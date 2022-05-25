Требующие отставки премьера Армении демонстранты сегодня заблокировали президентский дворец

Рано утром в среду сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с его политикой по Нагорному Карабаху, перекрыли все входы в президентский дворец в Ереване.

Демонстранты пришли к зданию офиса президента шествием с расположенной неподалеку площади Франции, где несколько недель назад сторонники оппозиции установили палатки.

Радио Азатутюн пишет, что президент Армении Ваагн Хачатрян с 21 мая находится в Давосе для участия во Всемирном экономическом форуме.

Между блокирующими президентский дворец демонстрантами и сотрудниками полиции произошли столкновения. Протестующие попытались подойти к зданию, но на их пути был выставлен полицейский кордон.

«Борьба неостановима, она идет за армянский народ, за Арцах [Нагорный Карабах – ред.], за благо армянского народа», – заявил лидер протестного движения, оппозиционный вице-спикер парламента Ишхан Сагателян.

Спустя некоторое время протестующие разблокировали резиденцию президента и прошлись маршем по разным улицам. Участники акции протеста примерно на полчаса перекрыли перекресток улиц Григор Лусаворич, Пароняна и проспекта Маштоца.

Затем протестующие вновь направились к площади Франции.