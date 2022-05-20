Абхазский МИД: Грузия провоцирует конфликты между абхазскими госведомствами

В МИД самопровозглашенной республики Абхазия утверждают, что правительство Грузии использует соцсети для дискредитации абхазских госведомств.

«В последнее время фиксируется повышенный интерес правительства Грузии с подачи западных советников к дискредитации органов государственной власти Республики Абхазия и провоцированию конфликтов между ними с использованием социальных сетей», – сказано в сообщении медиацентра абхазского МИДа.

В Сухуми утверждают, что среди анонимных аккаунтов в социальных сетях «прослеживается тенденция на противопоставление государственных деятелей друг другу, критика в адрес одних и восхваление других».

В заявлении сказано, что «подобная деятельность носит провокационный характер» и нацелена на «оказание негативного влияния на работу органов государственной власти Абхазии, понижение эффективности межведомственного взаимодействия».

В медиацентре абхазского МИДа, в открытии которого в марте текущего года приняли участие Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян, призвали пользователей соцсетей «опираться на надежные и проверенные источники информации».

Ранее, перед вторым туром президентских выборов действующий югоосетинский лидер Анатолий Бибилов заявил, что «внешние силы» маскируются под югоосетинскими, североосетинскими и российскими никами и «пытаются создать определенную напряженность».