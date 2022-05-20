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Обзор югоосетинской прессы

Об испытаниях, которые уже ждут нового президента Южной Осетии, пишет газета «Республика». Автор отмечает, что больше всего население ждет новых назначений, в обществе не перестают делать предположения о вариантах. «Кадры решают все, если они, конечно же, имеются в наличии», – этот перифраз известного лозунга, сделанный одним из ветеранов югоосетинской политики, как нельзя лучше характеризует текущую ситуацию в стране с кадровым резервом. Поэтому еще должно будет пройти время, чтобы сам Гаглоев понял, какая из шестеренок механизма государственного аппарата буксует. И заменит ее», – пишет газета и также отмечает в ряду проблемных вопрос сокращенной несколько лет назад армии, разделение между югоосетинской Аланской епархией и представительством РПЦ в РЮО и другие. «Наследство А. Гаглоеву осталось непростое, ему придется решать те проблемы, в запущенности которых он неоднократно укорял своего предшественника. При этом скорый и справедливый суд над обвиняемыми в смерти Джабиева не самая сложная задача. И даже вопросы ввоза автомобилей в РФ и грузинского поста, нависающего над осетинским селением Цънелис, не так критичны в долгосрочной перспективе. Экономика – вот главная проблема новой власти, особенно в условиях нарастающего режима экономии со стороны нашего финансового спонсора Российской Федерации», – пишет «Республика», и в завершение упоминает и вопрос СМИ, в частности, самого еженедельника: «Хотелось бы также, чтобы изменилось отношение власти и к СМИ, в том числе, непосредственно к нашей газете. Чтобы наши публикации в защиту национальных интересов Осетии-Алании перестали рассматриваться в Большом доме, как проявление т.н. национализма…», – пишет «Республика».

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Обзор югоосетинской прессы
by Эхо Кавказа

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«Дмитрий Песков подтвердил: международная ситуация референдуму не помеха и Россия исходит из интересов и желания народа Южной Осетии», – так озаглавила материал с комментарием пресс-секретаря Путина газета «Южная Осетия». Редакция интерпретирует слова Пескова в пользу референдума, тогда как сторонники сохранения независимого статуса публикуют новости, например, с таким заголовком: «Песков опроверг деятельность России по присоединению Южной Осетии». Под постом с этой новостью в Facebook активно обсуждают идею. «Назначенный на 17 июля референдум означает только одно: проигравший выборы Бибилов пыжится выставить себя политически значимой фигурой. Не получится. Был мыльный пузырь и лопнул», – пишет в комментариях Тимур Цхурбати.

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Об итогах президентских выборов и референдуме пишет и блогер Алан Парастаев. Он отметил напряженную обстановку, в которой прошли выборы, и то, как никто не верил, что Бибилов признает поражение. «Так что особо осторожные после того, как увидели Анатолия Ильича на телеэкранах, признающего свой проигрыш и напутствующего победителя, только еще больше насторожились. Ведь окончательного решения ЦИК еще не озвучил, и время для маневра, могущего поставить выборы под сомнение, еще есть. Как сказал мой сосед, ярый сторонник Гаглоева: «Успокоимся только после инаугурационного фуршета». В Цхинвале привыкли не доверять словам в виде президентских обещаний, с чего доверять признаниям?» – пишет Парастаев и делится дальнейшими наблюдениями. Блогер заключает, что Бибилов продолжит политическую борьбу под «флагом» референдума. «Как он обыграет и использует результаты референдума в своих целях – не очень ясно. Разве что объявит, что народ Южной Осетии – за вхождение в Россию и институт президентства более не нужен?» – размышляет блогер.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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