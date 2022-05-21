Анатолий Бибилов подписал указ о проведении референдума о вхождении Южной Осетии в состав России 17 июля. В указе говорится, что голосование будет по следующему вопросу: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?» «Эхо Кавказа» спросило жителей Цхинвала, что они думают об этой инициативе.

Валентина: Во-первых, я не голосовала, не высказывалась за то, чтобы провели референдум. Почему? Потому что на сегодняшний день наше общество к этому было просто не готово. Во-вторых, мне кажется, это не было согласовано ни с Россией, ни с Северной Осетией. Поэтому, мне кажется, это совершенно преждевременно. И неуместно. И неэтично. Это мое мнение. О возможных последствиях я не говорю, потому что их тяжело прогнозировать, потому что непонятно, как будет складываться международная обстановка, какие отношения будут с Грузией, с Россией, с Украиной, с Северной Осетией. Все это нужно будет очень сильно учесть, и только после этого проводить референдум.

Нора: Мы за референдум, но просто одно «но» есть. Идет война. У России сейчас проблем выше крыши. Пускай там все немного устаканится, а потом все будет хорошо. Это мое мнение. А так, мы за референдум, за Россию. Это вековая мечта.

Мадина: Я не хочу, нет. Я не хочу, чтобы мы присоединялись к кому-либо. Референдум пусть будет, пусть люди высказываются, но и для этого сейчас не время. России сейчас не до этого, даже если мы проголосуем «за». Мне кажется, это Бибилов в своих целях использует. Кто ему мешал провести референдум все 5 лет, пока он был президентом? А сейчас, я боюсь, что это может создать нам проблемы, опасно это все. Не нужен лишний повод для беспокойства. Я не хочу этого.

Алана: Хорошая идея, определенно, потому что Россия – она на протяжении всех этих лет нас защищает. Я считаю, что вообще давно должно было случиться, потому что так мы будем в безопасности. Они нас и так сейчас под свои крылом держат… я только «за». Я бы хотела, чтобы мы присоединились, и надо напомнить, что мы хотим, настаиваем.

Зарина: Мне кажется, в свете последних событий идея референдума вообще очень сильно обесценена, и мне кажется, нельзя играть с этими вещами. Нужно придумать что-то, чтобы его отменить, потому что референдумов по поводу нашей зависимости-независимости прошло множество, люди высказались, и назначать еще один референдум – это значит, как минимум, обесценивать идею. Это, во-первых, и, во-вторых, я считаю совершенно искренне, что нам нужно входить в Россию. Это очень большая страна, которая не всегда применима к нашей маленькой республике. Я полагаю, что при правильном руководстве мы будем создавать правильные законы, которые будут развивать наше государство. Не потому, что я против России, – России спасибо огромное, – но, тем не менее, мы сможем России быть полезнее как нормальное, развивающееся, добрососедское государство.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия