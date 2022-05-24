«Ночь» охватила все новые абхазские музеи

Каждый год 18 мая музеи по всему миру отмечают свой профессиональный праздник. С 1990-х годов ключевым элементом этого праздника является акция «Ночь музеев», когда они совершенно бесплатно открывают свои двери перед посетителями. Культурные учреждения Абхазии принимают участие в этой акции уже в седьмой раз. День музеев был учрежден на конференции Международного совета музеев еще в 1977 году. Однако акция «Ночь музеев» (или «Ночь в музее») появилась значительно позже: впервые ее провели в Берлине в 1997 году. С тех пор участие в ней каждый год принимает все больше культурных учреждений, а неравнодушные к искусству и истории люди с удовольствием приходят посмотреть на уже знакомые экспонаты. Абхазия присоединилась к «Ночи в музее» в 2015 году. Тогда акция прошла лишь в Абхазском государственном музее и привлекла несколько сотен человек, для которых спели старинные обрядовые песнопения и показали театрализованное представление. И постепенно к «Ночи в музее» подключились все музеи города.

Открывшийся год назад Музей Банка Абхазии, который рассказывает об истории страны через историю монет и бон, 18 мая работал до 9 часов вечера. Для «Ночи в музее» сотрудники учреждения подготовили особую экскурсию, рассказывающую о последних приобретениях в коллекцию, показали фильм Ибрагима Чкадуа о денежном обращении в Абхазии. Завершила программу лекция директора музея Астамура Тания «Денежное обращение в послереволюционный период».

В Абхазском государственном музее под этот день открыли два зала: зал античности в отделе археологии, где выставили редкие экспонаты, некоторые из которых были представлены публике впервые, и зал советского периода.

Заведующая отделом древней истории и средних веков Диана Ахба рассказала о том, какие экспонаты были показаны публике в открывшемся после реконструкции зале:

«Здесь представлены периоды ранней античности, эллинизма, поздней античности. Тут есть красномаякский щит, шлем, поножи, садовые и хозяйственные предметы, предметы быта, а также много ритуальных и культовых объектов. Есть импортные амфарески, светильники. И, конечно, очень ценна чернофигурная амфора, которая датируется 530-520 годами до нашей эры. Она была найдена в Эшерах Георгием Шамба и Сергеем Шамба. На ней изображена очень интересная сцена – колесничные соревнования. Победителю преподносили такой кубок, на котором написано «Ника» (победитель). Там даже изображен старец, который дает напутствие участникам колесничного соревнования. Еще изображены селены и менады. В свое время она была отреставрирована в Эрмитаже. Есть очень интересные культовые светильники местной работы. Вот фигура в образе оленя, где есть отверстие, куда наливали масло. Она могла служить в качестве светильника. А вот фигура в образе быка. Их нашли в Цибельде. Это тоже культовый предмет, на обратной стороне – сцена охоты».

Старший научный сотрудник отдела новой и новейшей истории Абхазского государственного музея Рита Тарба рассказала о том, какой исторический период открылся посетителям акции «Ночь в музее»:

«В этом отделе семь залов, куда входят XIX век, начало XX века, Первая мировая война и революция 1917 года. Мы с вами находимся в зале ССР Абхазии отдела новейшей Абхазии. Тут представлена эпоха с 1917 года по 1940 год. Осмотр начинается с Февральской революции 1917 года, затем, через восемь месяцев и Октябрьская революция, которые мимо нас не прошли, так как Абхазия была в составе Российской империи, а она разрушилась. И остро встал вопрос о политическом устройстве Абхазии. Затем Абхазия была оккупирована меньшевиками три года. В этой витрине уже рассказывается о борьбе Абхазского народного совета. Тут незаслуженно забытые личности, о которых в советское время нельзя было говорить. Но, к счастью, сейчас открылось много архивных документов, и сегодня мы смело говорим об этом периоде благодаря Станиславу Лакоба». Как и в прошлом году, посетителей в Государственный музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба завлекал стоящий у входа редкий экспонат – служебный автомобиль первого президента ГАЗ-24-10 «Волга». В залах самого музея прошли открытые экскурсии, концерт и тематическая викторина для школьников. Литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулиа в «Ночь в музее» сделал упор на экспозиции, посвященной писателям – участникам Великой Отечественной войны, которую сопровождали музыка и чтение стихов. К каждой «Ночи в музее» культурные учреждения готовятся основательно, придумывают специальную программу. Для музеев – это возможность привлечь внимание новой аудитории. В столице Абхазии уже все музеи принимают участие в акции, и постепенно интерес к «Ночи в музее» начинает распространяться по другим городам республики. В этом году акция впервые прошла в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте.