«Этот склон продолжает съезжать»

Для ремонта единственной в Абхазии Школы искусств имени Ковача средства собирают всем миром. Что-то выделяет сухумская администрация, проводятся благотворительные акции, помогают родители. Директор Школы искусств Михаил Алхазов рассказал «Эху Кавказа» о проблемах, которые в любой момент могут стать угрозой ее существованию.

Школа искусств имени Константина Ковача располагается в историческом здании пансиона «Эллада», включенном в реестр памятников историко-культурного наследия. В 1902 году на участке, приобретенном табачным промышленником Дмитрием Комнино, известный сухумский архитектор Синицын построил это красивое двухэтажное здание.

В 1915 году здесь была открыта учительская семинария, в 1921 году ее преобразовали в педагогический техникум, а с 1930 года начала работать детская музыкальная школа, сегодня она носит название Школы искусств имени Ковача. Тут учатся 300 детей и трудятся более 50 педагогов. Помимо игры на классических музыкальных инструментах дети имеют возможность заниматься компьютерной музыкой, танцами народов мира и брейк-дансом, обучаются живописи.

Историческое здание Школы искусств сегодня нуждается в реконструкции. В послевоенные годы капитальный ремонт здания ни разу не проводился, но примерно лет десять тому назад в здании заменили черепичную крышу, которая протекала, на железную.

В 2015 году в Пицундском храме Школа искусств проводила благотворительные концерты, которые позволили собрать средства и отремонтировать один этаж. Помогали иногда родители – привозили материалы. За последние пять лет удалось отремонтировать и ввести в работу пять классов, которые до этого нельзя было использовать. Сегодня все классы за исключением одного работают.

Директор Школы искусств имени Ковача Михаил Алхазов говорит, что из городского бюджета им выделяются средства, которые позволяют время от времени проводить ремонтные работы:

«Школа достаточно большая, и поэтому состояние тоже достаточно разное. Часть помещений мы привели в порядок. Управление культурой администрации города нам выделило деньги на покраску крыши. Какие-то ремонтные работы у нас все время продолжаются в таком вялотекущем формате, потому что бюджет обычно небольшой. Процесс учебный идет, дети обучаются, просто какие-то классы более приспособлены для того, чтобы в них заниматься, и в них более комфортное положение, в некоторых, конечно, пока еще не очень. Но в общем-то сейчас ничего такого криминального внутри школы нет».

Но Школа искусств стоит у подножия небольшой горы, и существует опасность обрушения склона:

«Серьезней ситуация снаружи школы из-за этого обвала, о котором уже лет шесть идет речь. Несколько раз дорогу, которая идет вокруг школы в обход и которая каждый раз заваливалась, расчищали, но в связи с тем, что так и не дошло до того, чтобы установить подпорные стены, при осадках глинистая гора опять съезжает. И в данный момент дорога вокруг школы полностью заблокирована. И плюс засыпана ливневка, которая идет вокруг школы. В связи с этим, когда у нас бывают дожди, вода набирается и стоит под зданием школы у стен в зависимости от погоды и количества осадков.

– Если не сделать подпорные стены, какая перспектива у школы? Что ей угрожает?

– Этот склон продолжает съезжать, там над школой стоит довольно большой двухэтажный дом, практически над всем правым крылом школы находится этот жилой дом. Съезжает гора между двумя подпорными стенами, если вторая стена бетонная по какой-то причине поддастся, то, конечно, это будет чревато очень большими неприятностями для здания, потому что, если этот дом съедет, он попадает прямо в крыло школы».

Сползание склона за зданием школы – не единственная угроза ее безопасности. Михаил Алхазов говорит о том, что прямо над школой находится большой водосборный резервуар, его состояние вызывает серьезные опасения:

«Водосборный большой резервуар на 300 тонн, насколько я понимаю, достаточно старый и не совсем в порядке. В нем обнаруживали трещины, он подтекает. Но им пользуются, его наполняют, он питает водой всю окружающую территорию. Конечно, если бы он был осушен и приведен в порядок, мы были бы намного более спокойны, потому что такое количество воды, которое висит буквально над нами, вызывает некоторые сомнения. Это то, что касается окружающего школу ландшафта».

В Школе искусств недавно появилось эстрадное отделение, но танцорам заниматься негде:

«Очень хотелось бы фасад привести в порядок, потому что это мы уже своими усилиями никак не можем сделать, нужны специалисты, нужна техника, нужны рабочие, материалы, а в связи с тем, что все-таки школе очень много лет, фасад постепенно ветшает, пропускает где-то воду, и из-за этого портится то, что мы уже здесь сделали, что мы уже исправили. Фасад – это то, что сегодня очень важно для нас. У нас во дворе школы есть немаленький флигель, в нем до войны было много классов, они очень выручали школу. Но после войны этот флигель остался бесхозным, и сейчас он в аварийном состоянии. Его осматривали специалисты, составляли какую-то смету, но смета, видимо, оказалась достаточно объемной по деньгам, и пока дальше осмотров дело не продвинулось. Хотелось бы, конечно, восстановить этот флигель, потому что у нас есть эстрадное отделение, и на данный момент танцоры не могут заниматься в школе, потому что у нас нет зала».

Администрация Сухума и управление культуры знают о проблемах Школы искусств, но, по словам Михаила Алхазова, на их решение требуются значительные средства, которых в бюджете города нет. Правительство и президент также в курсе ситуации, но директору школы ничего не известно о планах помощи школе.

Вчера на культурной площадке «Гума» в Сухуме прошел благотворительный концерт, организованный для сбора средств на ремонт Школы искусств. В концерте принимали участие ее воспитанники и городские музыкальные коллективы и исполнители. Было собрано примерно 50 тысяч рублей. На эти средства Школа планирует отреставрировать часть деревянных окон.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия