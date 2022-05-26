Ребенка вернули матери, но не сразу

Сухумский городской суд частично удовлетворил иск жительницы Башкортостана Алии Имельгузиной теперь уже к бывшему супругу – жителю Сухума Ярославу Маркову, и постановил, что двухлетний Александр Марков должен проживать со своей матерью в Республике Башкортостан. При этом суд отказал в немедленном исполнении данного решения, то есть принудительной передаче сына матери. В настоящее время ребенок проживает с отцом.

В Сухумский городской суд поступило два иска еще 25 августа 2021 года. Первый – от Алии Имельгузиной к ее супругу Ярославу Маркову о расторжении брака, определении места жительства их двухлетнего ребенка, Александра Маркова, и выплате алиментов. Второй – от Ярослава Маркова к супруге о разводе и определении места жительства малолетнего ребенка.

Оба иска в суде города Сухума объединили в одно производство, процесс длился десять месяцев. Вчера вечером состоялись прения сторон. Алия Имельгузина – педиатр из Республики Башкортостан. В 2017 году она вышла замуж за гражданина Абхазии Ярослава Маркова, инженера абхазской сотовой компании. Алия сообщила суду, что через пару месяцев после заключения брака в семье начались конфликты, если мужу что-то не нравилось, он кричал на нее, ее мнение не учитывал. Забеременеть не получалось. Поэтому свекровь и муж рекомендовали ей сделать ЭКО в Башкирии. Женщина устроилась там на работу, чтобы заработать деньги на это. Кроме того, у нее выявили предраковое заболевание. Первое ЭКО завершилось неудачно. На второе она накопила денег, работая в поликлинике терапевтом. По ее словам, муж при этом никакой помощи ей не оказывал. В июне 2019 года она сделала второе ЭКО и забеременела. Родился сын Александр – ее единственный ребенок. Она уточнила, что, пока она была в роддоме, муж ругался с ней по телефону, а когда пил, становился агрессивным. Алия Имельгузина сказала:

«Ярослав постоянно оказывал на меня психологическое давление, не давал спокойно воспитывать ребенка, замахивался на меня кулаками, чтобы ударить. Всегда угрожал мне, что заберет у меня сына и никогда не отдаст, если я захочу уехать, и что лишит меня родительских прав. Я много раз обращалась к свекрови за помощью, чтобы она хоть немного повлияла на своего сына, но, к сожалению, все попытки не дали результата. 1 марта 2021 года я сбежала из этой семьи, чтобы попросить помощи и защиты у своей семьи. Никто не знает, как ведет себя Ярослав, когда остается со мной наедине. После приезда брата и сестры я обращалась в милицию и посольство РФ в Абхазии, но результатов не было. Именно поэтому я была вынуждена уехать в Россию и добиваться справедливости там, но российский суд был назначен лишь на 8 февраля 2022 года. Я не могла ждать столько времени, ведь каждый день, проведенный без сына, был настоящим кошмаром для меня».

Алия уточнила, что первые два месяца Ярослав практически не подпускал ее к ребенку:

«При встречах с ребенком в доме Маркова он постоянно провоцировал конфликтную ситуацию, (поступали) угрозы и шантаж, если я не откажусь от иска. Потом после многочисленных обращений в различные инстанции я добилась ежедневных встреч на один час, но только у него дома и под его пристальным надзором. Но несмотря на то, что мы проводим так мало времени вместе, Саша знает, кто его мама. Мой сын – мое все на свете. Это мой долгожданный, выстраданный, единственный ребенок. Ярослав так жестоко поступил, разлучив нас. Отнял маму у ребенка, совсем не подумав о нем. Уважаемый суд, прошу вас определить место жительства ребенка со мной и принять решение о немедленном исполнении данного решения. Я, как мать, сделаю все возможное, чтобы сын мой ни в чем не нуждался и был счастлив, дам ему хорошее воспитание и образование, сделаю все, чтобы мой сын вырос хорошим человеком».

Адвокат Жанна Шенкао, представляющая интересы Алии Имельгузиной, заявила, что продолжительная стрессовая ситуация явилась поводом для обращения Имельгузиной в специализированное медицинское учреждение, куда она была добровольно госпитализирована с 9 марта 2021 года по 12 апреля 2021 год с диагнозом «острое полиморфное психотическое расстройство». Окончательно излечившись, она была поставлена на диспансерный учет по месту регистрации. Некоторое время Имельгузина отказывалась сообщать суду информацию о своем диагнозе. По словам адвоката, данное право ей дает законодательство России и Абхазии:

«Представители Маркова, а также сам он активно пытались получить и подтвердить охраняемую законом информацию, несмотря на понятие «врачебная тайна», дабы использовать ее как основной аргумент недопустимости участия в жизни и воспитании малолетнего ребенка. Осознавая это, 1 сентября 2021 года Имельгузина А.Ф. обратилась с заявлением в ГУМЗ РА «РСПБ» обследовать ее на предмет наличия психических расстройств, о чем 7 сентября 2021 года главврачом Кортава Г.И., врачами психиатрами Напиджевым и Завьяловой, психологом Джикирба было дано заключение об отсутствии психических заболеваний».

По решению Сухумского городского суда Марков и Имельгузина 23 февраля 2022 года прошли судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Психических расстройств у них не обнаружено.

Затем слово предоставили Ярославу Маркову. Он инженер сотовой компании, в разное время работал учителем информатики, математики, физики, системным администратором. Он не отрицал, что Алия может дать ребенку материнскую ласку, но мальчику, по его словам, нужно больше:

«В марте 2021 года Алия вместе с родственниками находилась в Сухуме еще до отъезда в Уфу. Они консультировались с юристами, которые советовали помириться, усыпив мою бдительность, и тайком перевести ребенка через границу. Алия всеми способами пыталась данный план воплотить в жизнь, начиная с марта 2021 года. А я о нем знал, поэтому я всегда был против встреч Алии с ребенком за пределами нашего дома и тем более без моего присутствия. Против встреч Алии с ребенком на территории дома я не был никогда».

Ярослав заявил, что если суд определит место жительства ребенка с матерью, то есть вероятность, что он будет полностью отстранен от него. Он также повторил, что не уверен в психическом здоровье Алии. По его словам, она до сих пор состоит в группе диспансерного наблюдения у врача-психиатра в Республике Башкортостан:

«Я уже доказал всем, что являюсь ответственным и любящим отцом. Ребенок здоров, ухожен, обеспечен всем необходимым. Условия проживания у малыша отличные, нет никаких проблем с финансами, зарабатываю сам, работаю дистанционно, круглые сутки нахожусь с малышом. Мне помогает молодая мать, бабушка Саши, и молодая незамужняя сестра, тетя Саши. Я физически и психически здоров, молод, полон сил и энергии для воспитания и ухода за ребенком, поэтому считаю, что в интересах ребенка суд должен определить его место жительства со мной, его отцом в г. Сухуме, по улице Лакоба, 54. График общения ребенка с матерью минимум два часа в день в моем присутствии. Прошу иск А. Имельгузиной ко мне удовлетворить только по части расторжения брака, а мой иск к Имельгузиной в полной мере».

В ответ на вновь высказанные сомнения в психическом здоровье Алия Имельгузина зачитала заключение эксперта Ирины Ануа. В нем говорится, что в настоящий момент она не страдает никаким психическим расстройством и никакой опасности для ребенка не представляет:

Главный специалист отдела опеки и попечительства администрации г. Сухума Ирина Киут заявила, что, исходя из собственных наблюдений и заключения экспертов ГУ МЗ РА, место жительства малолетнего Александра Маркова необходимо определить с матерью. Однако адвокат Ярослава Маркова Тея Чагунава возразила, что в выступлении органа опеки защищаются права матери, но не описываются те обстоятельства, у кого из родителей созданы лучшие условия для воспитания малолетнего ребенка.

После прений сторон судья Астамур Тванба удалился в совещательную комнату и через час огласил приговор:

«Руководствуясь статьями 192, 197 ГПК РА, суд решил исковые требования Имельгузиной Алии к Маркову Ярославу о расторжении брака, определении места жительства ребенка, взыскании алиментов на совершеннолетнего ребенка и принудительной передаче малолетнего ребенка удовлетворить частично. Исковые требования о расторжении брака между Имельгузиной и Марковым удовлетворить, расторгнуть брак между указанными лицами, зарегистрированными сухумским ЗАГСом 20 июля 2017 года, актовая запись 112. Исковые требования об определении места жительства малолетнего Александра Маркова 5 марта 2020 года рождения удовлетворить. Определить место жительства Маркова с матерью Имельгузиной по месту ее проживания в г. Туймазы, улица Комарова, д. 2а, кв. 27, Республика Башкоторстан, РФ. Исковые требования о взыскании алиментов с Маркова удовлетворить. Взыскать с Маркова в пользу малолетнего Маркова Александра алименты в размере десяти тысяч рублей ежемесячно до его совершеннолетия. В удовлетворении исковых требований о принудительном отбирании малолетнего Маркова Александра у отца Маркова матери Имельгузиной отказать. Исковые требования Маркова Ярослава к Имельгузиной Алие о расторжении брака и определении места жительства малолетнего ребенка удовлетворить частично. Исковые требования о расторжении брака между Марковым и Имельгузиной удовлетворить. Расторгнуть брак между указанными лицами, зарегистрированный 20 июля 2017 года ЗАГСом г. Сухума. Исковые требования об определении места жительства Маркова Александра с отцом Марковым по адресу г. Сухуму, ул. Лакоба, д. 54, отказать. Решение с правом обжалования в кассационную коллегию по гражданским делам Верховного суда».

Как сообщила «Эху Кавказа» адвокат Ярослава Маркова Тея Чагунава, он не согласен с решением суда в части определения места жительства ребенка и намерен обжаловать его в Верховном суде.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия