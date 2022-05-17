Гепатит неизвестного происхождения: что известно?

Гепатит неизвестного происхождения был зафиксирован в ряде стран мира. В Грузии пока заболевание выявлено не было. Существует несколько гипотез относительно причин возникновения нового гепатита. По одной из них это может быть связано с пандемией коронавируса.

С октября по середину мая в мире было зафиксировано 450 случаев гепатита неизвестного происхождения. Необычной эту болезнь в первую очередь делает то обстоятельство, что тяжелый острый гепатит редко встречается у детей раннего возраста.

Заболевание выявили в 25 странах, Грузия в их число не входит, заявил сегодня в ходе пресс-конференции в медиацентре «Мтавари» Иване Чхаидзе, директор детской больницы им. Иашвили, входящий в состав Совета по иммунизации:

«Больше всего случаев фиксируется в США и в Великобритании. Среди этих 450 случаев были и летальные, а также тяжелое течение болезни, когда понадобилась пересадка печени. В основном это касается детей. Средний возраст этих детей – младше пяти лет. Ни один из этих случаев, которые входят в эти 450, не является стандартным, вызванным классическим вирусом гепатита. 74% случаев – аденовирус, а в 20% случаев также зафиксировано инфицирование коронавирусом».

На сегодня однозначного ответа на вопрос, чем вызвано это заболевание, – нет. Рассматривается несколько возможных версий, говорит Иване Чхаидзе:

«По одной из версий, это аденовирус, который претерпел определенную мутацию, и этот вирус, который не рассматривается как вирус, повреждающий печень, начал действовать против нее. Есть версия, что определенную роль сыграл коронавирус и все это развилось на фоне перенесенного коронавируса, который изменил иммунный ответ организма (…) Версий много, а исследования в полном масштабе во всех странах не проведены».

В то же время, как говорит врач, далеко не все случаи протекают тяжело:

«Говорить об угрозе того, что за этим может стоять какая-то вспышка или вирус неизвестного происхождения, вызывающий повреждение печени, на основании [существующих] данных рано. Для управления этим гепатитом в большинстве случаев никаких особых медикаментов не требуется».

Не паниковать призвал и глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

«Это требует внимания, но пока не стоит поднимать панику, пугать людей. Внимание стоит обратить потому, что мы имеем дело с нетипичным гепатитом среди детей. Это не гепатит А, Б, «Дельта» или другой. Он иного генеза. Мы берем это на заметку и устанавливаем наблюдение», – заявил Амиран Гамкрелидзе.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что случаи гепатита неизвестного происхождения, хотя они и достаточно редки, следует воспринимать со всей серьезностью. На вопрос, на что следует обращать внимание родителям, организация отвечает:

«Прежде всего, необходимо отметить, что данное заболевание не является распространенным. Вместе с тем родители должны обращать внимание на симптомы гепатита – острую диарею, рвоту, боль в животе и желтуху (пожелтение кожи и белков глаз) – у детей. У большинства заболевших детей не отмечалось повышение температуры. При возникновении причин для беспокойства родителям рекомендуется обращаться к медицинским работникам».

Первоочередная задача заключается в определении причины заболевания для дальнейшего уточнения мер по профилактике и контролю, говорится в заявлении ВОЗ.