Обзор абхазской прессы

Агентство «Апсныпресс» публикует выступление председателя Союза журналистов Руслана Хашиг на заседании Общественного совета при МИД РА. Он заявил, что у Абхазии должна быть своя позиция, особенно на кавказском направлении, где могут возникнуть новые условия и форматы отношений с такими странами, как Азербайджан, Армения и Грузия. В качестве примера он привел идею организации большого транспортного узла в условиях санкций против РФ. По его мнению, надо говорить об этом и определить позицию Абхазии по этому вопросу.

Хашиг отметил, Абхазия должна добиваться отмены грузинского закона «Об оккупированных территориях». Кроме того, необходимо реагировать на заявления и некоторые высказывания официальных лиц Грузии. Например, на недавнее высказывание премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что второй фронт открыт не будет.

Председатель Союза журналистов напомнил, что у Абхазии большой опыт взаимодействия со многими международными неправительственными организациями. Все предлагаемые ими проекты всегда обсуждались и на уровне МИДа, и, если было необходимо, на уровне президента. Он подчеркнул, что страна не должна лишать себя проектов уровня ООН. Нельзя отсекать возможных партнеров по гуманитарным направлениям: языку, медицине, сельскому хозяйству и экологии.

Газета «Мырзаканаа» пишет, что с наступлением лета проблема мусорной свалки в селе Щащиквара Галского района становится все более актуальной. Зловонный запах от гниющего под солнцем мусора становится настолько сильным, что его ощущают не только ближайшие «соседи», но и другие жители села.

Издание напоминает, что бытовые отходы из Сухума стали возить в Гал с апреля 2019 года после того, как жители микрорайона Маяк в Сухуме потребовали закрыть свалку. Главы Сухума и Галского района Адгур Харазия и Темур Надарая подписали соглашение, по которому бытовые отходы из столицы республики стали вывозить в Галский район до открытия полигона в Гулрыпше.

Сейчас возможности галской свалки на исходе, потому что объемы столичного мусора значительно превышают объемы отходов всего Галского района. Однако благодаря сухумской технике была обустроена новая территория свалки, которую планируют эксплуатировать до конца 2022 года. Старая свалка, которая функционировала в селе еще в советское время, закрыта. При этом достаточных мер по консервации свалки не предпринято – горы мусора лежат на открытом воздухе, доступ к свалке остается открытым.

В настоящее время администрация Галского района ведет переговоры с правительством республики о том, чтобы до конца этого года прекратить свозить мусор в район.

Строительство мусорного полигона в селе Кацикыт в Гулрышском районе планируется завершить к декабрю 2022 года. Площадь мусорного котлована составляет 2,4 гектара.

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Абхазское телевидение сообщает, что Миграционная служба инициирует изменения в закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия, принятые в 2016 году. Основанием послужили выявленные пробелы в нормативно-правовом регулировании учета иностранных граждан. Проект закона поможет решить две задачи: повысить эффективность государственного контроля в области миграционного учета и одновременно упростить бюрократические процедуры.

Как уточнил в интервью АТ зампредседателя ГМС Вячеслав Бганба, будет упрощена процедура учета туристов. Если гражданин приехал на отдых до семи дней, ему потребуется только паспорт. Его учет будет осуществлять администрация объекта размещения.

Будут упрощены бюрократические процедуры и для иностранных граждан, приезжающих в Абхазию на работу. Ранее иностранный гражданин, въезжающий в Абхазию для осуществления трудовой деятельности, должен был обратиться в МВД для получения регистрации, потом пойти в МИД, чтобы перевести паспорт, если такое потребуется, и только после этого прийти в Государственную миграционную службу. Данный проект постановления позволяет все это делать в одном месте, в Миграционной службе.

На данный момент в Абхазии около 2,5 тысяч трудовых мигрантов. Законопроект предполагает усиление контроля за временно пребывающими гражданами.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия