День рождения, грустный праздник

Не знаю, как все наши граждане, но я утомилась читать поздравительные новости. Если бы Книга рекордов Гиннесса предполагала бы отметить рекордное число поздравлений, то наши чиновники оказались бы впереди планеты всей. В этом мероприятии им нет равных. Каждый считает своим долгом поздравить своего коллегу внутри страны и за ее пределами неважно с чем – с Новым годом, с назначением, с государственным или профессиональным праздником и без него… Набор пожеланий не сильно отличается. Вот, к примеру, возьмем поздравительные по случаю дня рождения президента страны, которые вызывают особую гордость. Поздравления из России поступили от Путина, Мишустина, Медведева, начальника Управления президента России Маслова. От президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Понятно, президенту желали здоровья, а стране дальнейшего процветания.

Если ранжировать поздравления, то на первом месте кадровые. Новоиспеченные чиновники гордятся, когда в их адрес поступают телеграммы из-за пределов страны – их рассылают в редакции СМИ, они публикуются и зачитываются на ТВ. Создается впечатление, что новоиспеченный чиновник уже совершил прорыв. К этой пиар-кампании обязательно присоединятся доброжелатели из соцсети. Здесь набор поздравительных фраз ограничен общеизвестной формулой – хороший парень. Дальше словарный запас иссякает и идет анимация – хлопающие ладошки, молитвенные ручки, улыбающиеся смайлики и так далее. После такого массированного восхваления волей-неволей начинаешь ждать геракловых подвигов – год, два и так далее. Ожидание затянулось – подвигов нет.

А есть еще регулярные ежегодные поздравления с днем рождения министерств и различных ведомств. Они вызывают умиление. Вот, к примеру, обычный день 17 мая, который случился на прошлой неделе. В этот день 29 лет назад было создано Министерство иностранных дел. Дата некруглая, и достижения во внешней политике (признаемся) весьма скромные. На мой взгляд, максимум, о чем можно говорить, – о «домашнем» поздравлении внутри коллектива. Однако день начался с торжественных заявлений по случаю 29-летия. Тон задал сам министр - он поздравил коллектив на сайте МИД, затем министра и коллектив поздравили министр экономики, председатель СГБ, бывший министр иностранных дел, ныне министр культуры. Как в басне Крылова про кукушку. Очень важные поздравления из российской Государственной Думы и Совета Федераций, от ректора НИУ ВШЭ Никиты Анисимова. Вспомнил в отпуске о дне рожденья МИД и президент страны Аслан Бжания. Все эти поздравления вывешивались на сайте, в СМИ, заполняя информационное пространство выражениями восторга – «рупор внешней политики Абхазии, отстаивающий национальные интересы страны на международной арене, регулирующий внутренние угрозы, развивающий и укрепляющий взаимовыгодное партнерство со странами и устанавливающий дружеские отношения с ними»... Дальше совсем нескромно – «истинные мастера дипломатии», «эрудиты», «патриоты» и так далее. Все есть на сайте и в СМИ.

И это, обратите внимание, не юбилейная дата, а рядовой день рожденья. А теперь представьте, что происходит, когда дата «круглая». Боюсь даже представить, как в 2023 году все наши министерства будут отмечать юбилейные 30 лет, так как создавались они практически одновременно. Похоже, если не помешают обстоятельства непреодолимой силы, следующий год у нас превратится в год пышных юбилеев и торжественных застолий. Рестораторам стоит подготовиться.

Конечно, все это выглядело бы прилично, если бы эти поздравления «тонули» в достижениях, достойных внимания общественности. Однако празднества, а за ними следом и награждения обычно не являются свидетельством эпохальных достижений, а порой и наоборот. Чтобы не было обидно чиновникам, милиционерам, прокурорам и судьям, пройдусь по журналистам. У нас такое количество заслуженных и орденоносных журналистов, что нас должно было хватить на бесконечный поток разоблачающих коррупцию репортажей, на провалы в экономике, защиту окружающей среды и установление полной демократии. Но на выходе оказывается, что журналистики в стране нет – СМИ распространяют официоз и выступают в роли копирайтеров, а ведущим СМИ Абхазии давно стал российский ресурс «Спутник Абхазия». На него ориентируются все наши политики, они отдают предпочтение этому иностранному СМИ перед всеми остальными абхазскими как государственными, так и негосударственными медиа. Но я не буду углубляться в причинно-следственные связи, так как тема моего блога все же не СМИ, а любовь наших чиновников к поздравлениям.

И вот что интересно: своей любовью к поздравлениям чиновники умудрились заразить общественные и политические организации. Теперь они не только не отстают, а порой и проявляют еще большее усердие. Возникает ощущение, что новые организации создаются только для того, чтобы поздравить кого-нибудь с чем-нибудь и получить поздравления в свой адрес.

И под занавес очень приблизительная статистика. Уверена, что не досчиталась большей части поздравлений. И все же из того, что удалось выхватить. За неполных пять месяцев нынешнего года МИД Абхазии принял и направил более 40 поздравлений. Поздравительный показатель президента гораздо скромнее – едва дотягивает до двух десятков. У парламента дела получше – около 30 поздравлений. Список можно продолжить – прокуратура, суды, администрации районов и так далее.

И все это воспринималось бы как нормальные, традиционные знаки внимания. Только есть одно «если»: если бы они публиковались только на сайте президента, парламента, правительства или министерства. Но нет – все эти поздравления рассылаются всем СМИ и публикуются в государственных медиа, в телеграм-каналах, на ведомственных страницах социальных сетей.

Так и появляется ощущение не только праздника, но и колоссальных достижений. И когда ты критикуешь руководство страны, то обязательно найдется наивная душа, начитавшаяся поздравительных адресов, которая спросит: а почему вы о достижениях не пишите? У меня спросят, и я спрошу: расскажите, о каких достижениях идет речь? Раз спрошу, два спрошу… но так и не дождусь ответа. Жертва праздничной пропаганды уйдет от диалога, не справившись с вопросом, – успехов и достижений нет. Обидно.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции