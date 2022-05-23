Герман Маршан: «Эту особенность богослужения можно наблюдать только в монастыре Симона Кананита»

23 мая в Абхазии отмечают день памяти апостола Симона Кананита (Зилота). С 2013 года этот день объявлен нерабочим. Считается, что Симон Кананит проповедовал здесь в I веке н.э., был убит и захоронен на территории нынешнего Нового Афона. Храм, построенный в IХ-Х веках на месте гибели апостола, сегодня закрыт и нуждается в реставрации. О значимости этого дня для Абхазии и о судьбе храма «Эху Кавказа» рассказал секретарь Священной митрополии Абхазии Герман Маршан.

– Герман, сегодня в Абхазии отмечают большой православный праздник, он связан с апостолом Симоном Канинитом. Поясните, в чем смысл сегодняшнего дня?

– Один из двенадцати учеников господа нашего Иисуса Христа – святой апостол Симон Кананит почитается как просветитель Абхазии. Дело в том, что он реально бывал в нашей стране и принял здесь, согласно преданию, мученическую кончину на реке Псырцха. Сегодня эта местность называется городом Новый Афон. И с течением времени в Новом Афоне был воздвигнут монастырь в честь апостола Симона Кананита, который функционирует и сегодня. Храм на месте кончины Симона Кананита всем известен не только в Абхазии, но и далеко за ее пределами, а с недавнего времени, благодаря постановлению парламента Абхазии, 23 мая – праздник апостола Симона Кананита является нерабочим праздничным днем в нашей стране.

– Почему день памяти отмечают именно 23 мая?

– Согласно восточному православному календарю, Восточная православная церковь, то есть наша православная католическая церковь отмечает день памяти апостола в этот день. Есть и другие даты в Западной церкви. Согласно их преданию, он претерпел мученическую кончину в Британии, был перепилен пилой. Есть и разные другие даты в других церквях. В православной церкви это 23 мая. Поэтому именно сегодня престольный праздник монастыря святого апостола Симона Кананита.

– Как прошел этот день в Новом Афоне?

– Этот праздник отмечается традиционно с 1994 года. Первые богослужения проводились еще игуменом Петром Пигарем, первым настоятелем Новоафонского монастыря после окончания Отечественной войны народа Абхазии. По традиции в восемь часов утра был совершен водосвятный молебен, затем началась божественная литургия, вечернее богослужение ее предваряло вчера, по окончании божественной литургии было шествие с иконой Симона Кананита и Андрея Первозванного вокруг храма вместе со всеми верующими. По окончании шествия было освещение хачапуров, это особенность местного богослужения, которую можно наблюдать только в монастыре святого апостола Симона Кананита. По окончании богослужения мы в течение многих лет всех паломников приглашали к общей трапезе. Но последние несколько лет из-за пандемии мы стараемся воздерживаться от этого действа, но надеемся, что в скором времени все это возобновится.

– Были у вас на празднике сегодня гости?

– Сегодня были паломники. Как обычно, они приезжают. Может быть, в связи с определенными обстоятельствами их сейчас не так много, как в былые годы, но сегодня тоже наряду с прихожанами из Сухума, Гудауты, Нового Афона были паломники из России.

– В предыдущие годы день памяти Симона Кананита проходил в Афоне довольно тревожно. Это было связано с появлением священнослужителей Абхазской православной церкви, иногда возникали проблемные ситуации. Как было в этом году?

Никаких проблем с совершением богослужения не было. Их, собственно, и раньше не было. Мы всегда пытались от конфликтов уходить, тем более в такие праздничные дни

– Никаких проблем с совершением богослужения не было. Их, собственно, и раньше не было. Мы всегда пытались от конфликтов уходить, тем более в такие праздничные дни. С 2020 года – в 2021, 2022 годах проблем нет. Богослужения совершаются только в монастыре святого апостола Симона Кананита, в центральном храме – в соборе святого Пантелеймона. Совершать богослужения в храме Симона Кананита (у водопада) мы не можем, поскольку после окончания археологических работ, которые там были, он пока не готов к совершению богослужений. Там отсутствует иконостас, пол, он требует реставрации. Надеемся, что когда-нибудь сподобимся служить в этом храме, как это должно быть, но пока такой возможности нет.

– Мы знаем, что в храме Симона Кананита проводились археологические работы, там вскрыт пол. Скажите, пожалуйста, в каком состоянии сегодня этот храм? И есть ли какие-то перспективы его реставрации?

– Храм апостола Симона Кананита – это, конечно, жемчужина Абхазии. Он был построен на месте кончины апостола, согласно преданию. Храм был восстановлен в XIX веке монахами Новоафонского монастыря, после этого реставрационные работы там не проводились. И вот археологические работы были проведены несколько лет тому назад, я уже точно не помню, в 2009 или в 2010 году. По окончании археологических работ был представлен доклад с описанием того, что там было обнаружено, в частности, амфоры. Но реставрационные работы не были проведены, и сегодня при всем желании совершать богослужения в нем нет никакой возможности ни у какого священнослужителя. Насколько нам известно, существуют проекты реставрации. Там описано, как он должен реставрироваться, как он должен выглядеть, какая нужна черепица, какие внутренние работы должны быть проведены, такие планы были составлены. Единственное, что пока не сделано, нет финансирования, львиная доля проблем с этим связана. Надеемся, что в скором времени эта проблема будет разрешена. Этот храм ведь пользовался огромной популярностью, поскольку Симон Кананит почитается в христианском мире покровителем брака из-за того, что Господь первое свое чудо совершил на браке Симона Кананита в Кане Галилейской. Храм Симона Кананита всегда пользовался особым вниманием со стороны тех, кто хотел заключить брачный союз и принять таинство венчания. Люди из многих регионов приезжали в Абхазию, чтобы обвенчаться в храме Симона Кананита.

– От кого зависит решение вопроса реставрации храма, выделения средств - от светских властей? Или, может быть, у Новоафонского монастыря есть какая-то другая возможность?

Храм нуждается в поддержке государства и нуждается в том, чтобы реставрационные работы проводились под эгидой соответствующих структур

– Реставрационные работы – это достаточно затратное действо, поэтому вряд ли церковь может сегодня себе позволить восстановить храм. Скорее всего, храм нуждается в поддержке государства и нуждается в том, чтобы реставрационные работы проводились под эгидой соответствующих структур, наверное, отдела охраны культурного наследия Министерства культуры. У церкви возможности восстановить этот храм, конечно же, нет.

– Были ли какие-то обращения священнослужителей к светским властям по вопросу реставрации храма?

– Насколько мне известно, церковь и государство в этом отношении очень тесно сотрудничали, когда шли археологические работы. Государство всегда ставило в известность монастырь и священнослужителей о том, какие работы там производятся, даже проекты реставрации обсуждали с представителями священноначалия монастыря.

– С тех пор кто-то ставил вопрос реставрации храма перед исполнительной властью?

– О необходимости восстановления много было сказано, но на данном этапе у меня нет информации.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия