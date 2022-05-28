Лаша Талахадзе удостоен награды «Лучший спортсмен года Европы»

За десять месяцев во Вьетнаме выросло число смертных приговоров. Сколько из них были приведены в исполнение — неизвестно: данные о количестве казнённых власти Вьетнама скрывают, вероятно, опасаясь за международную репутацию страны. При этом правозащитники считают, что страна является одним из лидеров по смертным казням. Об этом рассказывает телеканал CNN.

Правозащитники основываются на ранее рассекреченной информации о количестве казнённых во Вьетнаме и свежих цифрах о количестве вынесенных там смертных приговоров. В 2017 году вьетнамские государственные СМИ сообщили, что за предыдущие три года в стране было казнено 429 человек. По количеству казнённых за год эта цифра уступает только Китаю (предположительно более тысячи казней за 2021 год) и Ирану (минимум 314 казнённых в 2021 году).

По подсчётам правозащитной организации Amnesty International, в настоящее время к введению смертельной инъекции во Вьетнаме приговорены более тысячи человек. Среди них не только вьетнамцы, но и граждане Лаоса, Камбоджи, Сингапура и Малайзии, а также 73-летняя австралийка, осуждённая за незаконный оборот наркотиков.

Представитель вьетнамской правозащитной организации "Проект 88" Бен Суонтон считает, что количество смертных казней в стране стремительно увеличивается. При этом, по его словам, Коммунистическая партия Вьетнама осознаёт, что применение смертной казни противоречит образу "мирной и гармоничной" страны и может навредить её международной репутации. На ежегодные запросы Amnesty International о числе смертных казней власти Вьетнама не отвечают.

Согласно свежему отчёту​ Amnesty International, за прошедший год количество казней в мире увеличилось на 20% — на эту долю не повлияли данные Китая и Вьетнама, где сведения о казнях считаются государственной тайной. Согласно цифрам, частично обнародованным властями Вьетнама, в стране с октября 2020 года по июль 2021 года вынесли как минимум 119 смертных приговоров. Это на 30% больше, чем в предыдущий период исследования, утверждает Amnesty International. Более 78% приговоров связаны с наркотиками, остальные вынесены за коррупцию и убийства.