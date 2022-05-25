Новости
Требующие отставки премьера Армении демонстранты сегодня заблокировали президентский дворец
Рано утром в среду сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с его политикой по Нагорному Карабаху, перекрыли все входы в президентский дворец в Ереване.
Демонстранты пришли к зданию офиса президента шествием с расположенной неподалеку площади Франции, где несколько недель назад сторонники оппозиции установили палатки.
Радио Азатутюн пишет, что президент Армении Ваагн Хачатрян с 21 мая находится в Давосе для участия во Всемирном экономическом форуме.
Между блокирующими президентский дворец демонстрантами и сотрудниками полиции произошли столкновения. Протестующие попытались подойти к зданию, но на их пути был выставлен полицейский кордон.
«Борьба неостановима, она идет за армянский народ, за Арцах [Нагорный Карабах – ред.], за благо армянского народа», – заявил лидер протестного движения, оппозиционный вице-спикер парламента Ишхан Сагателян.
Спустя некоторое время протестующие разблокировали резиденцию президента и прошлись маршем по разным улицам. Участники акции протеста примерно на полчаса перекрыли перекресток улиц Григор Лусаворич, Пароняна и проспекта Маштоца.
Затем протестующие вновь направились к площади Франции.
- Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столице с конца апреля, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.
- Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения Армении.
- Протесты в Ереване проходят на фоне армяно-азербайджанских переговоров. 22 мая в Брюсселе при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля встретились премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. После встречи высокопоставленный представитель Евросоюза сообщил о ряде договоренностей, достигнутых сторонами на встрече. А уже накануне на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице-премьеров Армении и Азербайджана в формате совместной работы комиссий по вопросам делимитации и пограничной безопасности.
- Между тем, оппозиция в Армении, которая считает данный процесс фактическим отказом Еревана от статуса Нагорного Карабаха вне Азербайджана, назвала договоренности с Баку «антиармянскими».
Другие новости дня
Внук бывшего директора Банка России задержан за создание финансовой пирамиды
Внук первого директора Банка России Георгия Матюхина Станислав Матюхин задержан по делу о создании финансовой пирамиды. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванные источники.
По данным издания, Матюхин-младший был генеральным директором инвестиционной компании QBF, под вывеской которой, как считает следствие, действовала финансовая пирамида. Газета пишет, что следствие намерено предъявить ему обвинение в особо крупном мошенничестве и создании преступного сообщества.
Дело о создании пирамиды было возбуждено в прошлом году, писал журнал Forbes, по заявлению сына бывшего вице-мэра Екатеринбурга Ильи Борзенкова Максима. Издание писало, что он отдал под управление компании больше миллиарда рублей.
Сам Матюхин-младший и в статусе свидетеля, и сейчас, будучи подозреваемым, свою вину как в хищении денег, так и участии в организованном преступном отрицает, пишет газета. Издание отмечает, что до работы в инвестиционной компании внук бывшего директора Центробанка работал в том числе и в Центробанке. Там он, как утверждается, отвечал за регулирование деятельности финансовых компаний, в том числе, таких как QBF.
- Георгий Матюхин возглавлял Центробанк с 1990 по июнь 1992 года. После этого работал в банковской сфере.
Украинская сторона заявила о гибели командира роты спецполка имени Кадырова
На территории Украины в ходе войны погиб командир второй роты специального полка имени Ахмата Кадырова, капитан полиции Асвад Идрисов – об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Украины.
По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ со ссылкой на собственный источник, это произошло 20 мая в Северодонецком районе. С Идрисовым якобы погибли также командир пятого полка, прапорщик Гапур Дакалов, а также замкомандира четвертого взвода спецполка Кадырова, старший сержант Али Бетишев.
Никаких подробностей о смерти военачальников нет, как и подтверждения потерь с российской стороны.
Официально в Чечне признали гибель на войне с Украиной лишь девятерых человек. По информации источника Кавказ.Реалии, на войне в Украине были убиты до 60 уроженцев Чечни, в настоящее время время эта цифра может быть больше.
Главное управление разведки Минобороны Украины ранее оценило потери среди российских так называемых "добровольцев", отправленных на фронт из Чечни, в 100 человек.
- В ходе войны в Украине погиб уроженец Карачаево-Черкесии, генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев. Кроме того, на войне погиб также Салман Сулейманов, племянник Героя России, замкомандующего войсками ЮВО - генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Эту информацию Кавказ.Реалии подтвердили в администрации Дербента, откуда родом был погибший. Также стало известно о гибели Украине Адама Хамхоева, племянника заместителя министра обороны России и бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. 22 мая Евкуров посетил его похороны.
- Команда гражданских активистов – бывших сотрудников правозащитного центра "Мемориал" – проверила и подтвердила сообщения о двух инцидентах в ходе войны против Украины, когда силовики из Чечни были убиты собственными сослуживцами.
- Российская армия потеряла как минимум 317 офицеров за два месяца войны с Украиной, треть погибших – это старший и высший командный состав, в звании от майора до генерал-майора, пишет "Медиазона". Согласно исследованию, большие потери армия несла с первых дней войны. Большинство погибших – военнослужащие из небогатых регионов. Самые высокие потери в двух республиках: Дагестане и Бурятии.
В России назвали бессмысленными разговоры о Крыме и Абхазии в составе РФС
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что сейчас не стоит думать о вхождении аннексированного Россией Крыма и самопровозглашенной республики Абхазия в состав организации, пока они не будут признаны международным сообществом.
«Разговоры о Крыме и Абхазии в составе РФС бессмысленны. Это не произойдет до тех пор, пока их не признают как самостоятельных членов ФИФА и УЕФА. Или Крым вошел в состав России, но он должен быть признан мировым сообществом», – сказал Колосков «Матч ТВ».
Говоря о Косово, он добавил, что «там было особое решение суда».
Ранее сообщалось, что абхазский клуб может войти в состав российской футбольной лиги.
При этом президент абхазской федерации футбола Тарас Хагба заявил, что такой клуб должен базироваться и играть на территории Абхазии.
«Нам предложили представлять Сочи, чтобы обойти юридические проблемы для РФС. Для нас это принципиальный момент, мы не хотим базироваться в Сочи», – сказал он.
Премьер-министр Грузии потребовал ясности от ЕС
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна ждет ясного и четкого ответа от Евросоюза на свою заявку в ЕС.
«Мы хотим увидеть действия ЕС уже сегодня. Мир изменился. То, что происходит в Украине, стало вызовом для всей европейской архитектуры безопасности», – сказал Гарибашвили на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», далее он заявил: «Вопрос стоит так: скажем мы нашему народу, что Грузия получит символическую, политическую декларацию (одобрение), или же нам нужно сказать ему, что сейчас неподходящее время».
Гарибашвили подчеркнул, что Грузия заплатила очень высокую цену за независимость.
«В 90-х годах у нас было две войны, и в 2008 году крупномасштабная война с Россией, её следствием стала оккупация наших исторических территорий. Мы понимаем существующую в ЕС озабоченность, что они не хотят «импортировать» проблемы в европейскую семью. Но мы также осознаем также, что присвоение статуса кандидата не означает членство. До этого — длительный процесс, мы это понимаем и у нас есть домашняя работа: соглашение об ассоциации. Но мы хотим ясности и нам нужно адекватное и соответствующее реагирование ЕС», — заявил премьер Грузии.
Гарибашвили также заявил, что Грузия — «надежный и лояльный партнер Евросоюза».
«Это – выбор нашего народа, это не просто выбор правительства, это цивилизационный выбор. Мы очень лояльны и преданы Евросоюзу, потому что у нас общие цели, общие принципы, общие ценности», — заявил премьер-министр.
Глава правительства заверил, что со стороны Грузии будет сделано все возможное, «чтобы достичь конечной цели — полноправного членства».
- Грузия подала заявку на вступление в ЕС на вступление в ЕС 3 марта, вслед за Украиной. Правительство уже заполнило опросник, ответив на несколько тысяч вопросов, и в настоящее время ждет первой оценки Еврокомиссии.
Путин упростил получение гражданства РФ для жителей двух областей Украины
Президент России Владимир Путин в средуподписал указ, который даёт право упрощенного получения российского гражданства жителям Херсонской и Запорожской областей Украины.
Они смогут получить российский паспорт по той же процедуре, что и жители Донецкой и Луганской областей, которые Москва считает независимыми республиками.
Херсонская и Запорожская области после российского вторжения в Украину 24 февраля частично перешли под контроль войск России. Речь идёт о большей части территории Херсонской области с областным центром и примерно половине Запорожской. Сам город Запорожье - под контролем Украины.
После начала вторжения в Украину Путин и другие российские представители заявляли, что его целью не является оккупация украинской территории. Однако в занятых российскими войсками районах юга страны были сформированы подконтрольные России администрации, руководители которых стали утверждать, что Херсонская и Запорожская области должны быть приняты в состав РФ. Регионы посетили высокопоставленные российские чиновники, заявившие, что Херсонская и Запорожская области "с Россией навсегда" и будут "работать в российской семье". При этом официально о каком-то новом статусе регионов не сообщалось.
В указе Путина не говорится о Харьковской и Николаевской областях, часть территории которых тоже оккупирована российскими войсками.
Жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР" российские паспорта начали в упощённом порядке выдавать в 2019 году. Вторжение в Украину в феврале нынешнего года обосновали в том числе необходимостью защиты "соотечественников" в Донбассе.
Россия нанесла удары по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
Российские войска продолжают попытки наступления в Донецкой и Луганской областях и ракетные обстрелы городов Украины, в том числе тех, которые находятся вдали от зоны боевых действий.
В результате ракетного удара, нанесенного в ночь на среду по Запорожью, по предварительным данным, погиб 1 человек, 3 – ранены, сообщила областная государственная администрация. "Только в частном секторе города, по предварительной информации, известно о 62 поврежденных домах", - говорится в сообщении, опубликованном в Фейсбук в среду.
Российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну, как сообщается, сбила ПВО. В соцсетях появились фото разрушений на заводе "Мотор Сич", который, очевидно, был одной из целей. Удар по заводу, который, помимо прочего, выпускает авиадвигатели, подтвердило Минобороны России.
Российские войска также нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу. Целью стало промышленное предприятие, есть серьезные разрушения, информация о пострадавших уточняется, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
В Луганской области продолжается наступление на Северодонецк. Накануне в результате обстрелов города погибли не менее 6 мирных жителей, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, удары наносятся в том числе по заводу "Азот", где обустроены бомбоубежища.
Северодонецк, по оценкам наблюдателей, сейчас главная цель российского наступления. Пророссийские телеграм-каналы в среду пишут, что наступающим войскам удалось перерезать трассу Бахмут-Лисичанск, что означает оперативное окружение украинских военных в Северодонецке и Лисичанске. Официально украинская и российская стороны это не подтверждали. Однако во вторник украинские власти сообщили о начале "самой активной фазы" наступления российской армии на востоке страны. Представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил о попытках сил противника окружить Северодонецк и Лисичанск. Это последние крупные города в Луганской области, остающиеся под украинским контролем.
Также сообщается о наступлении на город Лиман на севере Донецкой области. По неподтверждённым данным, часть города под контролем российских войск.
Северную Корею заподозрили в подготовке испытаний атомного оружия
Северная Корея тестирует детонирующее устройства для ядерного боезаряда, это может указывать на подготовку к испытаниям атомного оружия. Об этом в среду сообщило агентство "Рёнхап" со ссылкой на Офис национальной безопасности Южной Кореи.
Предполагаемые испытания могут пройти на полигоне Пунгери в 180 километрах от границы с Россией, следует из сообщения Офиса. Если взрыв состоится, он будет седьмым, совершённым Северной Кореей, вопреки категорическим запретам со стороны мирового сообщества.
КНДР в 1993 году отказалась от исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия и с 2006 года провела как минимум шесть испытательных ядерных взрывов, последний из которых состоялся в сентябре 2017 года. За разработку ядерного и ракетного оружия против страны введены международные санкции.
В среду Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря. Одна из них, предположительно, была межконтинентальной.
Пуски и подготовка к взрыву проходят на фоне азиатского турне президента США Джо Байдена, посетившего Южную Корею. Там он встретился с новым президентом Южной Кореи Муном Чжэ Ином, заявившем о выбранном жёстком курсе в отношениях с Пхеньяном.
Госдума РФ отменила предельный возраст военной службы по контракту
Госдума в среду приняла сразу в трёх чтениях закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Следом он был одобрен в Совете федерации.
Закон исключает возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (для мужчин в России это 65 лет) и иностранцев, при котором им предоставляется право заключать контракт о военной службе. Ранее первый военный контракт мог заключить россиянин до 40 лет и иностранец до 30 лет.
Авторы законопроекта – председатель комитета по обороне и бывший замминистра обороны, депутат от "Единой России" Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов считают, что закон позволит привлечь в армию новых специалистов "востребованных специальностей", в частности медиков и инженеров. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам".
Закон принят Госдумой на фоне вторжения России в Украину и разговоров о мобилизации. В мае ряд британских и американских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что Владимир Путин – на фоне сообщений о неудачах и потерях российской армии в Украине – может заявить о мобилизации. В Кремле называли эти планы "неправдой" и "чушью".
Вопрос ликвидации погранперехода на де-факто границе по реке Псоу обсудили в Думе
Пункт пропуска на границе России и самопровозглашенной республики Абхазия в Псоу может быть ликвидирован, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
«Речь шла о переходе в Псоу, на границе Абхазии с Российской Федерацией в связи с тем, что проблема, которая допускается из года в год, никак не решается. Договорились о создании рабочей группы, но кроме этого, мы поставили вопросы и более серьезные – о том, чтобы ликвидировать этот переход, по типу того, как это было сделано в Белоруссии», – сказал он после заседания комитета, в котором принял участие глава абхазского МИДа Инал Ардзинба.
Калашников добавил, что расширение или модернизация погранперехода не позволят быстро решить проблему.
По словам заместителя председателя Госдумы Анны Кузнецовой, доступные для отдыха семей с детьми направления должны стать максимально доступными и комфортными.
«Есть первоочередные задачи – это сейчас, в сегодняшних условиях, облегчить прохождение границы, сделать его максимально комфортным, в том числе и для туристических групп. И задача общего, стратегического плана – определить все-таки, идем ли мы к исчезновению этой границы, выстраиванию другого порядка прохождения границы. Понимая, что это важно для наших семей с детьми, мы сейчас говорим не столько о политических процессах, сколько о комфорте наших граждан, на этом, в том числе, основываются межгосударственные успешные отношения», – сказала она.
Ранее Инал Ардзинба заявил, что Абхазия ожидает беспрецедентный поток туристов из России в связи с международной обстановкой. По его словам, вопрос об упрощении режима пересечения де-факто границы приобретает особый смысл, прежде всего для граждан РФ, «которые вряд ли будут гореть желанием стоять многочасовые очереди в 40-градусную жару».
В абхазском законопроекте Москва усмотрела риск дискриминации русского языка
Готовящиеся в самопровозглашенной республике Абхазия поправки в закон о выборах депутатов об обязательном знании кандидатами абхазского языка на деле могут привести к дискриминации русского языка, считает председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
«Мы озабочены поступающей информацией о разработке законодательств, формально направленного на поддержку абхазского языка, а на деле ведущего к дискриминации русского языка», – заявил Калашников на заседании комитета с участием главы абхазского МИДа Инала Ардзинба.
По словам главы думского комитета, речь идет о внесении поправок в закон о выборах депутатов, предусматривающих обязательное требование владения абхазским языком, а также ужесточение требований лингвистической компетенции для чиновников, пишет «Интерфакс».
«Подобные инициативы чреваты обострением межэтнических противоречий с учетом статуса русского языка, де-факто средства межнационального общения», – сказал Калашников.
Он отметил, что опыт Украины показывает, как огромное накопленное взаимодействие «взрывается одним только поверхностным подходом именно в этой отрасли». Также, по словам Калашникова, в Госдуме рассчитывают на интенсификацию работы абхазского парламента по принятию необходимой законодательной базы, в частности, в области регулирования деятельности иностранных агентов.
«У нас здесь накоплен большой опыт, думаю, что нужно этим опытом воспользоваться», – отметил глава комитета.
Отметим, что в марте текущего года в Сухуми обсудили итоги парламентских выборов, по итогам которого все немногочисленные кандидаты русской национальности выбыли из борьбы за депутатский мандат.
МИД РФ: Россия не рассматривает обмен бойцов «Азова» до суда над ними
Обсуждение обмена пленными между Москвой и Киевом будет возможно только после суда над сдавшимися украинскими военнослужащими. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
"Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны", — сказал Руденко.
Вопрос об обмене пленными между Россией и Украиной стали активно обсуждать после того, как на прошлой неделе сдались в плен украинские военнослужащие, больше двух месяцев державшие оборону на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти договорились с международными организациями о гарантиях эвакуации украинских военных из Мариуполя, и сказал, что в дальнейшем они будут обменяны. Российская сторона об обмене не говорит. Прокремлёвские публицисты призывают власти организовать над ними судебный процесс. Глава самопровозглашённой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что "трибунал" над украинскими военными "неизбежен".
Минобороны России утверждает, что в плен сдались почти 2,5 тысяч украинских военных. Их дальнейшая судьба неясна. Reuters, а также украинские и российские СМИ сообщали, что военных привезли в исправительную колонию в Еленовке на территории, контролируемой сепаратистами так называемой "ДНР".
Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, Катерина после короткого телефонного разговора с ним сообщила, что украинских пленных из "Азовстали" содержат в удовлетворительных условиях. Прокопенко рассказал, что большинство раненых находятся в тюрьме Еленовки, а небольшая группа тяжелораненных остаётся в больнице в Новоазовске.
Телефонный звонок согласовали власти Украины и России при посредничестве Международного комитета Красного Креста, сообщает британская газета The Guardian. Мог ли Прокопенко говорить свободно, не известно. Связь оборвалась, прежде чем он успел рассказать подробнее.
По словам Катерины Прокопенко, она располагает информацией о содержании пленных бойцов полка "Азов" и из других источников. "Их кормят, дают воду. Условия отвечают требованиям, и они не подвергались насилию в этот короткий период, - цитирует газета Катерину Прокопенко. – Что будет дальше, мы, конечно, не знаем, но в данный момент есть третья сторона – ООН и Красный Крест – которые контролируют ситуацию".
- Формирование "Азов" было основано в 2014 году как добровольческий батальон, у его истоков стояли крайне правые активисты. При этом многие бойцы "Азова" подчеркивают, что не являются неонацистами, а сам полк стал составной частью Вооруженных сил Украины.
Несколько фестивалей отменили выступления диджея Нины Кравиц из-за её молчания о войне в Украине
Несколько музыкальных фестивалей отменили выступления российского диджея Нины Кравиц, предположительно, из-за её молчания о войне в Украине. На прошлой неделе контракт с музыкантом из-за недостаточно чёткой позиции расторг лейбл Clone Records. Внимание на это обратил журнал Time.
Диджея убрали из программы фестивали PollerWiesen в Дортмунде, The Crave в Гааге и Movement Detroit в США. Кроме того, её имя больше не упоминается на сайте Weekend Festival в Хельсинки.
Ранее Кравиц была раскритикована украинским сообществом в Детройте, обвинившем её в поддержке Путина за мемы с президентом в социальных сетях.
26 февраля, после вторжения России в Украину, 34-летняя музыкант написала в социальных сетях "я молюсь за мир", часть подписчиков сообщили ей, что её высказывания против войны могли бы быть более конкретными.
17 мая Кравиц сообщила в фейсбуке, что она считает "ужасным", чем стали отношения России с Украиной и выступает против любых форм насилия. В заявлении было сказано, что она никогда не выступала в поддержку никаких политиков и не планирует делать этого в будущем. "Я не понимаю политику или социальные процессы, на которые она влияет, поэтому я не считаю правильным комментировать их в социальных сетях", — написала она.
Nike и Marks & Spencer уходят из России
Американская компания Nike, специализирующаяся на выпуске спортивной обуви и одежды, после 28 лет уходит с российского рынка из-за отсутствия возможности "в обозримом будущем" доставить продукцию в Россию. Об это пишут "Ведомости".
Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране сеть магазинов американского ритейлера.
"По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом", — говорится в письме президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам. Новые поставки продукции Nike в Россию приостановлены, а ранее ввезенный товар в дефиците, заявили в компании.
В начале марта Nike приостановила продажи в российском интернет-магазине, а спустя несколько дней решили временно закрыть все магазины в России. Эта мера касалась как принадлежащих компании магазинов, так и находящихся под управлением франчайзи, сообщал Reuters. При этом, в компании отмечали, что магазины Nike, принадлежащие независимым партнерам и управляемые ими, могут продолжать работу.
Представитель американского бренда заявил изданию, деловая активность в России приостановлена, но компания продолжает платить зарплаты сотрудникам.
По данным системы СПАРК, суммарная выручка «Найк» и «Найк ритейл» в прошлом году составила 25, 5 миллиардов рублей.
Сегодня же британский производитель одежды Marks & Spencer, приостановивший деятельность в России 3 марта, решил полностью уйти с российского рынка. Об этом говорится в отчёте компании по итогам первого квартала. Свое решение в Marks & Spencer объяснила тем, что не может поставлять товар в Россию из-за военных действий и проблем на границе с Евросоюзом.
- За три месяца после начала российского военного вторжения в Украину на фоне жестких санкций Запада в отношении Москвы сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса или уходе из России.
Жительницу Цхинвали обвинили в связях с грузинскими спецслужбами
КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия обвинил жительницу Цхинвали в связях со спецслужбами Грузии.
В заявлении югоосетинского ведомства говорится, что женщина «поддерживала устойчивые контакты с представителями грузинских спецслужб, по заданиям которых осуществляла сбор и передачу информации в отношении обстановки, складывающейся на территории» Южной Осетии.
«Установлено, что склонение иностранной спецслужбой гражданки Южной Осетии к сотрудничеству осуществлялось под давлением, с угрозой привлечения последней к уголовной или административной ответственности на территории Грузии», – сказано в заявлении.
В югоосетинском КГБ при этом утверждают, что переданные грузинской стороне материалы «не составляют государственную тайну и не нанесли ущерба безопасности» Южной Осетии. В связи с этим жительнице Цхинвали предъявлено лишь официальное предостережение «о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления».
В КГБ напомнили жителям Южной Осетии, что государственная измена и шпионаж – особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет. При этом в ведомстве говорят, что гражданин, своевременно сообщивший в компетентные органы о его контактах с представителями иностранных спецслужб, освобождается от уголовной ответственности.
- Ранее в МИД самопровозглашенной республики Абхазия заявили, что правительство Грузии использует соцсети для дискредитации абхазских госведомств.
Геннадий Бекоев будет временно исполнять обязанности югоосетинского премьера
Новый президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев подписал сегодня указ об отставке правительства. Кабинету министров поручено исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Временно исполнять обязанности премьера будет Геннадий Бекоев.
Ранее, после инаугурации Гаглоева правительство в полном составе сложило с себя полномочия. Премьер Бекоев поздравил нового президента со вступлением в должность, а также поблагодарил кабинет министров за совместную работу.
«Уверен, что новый кабинет министров продолжит эффективно решать вопросы социально-экономического развития нашей республики», – сказал Бекоев.
Лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев выиграл во втором туре президентских выборов у действующего президента Анатолия Бибилова. Гаглоева поддержали 16 134 избирателя (56.09%). Инаугурация нового президента прошла накануне в югоосетинском Госдрамтеатре.
В тбилисском метро образовалась пробка из людей
Сегодня утром в тбилисском метро, на станции «Вокзальная площадь» образовалась пробка из людей. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
В Тбилисской транспортной компании заявили, что проблема возникла из-за большого числа пассажиров. «Вокзальная площадь» – единственный пересадочный узел в Тбилиси.
Отметим, что из-за подготовки к празднованию Дня независимости Грузии в Тбилиси перекрыт ряд центральных улиц. В городе периодически возникают пробки. Предположительно, именно это стало причиной роста пассажиропотока в метро.
США не продлили лицензию на обслуживание госдолга России
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США решило не продлевать лицензию, которая позволяет России проводить выплаты по обслуживанию внешнего долга. Об этом говорится в уведомлении на сайте министерства. Лицензия действовала до 25 мая.
Это означает, что впервые более чем за столетие Россия, скорее всего, окажется в дефолте по государственному внешнему долгу.
Решение не продлевать лицензию было принято министерством финансов США после анализа возможных экономических последствий такого шага. Специалисты пришли к выводу, что они будут минимальными. Более важно - символическое значение этого шага, который был предпринят в рамках введённых ранее санкций в отношении России за вторжение в Украину.
Ранее, 18 мая, министр финансов России Антон Силуанов в очередной раз заявил о намерении платить по государственному внешнему долгу в рублях , если лицензия, которая позволяет обслуживать его в долларах, не будет продлена. Ранее Россия уже попыталась производить выплаты в рублях, на что держатели российских ценных бумаг не согласились.
По данным агентства Bloomberg, после 25 мая и до конца 2022 года России будет необходимо произвести выплаты по внешним суверенным облигациям на сумму в почти 2 миллиарда долларов. Следующие выплаты намечены на 23-24 июня. Если их провести не удастся, формальный дефолт может ожидать Россию в конце июля.
Москва угрожала обращением в суды в попытке предотвратить дефолт.
Санкции, введенные Западом после вторжения России в Украину, запрещают операции с российским Минфином, Центробанком или Фондом национального благосостояния (ФНБ).
Сорос: необходимо победить Путина, чтобы сохранить нашу цивилизацию
Американский бизнесмен и филантроп, основатель фонда "Открытое общество" Джордж Сорос призвал "как можно скорее" нанести поражение Владимиру Путину в Украине. Сорос выступил на Всемирном экономическом форуме. По его мнению, это "лучшая и, возможно, единственная возможность сохранить нашу цивилизацию".
Войну в Украине Сорос охарактеризовал как возможное начало Третьей мировой войны, назвав её проявлением главного, по его мнению, конфликта современности - между "открытыми обществами", к которым он относит большинство стран Запада, и обществами "закрытыми", к числу которых относятся Китай и Россия. "В открытом обществе, государство защищает свободу личности, в закрытом роль личности - служить интересам государства" - так Сорос описывает различие между этими двумя типами общественного устройства.
По мнению бизнесмена, в последние 2 десятилетия авторитарные тенденции в мире - на подъёме, в том числе потому, что "закрытые общества" поставили себе на службу современные технологии.
По мнению Джорджа Сороса, из-за войны все другие проблемы, стоящие перед человечеством, включая борьбу с изменениями климата, сейчас отошли на второй план, и это, а не только рост авторитарных тенденций, ставит под угрозу мировую цивилизацию, поскольку изменения могут принять необратимый характер.
Сорос описал своё видение начала и хода войны в Украине. По его мнению, Китай знал о подготовке Владимира Путина к войне. Российский президент, по словам Сороса, очевидно, рассчитывал, что русскоязычные жители Украины будут приветствовать его войска как "освободителей", но этого не случилось. После поражения под Киевом Путину пришлось менять свои планы. Сорос упомянул об осаде Мариуполя, предположив, что ею руководил генерал Владимир Шаманов (неясно, чем подтверждено такое утверждение) и военных преступлениях в Буче, ответственность за которые он возложил на российскую армию. По мнению Сороса, сейчас война вступает в фазу, когда может сказаться численное превосходство российской армии, однако, как считает Сорос, у Украины есть шансы на успешное сопротивление.
По мнению бизнесмена, Владимир Путин уже понял, что просчитался, и будет искать мира, однако в нынешних условиях перемирие с ним невозможно, поскольку "ему нельзя верить". Сорос поддержал расширение ЕС и укрепление европейского единства вплоть до федерализации, а также предположил, что у китайского лидера Си Цзиньпина, из-за ошибки в поддержке Путина и оказавшейся, по мнению Сороса, неэффективной политики "нулевого ковида", могут начаться проблемы.
- Форум в Давосе в этом году проходит впервые за долгие годы без представителей России. Тема войны в Украине - одна из ключевых. В рвботе форума участвует по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский. В среду он вновь рассказал о своём возможном видении мирных переговоров с Москвой. По словам украинского президента, они могут начаться только после отвода российских войск на позиции до вторжения 24 февраля. Зеленский готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным - но только прямым.
- Российские власти и прокремлёвские комментаторы считают Сороса, фонд которого активно работал в России в 1990-е и начале 2000-х годов, "русофобом", стремящимся нанести стране ущерб. Фонд "Открытое общество" признан в России "нежелательной организацией".
При атаке на начальную школу в Техасе погибли 19 детей и 2 учителя
При вооружённой атаке на начальную школу в Ювалде, штат Техас, на юге США погибли 19 детей и два учителя. Об этом сообщил сенатор штата Роланд Гутьеррес со ссылкой на местную полицию. Нападавший был застрелен. В перестрелке были ранены двое полицейских.
