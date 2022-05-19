Диана Лобода: «Захламляется городское пространство ненужными конструкциями»

В Гагре во время сноса незаконно установленных торговых точек произошел инцидент: один из владельцев Юрий Сабуа применил силу в отношении исполняющего обязанности главы районной администрации Адамура Цишба. Против Сабуа прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело. О предыстории конфликта «Эху Кавказа» рассказала главный архитектор района Диана Лобода.

Конфликт между владельцем торгового павильона Юрием Сабуа и исполняющим обязанности главы Гагрского района Адамуром Цишба произошел 17 мая 2022 года около восьми часов утра во время демонтажа торговых павильонов в городе Гагре в районе «Колоннады». По данным прокуратуры, Сабуа, выражая свое недовольство, подошел к Цишба и ударил его кулаком в лицо, т.е., по квалификации следствия, «применил насилие, не опасное для жизни». Юрий Сабуа задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

О действиях администрации рассказала главный архитектор Гагрского района Диана Лобода:

«У нас происходит благоустройство улицы Абазгов. В рамках реализации этого проекта мы демонтируем объекты выносной торговли и сувенирные лавки, которые установлены в ненадлежащем виде. Некоторые расположены на тротуаре, на проезжей части. Мы всех предупредили заведомо, еще в прошлом году и, по их просьбе, дали последний год отработать. В этом году за две недели до демонтажа мы их предупредили и письменно уведомили, отдел лицензирования раздавал уведомления. По истечении срока, указанного в уведомлении, мы пришли с машинами и манипуляторами и начали демонтаж этих павильонов. И продолжили благоустройство, так как эти павильоны нам мешали при укладке плитки, при замене бордюров. Теперь благоустройство продолжается и скоро завершится. В парке принца Ольденбургского было точно так же: людям дали в прошлом году сезон отработать, а в этом году уведомили и демонтировали».

По мнению главного архитектора, сделанные из подручных средств торговые точки неуместны в городе:

«Они очень портят облик города своим существованием. Они располагаются прямо в пешеходной зоне, сокращая при этом половину тротуара. Вам надо по тротуару проходить боком. А то, что они эстетически непривлекательны, это даже не обсуждается, потому что в основном все эти павильоны выполнены из профлиста и металла. Согласитесь, что в центре города, где происходит модернизация улицы, это неуместно. В послевоенное время кто-то поэтапно, кто-то сразу выставил эти павильоны. Видимо, городские власти тогда позволяли, потому что время было тяжелое».

Все демонтированные объекты, по словам Дианы Лободы, были установлены самовольно без каких-либо разрешительных документов и согласований. На улице Абазгов в прошлом году демонтировали пять объектов, а в этом году – восемь. В данное время в Старом парке происходит демонтаж широкого торгового ряда.

Главный архитектор видит решение проблемы в том, чтобы город взял на себя строительство торговых павильонов и сдавал их предпринимателям в аренду:

«Мы предлагаем проекты, достаточно интересные архитектурные формы, которые сами по себе будут местом притяжения и в то же время будут сборно-разборными. Мы предлагаем внешний вид каждого объекта, говорим, как это можно сделать. Но предприниматели не готовы вкладываться, реализовать эти проекты невозможно. Каждый из подручных средств пытается что-то выстроить, и в итоге внешний облик все равно не тот, на который им было выдано разрешение или который мы предлагаем как архитектурный отдел. Я думаю, что решением будет, если город за счет своих средств возведет какие-то красивые торговые помещения или павильоны, и точно в таком же порядке, как они сегодня снимают в аренду место, они бы снимали торговые павильоны. В свою очередь администрация могла бы отрегулировать их внешний вид. Мы сможем воплотить это в жизнь. Пока этот вопрос рассматривается и места определяются, но в планах это есть.

– А в Пицунде вы что-то планируете?

– В Пицунде сейчас точно так же будет происходить благоустройство Кипарисовой аллеи, там очень много павильонов, и все они также установлены самовольно. Принимаем там тоже такие решения, предлагаем проекты. Если бы эти проекты воплотили в жизнь сами предприниматели, было бы неплохо. Но если не получится отрегулировать вопрос в таком формате, то придется действовать точно так же, как в Гагре. Мы сначала пытаемся найти понимание, но не видим результата. В итоге, когда мы завершаем сезон, люди даже не убирают за собой эти металлические конструкции, и всю зиму местным жителям приходится наблюдать, смотреть, гуляя по городу или по каким-то улицам, на эти металлические каркасы, какие-то ободранные непонятные прилавки. Понимаете, что происходит?! Захламляется все городское пространство вот этими ненужными конструкциями».

По словам Дианы Лободы, то, что пишут в социальных сетях, будто торговые точки демонтировали и ничего не предложили взамен, не соответствует действительности. Администрация Гагры определила места для временного их расположения неподалеку и разрешила установить небольшой палаточный рынок, но при условии, что все палатки будут одинакового цвета. Однако предпринимателей это предложение не устроило.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия