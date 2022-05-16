Арест гендиректора «Мтавари» Ники Гварамия. Реакции

Утром 16 мая Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Ники Гварамия – генерального директора «Мтавари» – главного оппозиционного телеканала Грузии. Его приговорили к 3,5 годам тюрьмы и задержали прямо в зале суда.

Общественность вновь заговорила о политическом преследовании критически настроенных СМИ и угрозах для евроатлантического пути Грузии, пишет СОВА.

«Означает ли это то, что Грузия даже в условиях войны России в Украине выбирает не демократию, а путь по типу Путина ради сохранения любой ценой власти Бидзины Иванишвили? Означает ли это то, что она хочет тем самым саботировать статус страны в качестве кандидата на членство в ЕС?», – написала в Twitter депутат Европарламента Раса Юкнявичене.

«Грузинская мечта» мотивирована сделать все возможное для уничтожения демократических достижений страны. Также она совершает все возможные ошибки в проявлении солидарности с Украиной и в вопросе заключения Саакашвили. Все это происходит перед историческим моментом получения статуса страны-кандидата. Очень жаль наблюдать за тем, как Грузия растрачивает такую возможность», – заявил депутат Сейма Литвы Жигимантас Павиленис.

«Нельзя тормозить эту борьбу, мы не должны становиться скорбящей стороной. Разорвать этот порочный круг непросто, но не только возможно, это обязательно произойдет. Даже если завтра, послезавтра к этому длинному списку добавятся новые политзаключенные, мы должны быть воодушевлены и не должны скорбеть. Это именно то, что мы в первую очередь должны решить в собственных головах. Нет времени на причитания, нет времени на скорбь, сейчас время борьбы», – заявил председатель «Единого национального движения» Ника Мелия.

«Сегодняшний день – очередной наглядный пример для каждого гражданина Грузии и для всего мира, что в Грузии нет демократии, в Грузии фальшивая демократия, ложные иллюзии, будто есть какие-то институты, но все полностью заточено под политические интересы «Грузинской мечты». Ника Гварамия скоро выйдет на свободу, скоро будут освобождены все политзаключенные и самое главное, Грузия скоро вернется на путь западного развития и совсем скоро мы проводим «Грузинскую мечту» из власти», – сказал лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

«К сожалению, мы вступили в решающую фазу в борьбе за независимость и свободу. Общая картина такова, что Иванишвили душит и заглушает независимые телеканалы, после этого, разумеется, голос оппозиции становится тише, так покалеченная страна становится готова к задачам Иванишвили. Не нужно рассказывать сказки о том, что Иванишвили не пророссийский, что он не тянет нас к России. Идиоты все, кто пытаются это доказать. Подобные вещи происходят в этой стране, потому что есть слой общества, утверждающий, что все не совсем так. Что значит не совсем так?! Нас прямо ведут к России», – считает бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.

Приговор, вынесенный в отношении Ники Гварамия, в Transparency International Georgia назвали политически мотивированным, заявив, что решение суда служит созданию препятствий в работе телеканала.

«На основании изучения материалов дела и наблюдений, сделанных во время судебного процесса, можно сказать, что этот процесс является политически мотивированным, его цель – наказание Гварамия и подрыв деятельности критически настроенного телеканала», – говорится в заявлении неправительственной организации.

В «Ассоциации молодых юристов Грузии» дело считают «проблемным» с юридической точки зрения, а также указали на подозрительные обстоятельства в процессе исполнения правосудия.

«Следует отметить, что необоснованное решение в отношении директора и акционера «Мтавари» несет серьезные риски для вещателей с критической редакционной политикой, что в будущем еще больше усугубит поляризованную обстановку в стране», – говорится в сообщении НПО.