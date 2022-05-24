Алан Гаглоев вступил в должность югоосетинского президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз подтвердил, что Россия не планирует предпринимать каких-либо шагов по присоединению самопровозглашенной республики Южная Осетия. Об этом пишет РИА Новости.

«Я уже говорил по этой теме и еще раз повторюсь, что никаких шагов в данном случае с российской стороны и в этой связи не предпринималось и не планируется», – подчеркнул он.

Песков также указал на казус, из-за которого, по его словам, «нужно юридически подумать над формулировками».

«Вы знаете, там, конечно, по идее если серьезно к этому подходить, то там юридически нужно все-таки доработать этот вопрос, потому что если мы правильно понимаем, юридически сформулирован вопрос для референдума как объединение Республики Южная Осетия и России. То есть юридически это такой некий казус, потому что если объединение, значит, речь идет о создании некоего третьего государства, что конечно же, невозможно. Поэтому, конечно, там нужно чуть-чуть, наверное, юридически подумать просто над формулировками», – сказал Песков.

Отметим, что югоосетинский лидер Анатолий Бибилов назначил на 17 июля референдум по вопросу «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?» Новый президент Алан Гаглоев, сегодня вступивший в должность, считает, что с референдумом спешить не стоит.

В МИД России заявили, что при обсуждении темы референдума нужно учитывать «существующую геополитическую ситуацию в мире».