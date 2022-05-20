Помощь в пути: Украина ждет оружия

Киев в ожидании поставок тяжелого вооружения от США, способного переломить ход боевых действий. Россия рапортует об успехах и пытается закрепиться на востоке Украины. Как может измениться архитектура европейской безопасности после того, как Киев получит долгожданную многомиллиардную помощь, а НАТО расширится за счет Швеции и Финляндии?

Украина все же получит масштабную помощь от США. Американский Сенат в итоге все же одобрил беспрецедентный по размерам пакет почти в 40 млрд долларов. Большая часть из этой суммы пойдет на поставки вооружений украинской армии. «За» проголосовали 86 сенаторов, «против» – 11. Закон о выделении помощи Украине был принят Конгрессом еще 10 мая, однако его утверждение в Сенате несколько затормозилось после того, как республиканский сенатор Рэнд Пол заблокировал процедуру быстрого одобрения. При этом решение о выделении средств необходимо было принять как можно скорее, поскольку 19 мая должны были закончиться средства, необходимые для отправки Киеву вооружений. Сенаторам удалось согласовать документ буквально в последний момент.

«Я объявляю об очередном пакете помощи в области безопасности, который предоставит Украине дополнительную артиллерию, радары и другое оборудование, которое они уже эффективно используют на поле боя. Эти оружие и техника будут отправлены непосредственно на линию фронта. Я приветствую Конгресс за то, что он послал четкий двухпартийный сигнал миру, что народ Соединенных Штатов стоит вместе с храбрым народом Украины», – говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Украина очень рассчитывает на западное оружие для организации обороны и контрнаступления в Донбассе, а также в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

«Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться в освобождении Харьковщины. Но на Донбассе оккупанты пытаются еще больше усилить давление. Там ад, и это не преувеличение. Жестокая и совершенно бессмысленная бомбардировка Северодонецка... Там только за один день 12 погибших, десятки раненых. Бомбардировки и обстрелы других наших городов, авиационные и ракетные удары российской армии – все это не просто боевые действия во время войны. Российские удары по Черниговщине, в том числе страшный удар по Десне (там идет разбор завалов, много погибших); постоянные удары по Одесской области, по городам Центральной Украины, полностью разрушенный Донбасс – все это не имеет и не может иметь никакого военного объяснения для России. Это сознательная и преступная попытка убить наибольшее количество украинцев. Разрушить как можно больше жилых домов, социальных объектов, предприятий. Это то, что получит квалификацию геноцида украинского народа и за что оккупанты точно предстанут перед правосудием», – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Поставки американских вооружений в Украину начались еще до начала вторжения, однако до войны и в самом ее начале Запад направлял в основном стрелковое оружие, переносные противотанковые и зенитно-ракетные комплексы, а также боеприпасы, амуницию и медикаменты. Теперь Украина ждет реактивную и ствольную артиллерию, высокоточные боеприпасы, бронетехнику, комплексы ПВО, беспилотники и противокорабельные ракеты. Кроме того, по мнению экспертов, украинским ВВС необходимы боевые самолеты и вертолеты.

Параллельно США намерены поддержать скорейшее вступление Швеции и Финляндии в НАТО. На этой неделе обе страны подали официальные заявки в альянс, после чего решение о приеме новых членов должны ратифицировать парламенты стран, входящих в блок. Пока против выступили лишь Турция и президент Хорватии, выдвинув определенные условия.

«Конечно, мы продолжим все эти обсуждения, чтобы не прерывать дипломатические процессы. Но мы четко говорим: мы не будем поддерживать террористическую организацию (Швецию), чтобы она стала членом НАТО, поскольку НАТО является организацией для обеспечения безопасности», – заявил, в частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Впрочем, американский лидер Джо Байден уверен, что заявки Хельсинки и Стокгольма будут в ближайшее время утверждены и что это станет переломным моментом в архитектуре европейской безопасности:

«Сегодня я с гордостью заверяю, что они пользуются полной, абсолютной поддержкой Соединенных Штатов Америки. Скажу прямо: вхождение в НАТО новых членов не представляет угрозы ни для одной страны. Цель НАТО – защита от агрессии. Пусть никто не заблуждается на этот счет в этот исторический день».

Что касается позиции Москвы, то, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, у НАТО нет агрессивных намерений в отношении России, а в 1990-х годах всерьез обсуждалась идея пригласить ее в альянс. Но, подчеркнул главный американский дипломат, Кремль сам отказался от такого варианта. Сегодня же именно от России исходит агрессия, и задача НАТО не допустить ее распространение на страны Европы.

Москва же, по мнению наблюдателей, пытается успеть закрепиться на востоке Украины до того, как украинские войска получат долгожданную помощь в виде тяжелого вооружения. Глава Минобороны России Сергей Шойгу поделился новостями с фронта:

«Группировка российских вооруженных сил совместно с подразделениями Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территорией Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской народной республики. Вооруженные силы Украины, пытаясь задержать продвижение российских войск, не выпускают из городов и населенных пунктов местных жителей, используют их в качестве живого щита. Терпя поражение на земле, киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы краткосрочных, кратковременных успехов, выдавая их за крупные».

При этом, по словам министра, в условиях анонсированной новой волны расширения НАТО российская армия пополнится новыми подразделениями на западном направлении:

«В зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряженность. Принимаем меры адекватного противодействия. В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений».

Параллельно в Госдуму внесен законопроект, предполагающий отмену верхнего возрастного предела для заключения первого контракта на военную службу. Действующее законодательство предполагает, что подобное соглашение о прохождении военной службы вправе заключить граждане России в возрасте от 18 до 40 лет или иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Авторы инициативы из «Единой России» в пояснительной записке к законопроекту отмечают, что «для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты», а «опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам».

Международные наблюдатели считают, что проект закона – часть кампании по «скрытой мобилизации», уже проходящей в России. По данным западных СМИ, граждан под разными предлогами буквально заманивают в армию, а новых контрактников Минобороны пытается найти, в том числе, через сайты поиска работы.