Инцидент произошёл во вторник, 24 мая. Нападавший вошёл в здание с пистолетом и, предположительно, с винтовкой, и открыл стрельбу, сообщил губернатор штата Грег Эббот. В школе учатся дети от семи до 10 лет.
Стрельба в школе произошла за два дня до начала летних каникул, и поэтому вторник был необычным днем: дети сходили в зоопарк, а затем должна была состояться церемония награждения учеников. Детей попросили прийти в нарядной одежде, а не в школьной форме.
Как минимум 15 человек, пострадавших при нападении, по состоянию на ночь среды по московскому времени оставались в больницах. Двое из них, 10-летняя девочка и 66-летняя женщина, находились в критическом состоянии.
Стрелок опознан как житель Ювалде Сальвадор Рамос. По предварительным данным, он действовал в одиночку. Мотивы нападения неизвестны. Перед тем как напасть на школу, он выстрелил в свою бабушку. Большинство жителей города и учеников школы имеют испанские корни, большая часть учащихся – из малообеспеченных семей, передаёт The Texas Tribune.
О случившемся был поставлен в известность президент Джо Байден. Позже в своем обращении к Конгрессу он призвал противостоять оружейному лобби в США после стрельбы в Техасе. Неспособность принять более строгие законы в этом вопросе вызывает возмущение, заявил президент США.
Число жертв в инциденте стало одним из самых высоких в истории штата. В 1966 году в результате стрельбы с башни Техасского университета в Остине погибли 16 человек. В 2018-м 10 человек были убиты при стрельбе в средней школе в Санта-Фе.
Виктор Орбан вводит в Венгрии новое чрезвычайное положение
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил во вторник, что вводит в стране новое чрезвычайное положение, сославшись на вызовы, которые связаны с продолжающейся войной в соседней Украине.
При этом, как отмечает AFP, лишь в будущий вторник в Венгрии истекает режим другого чрезвычайно положения, действовавший из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
«Мир стоит на пороге экономического кризиса. Венгрия должна защищаться от войны и защищать финансовую безопасность своих граждан», - написал Орбан в фейсбуке, указав на необходимость «пространства для маневра и немедленных действий». Незадолго до его высказываний венгерский парламент, который лишь недавно приступил к работе после выборов, внес поправку в Конституцию, разрешающую правительству подобные меры.
Какие конкретно меры ждут Венгрию, будет объявлено в 25 мая, отметил Виктор Орбан.
Венгерский Союз гражданских свобод осудил действия премьера, подчеркнув, что «чрезвычайное положение теперь станет постоянным». Данный шаг дает Орбану «больше свободы действий, чем обычно», позволяет ему «ограничивать или же просто приостанавливать фундаментальные права каждого», подчеркивают в гражданском союзе.
Одновременно во вторник стало известно о письме Виктора Орбана председателю Совета ЕС Шарлю Мишелю, в котором венгерский премьер пишет, что его страну пока не убедили в необходимости поддержки европейского эмбарго на российскую нефть, и что выносить данный вопрос на обсуждение участников саммита ЕС на следующей неделе он (Орбан) считает пока бессмысленным.
В законодательном органе Венгрии у консервативной партии «Фидес» во главе с Орбаном большинство в две трети голосов.
У власти в Венгрии, входящей в Евросоюз и НАТО, Виктор Орбан находится уже 12 лет. Неоднократно западные страны-партнеры обвиняли его в злоупотреблении полномочиями и отходе от принципов демократии и основных свобод. Орбана и его партию также обвиняют в сотрудничестве с президентом России Владимиром Путиным, не прервавшемся и после начала войны на территории Украины, а также в коррупции, авторитаризме и экономическом популизме.
Главой ВОЗ переизбран эфиопский дипломат Тедрос Гебреисус
Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на второй пятилетний срок переизбран эфиопский дипломат Тедрос Гебреисус.
Его поддержали представители 155 стран-членов ВОЗ из 160 участвовавших в голосовании. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах назвал это «впечатляющим результатом». Одновременно указывается, что Гебреисус был единственным кандидатом на должность.
В 2017 году Тедрос Гебреисус стал первым африканцем, возглавившим ВОЗ.
Его пребывание на посту было отмечено непростым периодом борьбы во всем мире с коронавирусной инфекцией COVID-19, которая все еще продолжается.
Ряд стран резко критиковали ВОЗ под руководством Гебреисуса. К примеру США, когда американскую администрацию возглавлял республиканец Дональд Стран, обвиняли ВОЗ в защите интересов Китая в период пандемии. Также звучали обвинения в излишней медлительности в борьбе с болезнью.
Одновременно Тедрос Гебреисус имел широкую поддержку, в том числе со стороны бедных государств, доставку вакцин в которые нынешний глава ВОЗ активно продвигал.
Тедросу Гебреисусу 57 лет. СМИ отмечают, что в последнее время он все больше уделяет внимание состоянию систем здравоохранения тех стран, где ведутся боевые действия, в том числе государств Африки и Украины, в которой продолжается широкомасштабное российское вторжение.
ВСУ сообщает о «самой активной фазе» российского наступления в Донбассе
Украинские власти сообщили во вторник о начале «самой активной фазы» наступления российской армии на востоке и юге страны.
Представитель министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил о попытках сил противника окружить Северодонецк и Лисичанск. Это последние крупные города в Луганской области, остающиеся под украинским контролем.
Утром российские войска вновь обстреляли химический завод «Азот» в Северодонецке, погибли четыре человека. Это сведения от главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая. По его словам, плотность и количество российских обстрелов растет каждый день, об этом пишет Украинская служба Радио Свобода.
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) также сообщает, что российские войска при поддержке артиллерии и авиации наступают в направлении Красного Лимана. На Бахмутском направлении Россия наступает в районах Липово и Белогоровка. По Краматорску, Лиману и Славянску в последние часы были нанесены авиаудары, приводит сведения ВСУ Русская служба «Би-би-си».
Глава так называемой «Донецкой народной республики» Денис Пушилин заявил 24 мая о начале штурма Красного Лимана. Пушилин утверждает, что половина этого города в Донецкой области уже занята российскими силами и сепаратистами.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал во вторник в Telegram-канале, что при разборе в городе завалов многоэтажного дома в районе АЭС-2 на проспекте Мира обнаружили около 200 тел погибших с высокой степенью разложения. «Из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших МЧС России оставило место работ. Тела погибших остались на месте, из-за частично разобранных завалов запах распространился почти на весь квартал», - отметил он. Оперативно проверить данные в условиях войны невозможно.
На прошлой неделе Минобороны России заявило о взятии под контроль последнего очага сопротивления в Мариуполе - завода «Азовсталь», и сдаче в плен почти 2,5 тысяч украинских военных. В практически разрушенном при интенсивных бомбардировках городе, который с марта находился в осаде российских сил, могли погибнуть не менее 20 тысяч человек, отмечали представители украинских властей.
Фатма Джерен Язган: Турция будет решительным сторонником Грузии на ее пути в НАТО
«Грузинский народ и правительство Грузии продолжают идти по пути членства в НАТО. Турция будет решительным сторонником Грузии на пути к членству в НАТО», - заявила посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган, сообщает Общественный вещатель Грузии.
По словам посла, президент Эрдоган, Турецкая Республика и внешняя политика Турции последние 30 лет поддерживают евроатлантическую интеграцию Грузии. Как заявила посол, Турция всегда готова помочь Грузии в ее евроатлантических устремлениях.
«Правительство Турции всегда подтверждало, что если у Грузии возникнет потребность в оборонных тренингах НАТО или в различных мерах по укреплению ее обороноспособности, Турция всегда готова ее поддержать. Турция всегда поддерживала членство Грузии в НАТО, и сегодня мы придерживаемся такой же позиции. Мы будем рады сегодня же видеть Грузию в НАТО. Наша позиция не изменилась, а укрепилась, что связано с событиями в регионе. Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Грузии. По мере того, как грузинский народ и правительство Грузии продолжают путь к членству в НАТО, Турция будет решительным сторонником Грузии на ее пути к членству в НАТО», - сказал Язган.
Хатуна Самнидзе: В Грузии идет война против женщин
Ситуация с насилием в отношении женщин в Грузии похожа на скрытую войну при бездействии властей, заявила депутат и лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе на заседании парламента.
«Две женщины в последнее время стали жертвами войны, на которую «Грузинская мечта» давно не обращает никакого внимания», - сказала Самнидзе, призвав принять срочные меры против фемицида.
За последние несколько дней в Тбилиси произошли подряд два страшных случая, когда мужья нападали на жен с холодным оружием. Одна из женщин была убита на глазах у ее детей в пассажирском автобусе, муж нанес ей десять ножевых ранений, сообщает агентство «Новости-Грузия». Второй случай произошел через два дня, муж напал на жену на автобусной остановке - женщина была доставлена в больницу, ее удалось спасти.
Семейное насилие входит в число самых распространенных правонарушений в Грузии, наряду с кражами и наркопреступлениями.
Депутат заявила, что в последнее время полиция выписывает меньше ограничительных ордеров в случае обращений женщин, а суд часто отменяет уже выписанные. «В нашей стране женщины умирают. Должны быть предприняты специальные меры. Призываю вас подумать и сделать конкретные шаги», - сказала Самнидзе.
Страшные факты расправы над женщинами уже вызвали в Грузии волну общественного возмущения. В социальных сетях начался флешмоб #არაქალთკვლა (#НетУбийствуЖенщин), к которому присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. В нескольких городах страны прошли акции протеста.
- По итогам первого квартала в Грузии семейное насилие вышло на второе место после краж - зафиксировано 1 056 случаев. В прошлом году жертвами семейного насилия в Грузии были признаны 8,4 тысячи человек, 6,9 тысяч из которых – женщины.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.