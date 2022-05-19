Переходя улицу, оглянись по сторонам

А кто не подвержен внушению, агитации и пропаганде или, говоря современным языком, промывке мозгов?

Лично мне кажется, что на меня никакая пропаганда-агитация, – я имею в виду политического толка, – подействовать не может. Я себя представляю мудрейшим из мудрых, таким Гуссейном Гуслия из повести о Ходже Насреддине Леонида Соловьева. И кажется мне, что все-все подвержены, а я нет.

Вот такой я человек. Вроде бы такой! Во всяком случае, надеюсь, что такой.

Это было предисловие.

Один заграничный журналист, прекрасно владеющий русским языком, провел на себе опасный эксперимент. Он определенное количество времени, то ли два, то ли три месяца, в нон-стоп режиме слушал российские главные пропагандистские передачи, ну, там Соловьевых, Скабеевых, разных Киселевых и прочая, и прочая, и прочая. И вдруг заметил, что начал верить тому, что они говорят. Ему потом даже пришлось пройти небольшой курс реабилитации; он отключился от всех информационных передач, засел за анимационные фильмы, погрузился в волшебный мир Диснея, Тома и Джерри и иже с ними и постепенно пришел в себя. Пришел в себя и снова стал смотреть на мир трезвым взглядом и с холодным разумом. Так что, видимо, неудивительно: когда с утра до вечера слышишь из зомбоящика информацию определенного направления, то можешь и поверить, что унтер-офицерская вдова сама себя высекла.

Я давно уже не пользуюсь телевизионными видами искусств. Если меня интересует какая-то конкретная передачка, то у меня есть компьютер, у меня есть интернет, и у меня есть волшебная функция «поиск». Нажимаю на «поиск», нахожу, что хочу, смотрю, и потом мы разбегаемся. Во всяком случае, я всегда стараюсь оставаться при своем мнении, которое у меня уже давно сформировалось и ничего не может кардинально мне его изменить. А если бы я был прикован к зомбоящику, то очень возможно, что путь мой привел бы меня в тупик. Так что, конечно, смотрите, что хотите, но особо вглубь не заходите. Может затянуть по самую макушку. И главное, не верьте. А если поверили, то перепроверяйте. Семь раз измерьте, ну, и т.д.

Я часто думаю, как же такое возможно, что телепропаганда может взять и из нормального, здравомыслящего человека сделать ненормального и нездравомыслящего. К сожалению, подобных примеров вокруг да около меня имеется воз и маленькая тележка.

Вспоминаю лихие девяностые. Вы помните лихие девяностые? Конечно, помните. Хотя каждый из нас по-своему вспоминает лихие девяностые. Лично я, когда вспоминаю лихие девяностые, то на ум в первую очередь приходят финансовые пирамиды во главе со знаменитой «МММ», а также разные мошенники типа Кашпировского, Глобы, Чумака. Помните, как аферист Алан Чумак с экранов телевизора в полной тишине махал ручонками и заряжал воду?

Происходил полный хаос, и это случалось по центральным каналам телевидения. А ведь люди слепо верили, потому что думали: по телевизору фуфло гонять не будут. Они ставили перед экранами трехлитровые банки с водой и потом эту воду то ли пили, то ли омывали ею свои телесные, душевные и финансовые раны.

А Кашпировский, глядя на нас с экранов телевизора своим тяжелым, немигающим взглядом, низким голосом отсчитывал цифры от одного до двадцати и обещал, что на последней цифре у нас все сразу рассосется, исчезнет хворь и безнадега, оборвется цепь сердечных мук и тысячи лишений, появятся много денег, и мы наконец обретем большое счастье в личной жизни. А некоторые, кто искренне поверит в целебность Анатолия Михайловича, обретут вечный покой еще при этой жизни. Кстати, Кашпировский был настолько популярен, что в 1993 году был избран депутатом в Госдуму России первого созыва!

Господи, в каком бреду мы жили в те годы! Кстати, в таком же бреду мы и сейчас живем, но тогда бред был бессистемный и хаотичный, а теперь все по плану. А план – по ситуации.

