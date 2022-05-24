«Дети в основном будут поступать здесь, в Абхазии»

3 июня в Абхазии прозвенит последний звонок. «Эхо Кавказа» узнало, куда собираются поступать выпускники и каким специальностям отдают предпочтение?

– В какой вуз и на какую специальность вы планируете поступить?

Ева Гариманян: Я поступаю в Абхазский государственный университет, физико-математический факультет, на специальность «Прикладная математика и информатика».

– Почему вы выбрали именно эту специальность?

Ева Гариманян: Выбирала я долго, именно эта профессия меня заинтересовала, востребованная профессия, во-первых. Во-вторых, я вижу себя в этой профессии, дружу с математикой.

Ада Валиковна Ануа, замдиректора по воспитательной части сухумской третьей средней школы им. Ю. Н. Воронова: В этом году у нас 19 выпускников, только один класс. Многие дети уже определились с выбором профессии. Некоторые уже даже стали студентами. Одна девочка проходила собеседование и экзамены в Россотрудничестве, специальность у нее архитектура, прошла все экзамены. Теперь она ждет, когда ей сообщат, в какой город она поедет учиться. Другой мальчик тоже по Россотрудничеству прошел экзамены. Он уже знает, в какой город поедет учиться, в город Ростов на таможенное дело. Остальные дети будут поступать в основном у нас, здесь, в Абхазии, часть в СОИ, часть в АГУ. Выбор профессии – это экономика, юридический факультет, агрономия.

– На какие специальности и в какие вузы планируют поступать выпускники в этом году?

Элита Кокоскерия, гражданская активистка, работает в сфере защиты прав женщин: Те выпускники, с которыми я общалась, планируют поступать в большей степени в Абхазии, в Абхазский государственный университет. Хотя есть и те, кто хотят поступать в медицинский колледж. Слышала, что кто-то на юриста, очень много журналистов будет, наверное, потом юридический, международные отношения. Музыкальное училище кто-то называл, но, кажется, передумал, тоже в Абхазии. Биолого-географический факультет был назван.

– С кем вы общались, с ребятами из каких районов?

Элита Кокоскерия: Я разговаривала в основном с девочками 9-10-11 классов из ткуарчальских школ, потому что у нас там проект с коллегой. И в основном с ними мы разговаривали насчет поступления. В Россию из них не так много кто поступает, была одна девочка, которая поступает по лимиту, на медицинский, хочет быть косметологом.

Гудиса: Собираюсь в Москву, в МГУ на программиста, информационные технологии.

– Почему вы выбрали именно эту специальность и именно этот вуз?

Гудиса: Просто получилось, что я с детства увлекался компьютерами и компьютерными технологиями, и закрутилось так.

– Вы поступаете по какому-то лимиту или самостоятельно?

Гудиса: Буду пробовать самостоятельно поступить.

Дина Квеквескири: В этом году я оканчиваю бакалавриат в Абхазском государственном университете по специальности «Русский язык и литература». И я бы хотела продолжить обучение в магистратуре через программу Россотрудничества. Кроме того, я думаю, что если мне не придет квота, то я подам на специалитет в нашем же университете.

– Вы подавали уже на квоту?

Дина Квеквескири: Да, подавала. Там была опция выбора нескольких вузов, у меня получилось около пяти вузов, т.е. Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Краснодар и Нижний Новгород. Подача на квоту была в ноябре, потом второй этап был в январе. И окончательный результат приходит в июне.

Оксана: Моя дочка оканчивает девятый класс. На 100% она еще не определилась. На данный момент у нее мечта поступить в мединститут, хочет стать косметологом-хирургом. Насколько это все сбудется и не поменяется ли ее мнение за эти два года, хотя я ей говорю, что к десятому классу уже нужно определиться. Может, пройдет лето, десятый класс все-таки ответственный, может, она поменяет свое мнение, потому что уже нужно готовиться, заниматься и идти к своей цели.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия