для автопроизводителя, он в свою очередь контролировал примерно треть объёма рынка внутри страны.
В Renault назвали решение о продаже "сложным, но необходимым". Концерн сохранил за собой право на обратный выкуп своей доли в "АвтоВАЗе", который может быть реализован в течение ближайших 6 лет, осталось ли такое право с московским заводом — не уточняется.
- После начала войны в Украине большинство западных автоконцернов остановили поставки автомобилей в Россию и прекратили производство на её территории.
Тбилисский суд приговорил Нику Гварамия к 3.5 годам лишения свободы
Тбилисский городской суд приговорил бывшего генерального директора телекомпании «Рустави-2», ныне гендиректора оппозиционной телекомпании «Мтавари» Нику Гварамия к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его заключили под стражу в зале суда.
Гварамия признан виновным по статье 220 Уголовного кодекса Грузии – злоупотребление полномочиями вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгоды или преимущества, для себя или других лиц, повлекшее значительный ущерб. Эпизод, по которому судья приговорил Гварамия к 3.5 годам тюрьмы, касается дорогостоящего автомобиля, купленного рекламной компанией.
В ноябре 2019 года в Генпрокуратуре заявили, что в феврале того же года гендиректор «Рустави 2» «для личного пользования и пользования членами своей семьи в Porsche Centre выбрал новый автомобиль Porsche Macan S стоимостью 76,7 тысячи евро». Согласно версии прокуратуры, «вопреки законным интересам телекомпании», Гварамия решил приобрести эту машину по бартеру – в обмен на размещение рекламы автоцентра в эфире «Рустави 2».
Следствие установило, что 27 февраля «Проеско медиа» и Porsche Centre оформили соглашение о купле-продаже упомянутого автомобиля. В заявлении Генпрокуратуры было подчеркнуто, что сразу после этого дорогостоящая машина «перешла в фактическое пользование Гварамия и членов его семьи, а формально владельцем была зафиксирована» рекламная фирма. По информации следствия, в тот же день «Проеско медиа» и Porsche Centre заключили договор о рекламном обслуживании стоимостью 76 700 евро, «в рамках которого размещение рекламы в эфире «Рустави 2» происходило по выгодной/низкой цене».
Гварамия был уволен с поста гендиректора «Рустави 2» 18 июля 2019 года – в тот же день, когда телеканал после долгих судебных тяжб и рассмотрения их правомерности в Европейском суде по правам человека вернули одному из бывших владельцев, бизнесмену Кибару Халваши. В августе того же года Гварамия учредил новую оппозиционную телекомпанию «Мтавари архи», которую возглавляет по сей день.
На «Азовстали» находятся около 600 раненых бойцов, состояние 40 - очень тяжелое
На территории заблокированного российскими военными завода «Азовсталь» в Мариуполе находятся около 600 раненых бойцов украинских сил, сообщил в эфире национального телемарафона командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Денис Шлега.
По его словам, из сотен раненых около 40 человек - в очень тяжелом состоянии. Шлега отметил, что лекарств и медицинских инструментов «очень не хватает», ситуацию он назвал сложной, пишет Украинская служба Радио Свобода.
Как отмечается, ту же информацию подтвердили 15 мая на онлайн-конференции супруги обороняющихся на «Азовстали» - Екатерина Прокопенко, Юлия Федосюк, Анна Науменко и Дарья Цикунова. По их словам, их мужья пьют по стакану технической воды в день и имеют очень мало запасов продуктов. На заводе много тяжело раненых бойцов умирают из-за отсутствия лекарств, и были случаи ампутаций без наркоза, рассказали участницы конференции. Они еще раз призвали спасти их близких. Женщины собираются приехать в Турцию, чтобы добиться встречи с президентом страны и просить Реджепа Эрдогана о содействии их мужьям.
Телеканал «Настоящее Время» вышел на связь с бойцом полка «Азов» (крайне правая добровольческая группа, входящая в состав Национальной гвардии Украины) Дмитрием Козацким. Он тоже сказал, что из 600-700 раненых бойцов на «Азовстали» «40–50 человек находятся в критичном тяжелом состоянии» и нуждаются в срочной эвакуации. «По продуктам и по воде, я думаю, осталось ориентировочно дней на пять, на неделю, может быть. Сегодня у нас был обед: мы только обедаем, у нас один прием пищи в день. Это была овсянка, по-моему, и немного моркови», – рассказал Козацкий.
Говоря о продолжающемся штурме «Азовстали», Дмитрий Козацкий отметил, что боевые действия идут уже на территории завода. «Это все поддерживается работой вражеской тяжелой артиллерии, работой танков и авиации. Наши бойцы отражают по максимуму все атаки противника», - рассказал боец «Азова».
- Металлургический комбинат «Азовсталь» – последний оплот обороны украинских войск в Мариуполе, после того, как большая часть территории города перешла под контроль российских военных. На заводе обороняются бойцы «Азова», служащие территориальной обороны и пограничных войск.
- Украина добивается эвакуации своих военнослужащих с завода, предлагая, в частности, отправить их в третью страну, где они могли бы оставаться до конца вторжения. С предложением обеспечить такую эвакуацию, в частности, выступала Турция. Россия настаивает на том, чтобы украинские военные сдались в плен. Сейчас идут переговоры об эвакуации тяжелораненых – в обмен на российских пленных.
В Венеции активисты захватили дворец, которым владеет глава «Новатэка»
В Венеции активисты левых сил захватили дворец, которым сейчас владеет российский миллиардер, председатель правления газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон.
Об этом сообщила в фейсбуке живущая в Европе российская художница и писательница Екатерина Марголис.
Организаторы акции пошли на такой шаг, поскольку Михельсон, будучи в десятке богатейших людей России, с апреля находится под персональными санкциями Великобритании и Канады в связи с войной России против Украины. Однако в Италии его дела и имущество до сих пор были неприкосновенны.
Принадлежащее Михельсону здание, в котором до недавнего времени базировался его фонд современного искусства V-A-C и проходили выставки, несколько дней назад сменило вывеску на нейтральное Palazzo delle Zattere.
Активисты, захватившие 15 мая владение «путинского олигарха», несколько недель назад начали распространять в Венеции листовки о его близости к российскому президенту и о претензиях экологов к бизнесу «Новатека».
Российских хакеров заподозрили в попытке атаковать «Евровидение»
Связанных с Россией хакеров заподозрили в атаке на компьютерную сеть «Евровидения-2022».
Киберпреступники пытались провести так называемые DDoS-атаки во время голосования в финале музыкального конкурса, но специалистам удалось им помешать. Об этом в своем Twitter сообщила в воскресенье пресс-служба итальянской полиции. По мнению экспертов, за этими действиями может стоять российская хакерская группа Killnet, пишет «Немецкая волна».
Как отмечается, хакеры пытались проникнуть в компьютерную сеть конкурса в день первого полуфинала, 10 мая, а также провести так называемые DDoS-атаки во время финального голосования в ночь на 15-е число.
Реакция российской стороны на эту информацию не приводится. Власти России всегда категорически отвергают обвинения в связях с хакерскими группировками и причастности к атакам на различные структуры, в том числе, в странах Европейского Союза.
В этом году Россию лишили возможности участвовать в «Евровидении» из-за вооруженного вторжения на украинскую территорию.
Победу в 66-м песенном конкурсе, проходившем в Турине, одержала Украина. От нее выступила группа «Kalush Orchestra». Ее лидер Олег Псюк после выступления призвал спасти украинских военных, заблокированных в Мариуполе на заводе «Азовсталь». «Я прошу всех вас: пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю, помогите «Азовстали» прямо сейчас», - сказал Псюк.
Уже после конкурса «Kalush Orchestra» показала видео на песню Stefania, с которой она участвовала в «Евровидении». В клипе есть кадры разрушений в Ирпене, Буче, Гостомеле и Бородянке, которые некоторое время занимала российская армия. Клип заканчивается призывом «Stand with Ukraine!». Сообщается, что группа не хотела публиковать это видео до конкурса, чтобы музыкантов не обвинили в его политизации.
В НАТО уверены в консенсусе по приему в организацию Финляндии и Швеции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает промедления в процессе вступления в организацию Финляндии и Швеции, несмотря на некоторые возражения Турции.
Анкара не хочет блокировать присоединение к Североатлантическому союзу двух новых членов, и дала это ясно понять, сказал Столтенберг в воскресенье по завершении встречи в Берлине министров иностранных дел стран НАТО. «Я уверен, что мы сможем ответить на опасения Турции так, чтобы это не замедлило процесса вступления», - добавил Столтенберг.
Ранее в турецком руководстве заявляли, что дадут согласие на вступление в НАТО Хельсинки и Стокгольма только если будут выполнены определенные условия Анкары. Это вызвало сомнения в окончательной единой позиции всех стран-членов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также высказал уверенность, что консенсус по предполагаемому расширению НАТО будет достигнут. По словам Блинкена, он разговаривал с турецким коллегой относительно опасений Анкары. «Я не хочу давать характеристику ни этому конкретному разговору с министром иностранных дел, ни обсуждениям в рамках сессий НАТО, но с уверенностью могут сказать: я слышал почти от всех в организации об очень убедительной поддержке вступлению в Союз Финляндии и Швеции», - сказал Столтенберг журналистам после министерской встречи в столице Германии.
Ранее в воскресенье стало известно, что правительство Финляндии официально приняло решение добиваться вступления страны в Североатлантический союз. Решение еще должен одобрить парламент. Ожидается, что это произойдет скоро. В ближайшее время подачи заявки на вступление в НАТО ожидают также от Швеции. Руководство обеих стран задумалось о вступлении в Североатлантический союз после начала широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 15 мая в Берлине у него прошла встреча с Блинкеном, после которой он может сказать, что в Украину, противостоящей российской агрессии, идет «еще больше оружия и помощи». Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс отметил, что Блинкен и Кулеба обсудили последствия российского военного вторжения в Украину, включая вопросы, связанные с глобальной продовольственной безопасностью.
По словам Энтони Блинкена, союзники по НАТО намерены продолжать санкционное давление в отношении России так долго, сколько это потребуется. Вашингтон с союзниками сконцентрированы на предоставлении Киеву помощи как в военной сфере, так и за столом переговоров, отметил госсекретарь США.
Глава германского внешнеполитического ведомства Анналена Бербок заявила по поводу последних действий России, что ее поведение равносильно одностороннему отказу от соглашения по сотрудничеству с НАТО, заключенного в 1997 году. «Российское правительство ясно дало понять, что основополагающий акт Россия-НАТО для него больше ничего не значит. Таким образом, сейчас мы должны признать, что этот базовый документ прекращен в одностороннем порядке Россией, а не НАТО», - подчеркнула Бербок.
Соглашение, упомянутое Бербок, ставило своей целью укрепление доверия и ограниченного военного присутствия обеих сторон в Восточной Европе. НАТО приостановила практическое сотрудничество с Россией в 2014 году вслед за аннексией Россией Крыма. Москва, в свою очередь, приостановила работу своей миссии в НАТО и закрыла представительство Североатлантического союза в российской столице в октябре прошлого года - в ответ на высылку своих российских дипломатов, пишет Reuters.
В Грузии переиздали «Витязя в тигровой шкуре» на абхазском языке
В Тбилиси прошла презентация поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» на абхазском языке, изданной Национальным центром рукописей, пишет SOVA.
По сообщению пресс-службы Минобразования Грузии, данная копия издания, напечатанного на абхазском языке в 1941 году, была переиздана при содействии Минобразования Грузии и на основании обращения абхазского Министерства культуры и образования. Оригинал хранится в фонде Редких печатных изданий Национального центра рукописей.
Перевод произведения Руставели принадлежит известному абхазскому писателю Дмитрию Гулиа, а редактором книги является видный грузинский ученый, академик Симон Джанашия. Книга вышла в свет в 2021 году, к 80-летию издания поэмы на абхазском языке.
Жюри Грузии и Азербайджана в финале «Евровидения 2022» отстранили от голосования
Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что у Грузии и Азербайджана «были выявлены определенные неправильные схемы голосования» в ходе «Евровидения 2022». Это выяснилось после второй генеральной репетиции второго полуфинала, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Результаты голосования национальных жюри были признаны подозрительными и заменены на «агрегированный результат». Речь идет также о голосовании Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино.
«EBU крайне серьезно относится к любым предполагаемым попыткам манипулирования голосованием на конкурсе и имеет право отозвать такие голоса в соответствии с Официальными инструкциями по голосованию, независимо от того, могут ли такие голоса повлиять на результаты и/или исход», - говорится в заявлении Вещательного союза.
Также отмечается: «чтобы соответствовать Инструкции по голосованию Конкурса, EBU работал со своим партнером по голосованию, чтобы рассчитать замещающий совокупный результат для каждой заинтересованной страны как во втором полуфинале, так и в Гранд-финале (рассчитывается на основе результатов других стран с аналогичным голосованием)».
С утра Грузия и Азербайджан выражали недоумение, что организаторы «Евровидения» при подсчете результатов голосования национальных жюри назвали не те данные. Обе страны заявили, что их жюри дали высший бал - 12 - Украине, а не Великобритании, как указано в итоговых таблицах конкурса.
С утра специальное заявление по этому поводу сделал Общественный вещатель Грузии. Новое заявление Европейского вещательного союза об отстранении жюри в Грузии пока не комментировали.
Азербайджанские СМИ, в свою очередь, сообщают, что во время голосования в финале, когда дошла очередь Азербайджана, было сказано, что из-за технических проблем результаты будет озвучивать не телеведущая Нармин Салманова, а представитель Европейского союза вещателей. Им были названы цифры, не совпадающие с позицией азербайджанского жюри.
В России в ночь на воскресенье попытались поджечь 2 военкомата
В России в ночь на воскресенье неизвестные пытались поджечь 2 военкомата. Об этом сообщает издание Baza.
С начала войны в Украине в России совершены попытки поджогов около 10 военкоматов. В большинстве случаев те, кто это сделал, не установлены.
Как пишет Baza, нападению подвергся военный комиссариат в поселке Пронск Рязанской области. Неизвестные подошли к зданию около 3 часов ночи и попытались поджечь дверь, а затем и оконную раму. Огонь не распространился. Возбуждено уголовное дело.
Еще один поджог произошел в Волгограде. Пожар произошел в подсобном помещении военного комиссариата по Советскому, Ворошиловскому и Кировскому районам. Предположительно, в здание бросили «коктейль Молотова».
13 мая была совершена попытка поджечь военный комиссариат в городе Гуково Ростовской области. В ночь на 13 мая неизвестные пытались поджечь здание военного комиссариата в центре Омска, сообщает Om1.ru со ссылкой на несколько источников. В Череповце двое 16-летних подростков забросали военкомат «коктейлями Молотова», они были задержаны. В ночь на 4 мая неизвестный бросил два «коктейля Молотова» в здание военкомата на улице Мира в Нижневартовске. Сообщалось и о других случаях поджога военкоматов. Люди ни в одном из этих случаев не пострадали.
Леонид Лакербая избран депутатом парламент от гудаутского избирательного округа №18
Председатель партии «Айтайра» Леонид Лакербая избран депутатом парламента от гудаутского избирательного округа №18, сообщили в Центризбиркоме самопровозглашенной республики Абхазия.
Накануне, 14 мая, в округе №18 состоялись повторные парламентские выборы. По округу баллотировались два кандидата - Леонид Лакербая и Беслан Таркил.
Повторные выборы в округе №18 были назначены в связи с тем, что на выборах 12 марта ни один из кандидатов не получил более 50% голосов избирателей, пришедших на выборы, пишет «Апсныпресс».
Илья Дарчиашвили летит в Брюссель обсуждать перспективы Грузии в ЕС
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили посетит Брюссель с рабочим визитом 16-18 мая, сообщила пресс-служба МИД. Дарчиашвили проведет встречи с министрами иностранных дел стран-членов ЕС, которые встречаются в Брюсселе в рамках Совета ЕС по внешним отношениям.
На встречах будет обсуждаться комплекс вопросов, связанных с евроинтеграцией Грузии и вопросы, связанные с подачей Грузией заявки на вступление в ЕС, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Грузия и Молдова подали заявку на вступление в ЕС 3 марта, вслед за Украиной. Три страны уже прошли первую обязательную процедуру - ответили на масштабный опросник, обязательный для получения статуса страны-кандидата. В настоящее время ответы на несколько тысяч вопросов изучаются экспертами Еврокомиссии.
У Еврокомиссии нет четких сроков, в течение которых она обязана подготовить заключение. Вступление в ЕС связано с долгими бюрократическими процедурами. Но эксперты ожидают, что на фоне событий вокруг Украины, Евросоюз не будет затягивать подготовку заключения по опросникам.
23-24 июня в Брюсселе пройдет саммит ЕС. Это самый ранний срок, когда могут быть рассмотрены вопросы статуса кандидатов для Украины, Грузии и Молдовы.
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