А ведь все это тоже было воздействием пропаганды, сарафанного радио, агитации и внушения. Я тогда жил в Москве, и мне звонили мои сородичи из Тбилиси и слезно умоляли, чтобы я сидел перед телевизором и слушал… нет, не слушал, а присутствовал при пассах Алана Чумака. Все-таки я человек рассудительный, что бы вы про меня не говорили, и потому я сопротивлялся. Отбрыкивался от увещевания родных и близких, не шел на поводу у афериста Чумака и банки с водой перед телевизором не ставил. Это ж каким простофилей надо было быть, чтобы верить, что через телевизор можно заряжать воду чем-то целебным! И ведь это говорили мне образованные люди с высшими техническими образованиями, отличающие Гоголя от Гегеля, а Гегеля от Бебеля.

Что же происходит с человеком в такие моменты? Что и отчего? Наверное, крушение СССР, который нам казался несокрушимым монолитным государством, как-то отразилось (и продолжает до сих пор отражаться) на умах даже высокообразованных людей, и поэтому произошло подобие размягчения мыслительных способностей.

А пирамиды? Финансовые пирамиды, которые давали в месяц по 20, а то и 30 процентов прибыли с вклада наших кровных денег?

Что это было, ребята? Это был период всеобщего опупевания, я бы так сказал. В Грузии в то время, по-моему, не осталось семьи, которая не повелась бы на подобный бред и не внесла накопленные денежки в какие-то липовые финансовые структуры с красивыми названиями. Моя семья тоже купилась на подобный развод, и, хоть я и звонил из Москвы и предупреждал, чтобы не делали глупости, они все-таки эту глупость сделали. Вложили куда-то какие-то малые свои накопления (ну, какие накопления могли бы быть у сотрудников проектных институтов?) и потом благополучно все потеряли. Но меня уверяли, что, конечно, ничего они никуда не вложат, чтобы я спал спокойно. Я и спал спокойно, думая, что у меня самые умные родственники. Оказалось, что не самые…

Слаб человек. Хочется ему поверить во все хорошее, и к тому же хочется быстро разбогатеть, ничего для этого особо не делая.

Я сам этого хочу, но задним умом понимаю, что так не бывает. И потому особых разочарований в этом плане я никогда не испытывал, так как всегда с опаской относился к подобным предложениям и не рисковал.

Кстати, я думал, что финансовые пирамиды остались далеко в прошлом. Оказалось, что не так. В Грузии несколько лет тому назад появилась финансовая структура (не буду называть ее имени), которая предлагала 30% годовых по вкладам. Когда я услышал о наличии этой структуры, то долго смеялся веселым детским смехом, думая, что ребята опоздали лет на тридцать и никто на подобный бред не поведется.

Но, как оказалось, не опоздали. Нашлись люди, которые свои накопление туда снесли. Сосед мой, не буду называть его имени, часто захаживал ко мне, выкушивал стакан чая вприкуску и промывал мне мозги насчет той финансовой структуры. Все агитировал вложить деньги, которых у меня, кстати, не было.

– Кто не рискует, – кричал он, – тот не пьет шампанского.

Он рискнул: продал свою пустующую двушку в другом районе, и все денежки, до последнего цента, внес туда, откуда не возвращаются. Вернее, не возвращают денег. Он даже проценты, которые вначале набегали, как это обычно бывает для привлечения новых лохов, не брал со счета и оставлял там, дабы основной вклад жирнел и увеличивался. В итоге же… Ну, вы понимаете, что произошло в итоге.

Суд приговорил директорат той организации к разным срокам, хотя соседу моему от этого легче не стало.

Перечитал я то, что написал, и подумал: а что же я хотел сказать? Нового ничего не сказал, так как ничего нового под луной давно уже нет. Просто хочу в очередной раз предупредить дорогих и не дорогих людей: будьте бдительными, не верьте всему, что блестит, и, вообще, дуйте и на воду, и на молоко, и даже на уксус, чтобы вернее было не обжечься. И помните, что все пропагандисты и агитаторы работают на себя. В первую очередь на себя, и во вторую, и последнюю очередь – тоже. Тоже на себя, родимых.

И главное, переходя улицу, оглянитесь по сторонам.

Ну, вы поняли, что я хотел сказать…

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