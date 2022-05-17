На сухумском СКЛАДе играли рок

Однодневный музыкальный фестиваль состоялся на сухумской культурной площадке СКЛАД в пятницу, 13 мая. На суд слушателей свое творчество представили семь молодых групп, которые исполняют рок-музыку разных стилей. Во многом СКЛАД первопроходец. Он внедряет в жизнь Сухума те вещи, которыми другие города уже давно переболели, но без которых культурную жизнь, по крайней мере, столицы, представить сложно. Команда СКЛАДа понимает, что для жителей города опыт прослушивания живой музыки важен наравне с опытом взаимодействия с современным искусством, кино или театром. Поэтому одним из направлений их деятельности является серия музыкальных мероприятий «Home concert». В прошедшую пятницу на культурной площадке состоялся однодневный фестиваль, на котором два десятка молодых музыкантов на протяжении пяти часов исполняли как уже известные композиции, так и те песни, которые были написаны ими. Соорганизатор и сокуратор СКЛАДа Антон Очиров рассказал, кто выступил перед публикой в этот вечер и какая музыка звучала со сцены: «Это семь молодых групп и 23 музыканта. Это очень молодые ребята. В основном студенты АГУ, им в среднем от 19 до 23 лет. И они обратились к нам с просьбой провести концерт, потому что в Сухуме нет ни одной площадки, где молодые ребята могут просто выступить в подобной неформальной обстановке. В принципе, они здесь репетировали две недели, и вот у нас первый концерт. По сути дела, исполняли разные направления рок-музыки. Кто-то инди играет, кто-то более традиционный рок, кто-то кавер играет, кто-то гаражный рок. Это музыка с живыми инструментами, с барабанами, с гитарой. Пришло большое количество молодежи, и я понимаю, что сильный запрос существует у людей на подобные вещи».

По словам Антона Очирова, «главным мотором всего действа» был Лука Папба. 21-летний гитарист и вокалист группы Weeping willow («Плакучая ива») подчеркнул, что целью однодневного фестиваля было стремление дать начинающим музыкантам свободную площадку для выступления и показать всем тем, кто придет на концерт, что, имея немного таланта, заняться музыкой может любой человек:

«Идея провести такой фестиваль появилась внутри моей группы. Мы просто очень хотели выступить, а так как мы даже не знали, где это можно сделать, мы обратились на СКЛАД. Вообще, все группы, которые выступали, кроме, наверное, пары человек, это все те, с кем мы постоянно играли, с кем обменивались опытом. Мне кажется, для почти любого человека, который занимается музыкой, очень важно признание, и в общем-то все очень хотели выступать и попробовать, как это вообще, так как в Абхазии довольно мало музыкальных групп, а тем более нашего возраста. Я хотел бы отдельно выделить работу всех ребят со СКЛАДА, потому что они сильно помогли и поддержали нас, что меня удивило, потому что я никогда не думал, что музыка будет хоть кому-то интересна в Абхазии, тем более мы играем относительно нестандартную музыку. На самом деле, своим выступлением мне бы хотелось дать стимул, чтобы практически любой человек, который играет на гитаре, мог попробовать выступить, и, если у него это будет получаться, продолжить развиваться в этом направлении. Почти все, кто выступал сегодня, занимаются музыкой не так долго, но многие хотели этого очень давно. Кто-то боялся, кто-то стеснялся, и, я надеюсь, чем чаще будут такие концерты, тем больше люди заинтересуются музыкой». Для выступления на СКЛАДе группа Weeping willow выбрала каверы на песни Дэвида Боуи и исполнила несколько собственных композиций. Инди-музыку исполнил дует Tempo changes, для которого это было первым выходом на сцену. Амир Кишмария играет на электроакустической гитаре; он рассказал о том, почему его группа была так названа и какие композиции они сыграли в рамках фестиваля: «Я являюсь участником коллектива Tempo changes, где играем я и моя подруга Наида (вокал). Интересный и забавный факт заключается в том, что название нашей группы, в переводе с английского «Смена темпа», родилось из того, что я очень часто сбивался на репетициях, поэтому мы решили дать такое ироничное название. Но, несмотря на это, на концерте я ни разу не сбился. Надо, видимо, менять название. Мы с моей партнершей очень любим инди-музыку, поэтому сегодня исполнили популярную песню Wonderwall группы Oasis, а также трек Ghost группы Motorama и трек Маленький группы «Дайте танк» (!)».