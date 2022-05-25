В России назвали бессмысленными разговоры о Крыме и Абхазии в составе РФС

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что сейчас не стоит думать о вхождении аннексированного Россией Крыма и самопровозглашенной республики Абхазия в состав организации, пока они не будут признаны международным сообществом.

«Разговоры о Крыме и Абхазии в составе РФС бессмысленны. Это не произойдет до тех пор, пока их не признают как самостоятельных членов ФИФА и УЕФА. Или Крым вошел в состав России, но он должен быть признан мировым сообществом», – сказал Колосков «Матч ТВ».

Говоря о Косово, он добавил, что «там было особое решение суда».

Ранее сообщалось, что абхазский клуб может войти в состав российской футбольной лиги.

При этом президент абхазской федерации футбола Тарас Хагба заявил, что такой клуб должен базироваться и играть на территории Абхазии.

«Нам предложили представлять Сочи, чтобы обойти юридические проблемы для РФС. Для нас это принципиальный момент, мы не хотим базироваться в Сочи», – сказал он.