Карасин заявил, что обсудил с коллегами из Грузии югоосетинский референдум

Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин заявил, что обсудил с коллегами из Грузии референдум о присоединении самопровозглашенной республики Южная Осетия к России.

«Кратко обсудили», – сказал он ТАСС.

С кем и в каком формате провел Карасин консультации, не сообщается.

Карасин также рассказал, что контакты со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе продолжаются по телефону и в режиме видео-конференц-связи.

«Слухи о замораживании это формата преждевременны, мы довольно часто общаемся по телефону, в режиме видео-конференц-связи», – добавил он.

По словам Карасина, Россия будет работать с тем, чтобы возобновить авиасообщение с Грузией.

«Будем надеяться, будем работать в этом направлении», – сказал российский сенатор.

Политик сделал заявление в кулуарах XIII Международного экономического саммита «Россия - Исламский мир: KazanSummit 2022». Представители Грузии в списке участников форума не значатся.