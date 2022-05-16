Дело на 25 миллионов долларов в сухумском суде

Сухумский городской суд приступил к рассмотрению иска гражданки Абхазии Хамиды Джопуа к Сбербанку, который списал со счета ее дочери 25 миллионов долларов США. Эти средства были переведены нью-йоркским банком в качестве страховой выплаты за жизнь ее мужа, работавшего в международной организации и умершего от COVID-19. Однако, не спросив разрешения владельца счета, абхазский Сбербанк вернул деньги в США.

Жительница Сухума, гражданка Абхазии Хамида Джопуа обратилась в Сухумский городской суд с иском и требует взыскать со Сбербанка Абхазии 25 миллионов долларов США, которые банк, по ее мнению, незаконно списал с банковского счета ее малолетней дочери. В иске Хамида Джопуа сообщает, что в августе 2021 года между Сбербанком Абхазии и ее малолетней дочерью Шаидой Салакая был заключен договор на открытие долларового банковского счета. В ноябре на этот счет поступила сумма в размере 25 млн долларов США и со счета была списана комиссия за расчетно-кассовое обслуживание согласно тарифу Сбербанка в размере 125 тысяч долларов США.

В декабре 2021 года Хамида Джопуа обратилась к председателю Сбербанка Абхазии с просьбой о переводе со счета ее дочери Шаиды Салакая на ее счет суммы в размере 5 миллионов долларов. Через три дня Сбербанк ей ответил, что перевод невозможен в виду ошибочного зачисления денежных средств и незаконности их получения. Свой ответ Сбербанк мотивировал тем, что по каналам SWIFT было получено письмо от филиала «Центральный» Банка ВТБ, согласно которому денежные средства были ошибочно отправлены банком-отправителем NEW YORK CITIBANK. 30 ноября, согласно этому письму, денежные средства были списаны со счета Сбербанка Абхазии для возвращения их отправителю, а Хамиде Джопуа вручили письмо об аннулировании средств, поступивших на счет ее дочери.

Адвокат истца Инга Габелаиа пояснила, что перевод суммы на счет Шаиды Салакая был осуществлен в качестве страховой выплаты после смерти ее отца:

– Супруг нашей доверительницы работал в организации ООН, его жизнь была застрахована, умер он от последствия заболевания ковидом. Ему полагались страховые деньги. И вот эти денежные средства поступили в размере 25 млн долларов на счет дочери Джопуа, так как счет был оформлен на их несовершеннолетнюю дочь.

– Почему в вашем иске фигурирует информация о том, что это была ошибка нью-йоркского Ситибанка?

– Никакими документами, по нашему мнению, это не подтверждается. Более того, банк не пригласил Джопуа, не просил подтвердить законность поступления этих денежных средств.

– А почему все-таки речь идет об ошибке?

– Мы не знаем, на основании чего был сделан такой вывод Сбербанком. Им поступило письмо о том, что это ошибочно, и они приняли эту информацию на веру и передали эти деньги, не уведомив предварительно собственника этих денежных средств. Более того, здесь мы уже отстаиваем интересы несовершеннолетнего ребенка, которому на сегодняшний день два года.

Хамида Джопуа считает, что Сбербанк Абхазии грубо нарушил Гражданский кодекс и права ее малолетней дочери: он не вправе определять и контролировать использование денежных средств клиента и устанавливать непредусмотренные законом ограничения его права распоряжаться средствами по своему усмотрению. Списание денежных средств со счета клиента осуществляется только на основании соответствующего распоряжения клиента. Если же такого распоряжения нет, то списать средства со счета клиента можно только по решению суда или если подобная процедура предусмотрена в договоре между банком и клиентом.

Хамида Джопуа в своем исковом заявлении просит суд признать незаконным списание Сбербанком средств со счета ее малолетней дочери Шаиды Салакая в размере 25 млн долларов США и взыскать эту сумму с ответчика, т.е. Сбербанка Абхазии. Она также просит взыскать в пользу ее дочери компенсацию морального вреда в размере 25% от суммы незаконно списанных средств.

Сегодня судья Зарина Габеева приступила к рассмотрению иска, но юрист Сбербанка Ева Шакая заявила отвод судье. Она мотивировала его тем, что Габеева является однокурсницей Хамиды Джопуа, и в социальных сетях есть их совместные фотографии. Это, по словам Евы Шакая, ставит под сомнение объективность судьи, которая не должна допускать сомнений в ее беспристрастности. Судья Зарина Габеева отложила заседание до принятия решения об отводе.

Адвокат Габелаиа сообщила, что в этом деле судьба свела трех однокурсниц:

«Сегодня должно было начаться рассмотрение гражданского дела по существу, однако юристом Сбербанка было представлено суду заявление об отводе судьи Габеевой. Основанием для такого заявления послужило то, что наша доверительница Джопуа Хамида Артемовна и судья Зарина Габеева являются однокурсниками. Однако мы хотим отметить, что и юрист Сбербанка Шакая Ева также является их однокурсницей. Фактически они сегодня находятся в равном положении, но, по моему мнению, закон, в соответствии со статьей 16 Гражданско-процессуального кодекса, такое основание не предусматривает. Мы считаем, что заявленный отвод не аргументирован, не обоснован и не соответствует букве закона. Будем ждать результат, потому что у председателя городского суда есть один рабочий день на разрешение данного заявления».

Завтра стороны будут уведомлены о принятом решении, и будет назначено судебное заседание.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия