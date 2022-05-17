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Обзор грузинской прессы

Митрополит Шио Муджири

«Саакашвили больше не востребован на Западе» – статью под таким названием публикует газета «Квирис палитра». На потерю интереса к кандидатуре экс-президента Грузии указывают заявления официальных лиц, считает политолог Рамаз Сакварелидзе. К примеру, комментируя вопрос транспортировки Михаила Саакашвили в одну из зарубежных клиник, официальные лица разных стран Европы в основном ограничивались лишь разговорами о необходимости обеспечить заключенного «человеческими условиями».

«Об этом уже не говорят даже те, кто был явным сторонником «Нацдвижения». Это свидетельствует о том, что актуальность вопроса Саакашвили снята с повестки дня Запада, несмотря на то, что он, как политическая фигура, несомненно, когда-то был важен. Саакашвили – символ революции, и сам он повторяет, что должна произойти новая революция. Проблема заключается в том, что из-за войны в Украине революция уже не актуальна в Грузии. За санкциями в отношении России последовал перенос практически всех транспортных перевозок из крупных азиатских стран, таких как Китай и Индия. Грузы поступают в Европу в обход РФ, через Кавказ и, прежде всего, через Грузию. Учитывая все это, кто может быть заинтересован в революции?» – говорит политолог.

Да и само «Национальное движение» не делает ничего, что могло бы вызвать заинтересованность западных партнеров, продолжает политолог. С 2012 года оппозиция выбрала для себя основной целью борьбу за власть, с того момента оппоненты правящей партии ни разу не представляли обществу четких программ или видений развития государства, цитирует Сакварелидзе «Квирис палитра».

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Обзор грузинской прессы
by Эхо Кавказа

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17 мая – Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Сегодня неправительственный сектор Грузии вспоминал события 2013 года, когда тысячи людей, мобилизованные православным духовенством, сорвали запланированный митинг ЛГБТ-активистов, а также прошлогодние нападения на журналистов, планировавших освещать Tbilisi Pride Week, пишет информационное интернет-агентство netgazeti.

«Лидеры ультраправых групп прямо и публично призывали к насилию в отношении членов сообщества ЛГБТ+. 5 июля 2021 года, в день проведения Марша достоинства, правоохранительным органам не удалось предотвратить масштабное нападение агрессивных групп на журналистов и правозащитников, в результате чего несколько человек получили серьезные телесные повреждения. Хотя с годами дискриминационные настроения в обществе снизились, этот процесс не сопровождается последовательной и продуманной государственной политикой. Более того, правовое бездействие государства поощряет неравенство по отношению к ЛГБТ+ практически во всех сферах общественной жизни, не способствует улучшению качества их жизни и делает их уязвимыми перед насилием и дискриминацией», – заявила Народный защитник Нино Ломджария.

Заявления на эту тему сегодня сделали и посольства 28 стран, представители ООН и ЕС в Грузии. Они призвали «власти привлечь к ответственности всех зачинщиков и виновных в насилии».

Между тем сегодня в Грузии отмечали и День святости и чистоты семьи. В связи с этим в Тбилиси прошло шествие от собора Кашвети до Сионской церкви, организованное патриархией Грузии. Перед собравшимися выступил патриарший местоблюститель митрополит Шио Муджири.

«Есть некоторые ключевые черты – ум, слово, религия и брак. В связи с этим можно сказать, что семья драгоценна для нас как святость, данная Богом. Когда человек нарушает чистоту семьи, когда человек отрицает религию, конечно, это значит, что он теряет разум», – цитирует преподобного Шио информационное интернет-агентство interpressnews.

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Полиция пытается уничтожить видеокадры, свидетельствующие о незаконных задержаниях представителей оппозиции, утверждает член Верховного совета Аджарии Гия Абуладзе. В ночь на 7 мая правоохранители задержали 24 человека в Батуми, которые выступали на акции с требованием перевода экс-президента Михаила Саакашвили в медучреждение. Задержали даже одного прохожего, пытавшегося снять все на камеру мобильного телефона, вспоминает Абуладзе.

«Это политическое преследование, власти начали репрессии в Аджарском регионе. На самом деле, дела сфабрикованы, кое-где даже перепутали имена и фамилии. Во время задержаний было очень много нарушений. Это могут доказать кадры с наплечных видеокамер полицейских, а также камер, установленных в их машинах. Нарушения были зафиксированы и в здании полиции, местные камеры записали все. Суд удовлетворил ходатайство о представлении полицией этих доказательств. Однако, насколько нам известно, сейчас они пытаются уничтожить эти записи», – сказал Абуладзе в интервью информационному интернет-агентству batumelebi.

Оппозиционер призывает полицейских «не выполнять незаконные задания», а правозащитные НПО – дать соответствующую оценку произошедшему.

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