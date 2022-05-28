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Премьер-министр Грузии отправился в Иорданское Хашимитское Королевство
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 28-29 мая посетит с делегацией Иорданское Хашимитское Королевство.
По сообщению пресс-службы аппарата правительства, в рамках визита премьер-министр вместе с принцем Гази примет участие в официальной церемонии передачи Грузии земли на месте крещения Спасителя на реке Иордан. По благословению Католикоса-Патриарха Грузии Илии II на подаренном участке площадью четыре тысячи квадратных метров будет построен Грузинский культурный центр.
В ходе визита премьер-министр также проведет встречи на высоком уровне с высокопоставленными должностными лицами Иорданского Хашимитского Королевства, пишет Общественный вещатель Грузии.
Другие новости дня
В Армении ответили на заявления президента Азербайджана
«Заявления, озвученные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 27 мая, еще раз свидетельствуют о деструктивности азербайджанской стороны, ее произвольных, не соответствующих действительности интерпретациях договоренностей, продолжении агрессивной и воинственной политики», - заявило сегодня Министерство иностранных дел Армении, реагируя на заявления азербайджанского лидера, сделанные накануне в ходе посещения им Зангиланского района, сообщает Радио Азатутюн.
Напомним, что в своих заявлениях Алиев вновь подчеркнул, что карабахских конфликт решен, что Минская группа ОБСЕ завершила свою деятельность, а также фактически повторил исторические претензии Азербайджана на «Западный Зангезур».
«Амбиции в отношении суверенной территории соседнего государства, выступление с позиции применения силы для достижения этих целей – не что иное, как пренебрежение нормами международного права, ставящее под серьезнейшее сомнение искренность намерений Азербайджана достичь мира в регионе.
Министерство иностранных дел Республики Армении считает необходимым подтвердить принципиальную позицию армянской стороны в том, что переговоры по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном должны проходить на основе предложений обеих сторон, которые должны адресовать всю повестку вопросов, в том числе окончательное урегулирование нагорно-карабахского конфликта», - подчеркнули в армянском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД Армении также заявили, что «азербайджанская сторона с помощью спекуляций пытается представить нагорно-карабахский конфликт как территориальный спор, в то время, как речь идет о реализации прав армян Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и исключении угрозы этнических чисток».
«В этой связи напоминаем, что международный мандат сопредседательства Минской группы ОБСЕ, полученный в 1995 году для содействия всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта продолжает существовать.
Призываем руководство Азербайджана не торпедировать своей воинственной и максималистской риторикой обсуждения в существующих форматах.
В то же время обращаем внимание международного сообщества на озвучиваемые из официального Баку заявления и ожидаем однозначного отношения международных партнеров, и только в этом случае можно будет достичь стабильности и мира на Южном Кавказе», - заявили в МИД Армении.
ТПП «Вале» на грузино-турецкой границе будет закрыт до середины лета
Работа таможенyо-пропускного пункта «Вале» на грузино-турецкой границе будет приостановлена до июля. Об этом сообщает Служба доходов Минфина Грузии.
«Вале» закрыт с 25 апреля. Причина ограничений – ремонт на ТПП «Тюркгезю» с турецкой стороны. Изначально ожидалось, что работы завершатся в конце мая, однако сроки перенесли.
«По просьбе турецкой стороны, в связи с переносом графика ремонтных работ на июль включительно, на таможенных границах Грузии ввоз-вывоз продукции, как и процедуры таможенного контроля физических лиц, пересекающих государственную границу через таможню «Вале», осуществляться не будут», - сказано в заявлении, передает агентство «Новости-Грузия».
В качестве альтернативы «Вале» ведомство рекомендует использовать пункт «Карцахи», который сейчас работает «с полной загрузкой в особом режиме в связи с увеличением международного грузооборота». Именно на «Карцахи» временно переведен весь штат сотрудников ТПП «Вале».
«Между таможенными администрациями Грузии и Турции существует тесная коммуникация для того, чтобы через указанный таможенный пункт пропуск увеличившегося количества грузов происходил беспрепятственно», - отметили в службе.
По данным Минфина, за последний месяц только через ТПП «Карцахи» на территорию Грузии въехало более 5 тысяч грузовых автомобилей, а выехали из страны – 9,2 тысячи. Это значительно превышает данные за аналогичный период прошлого года – на 233% и 513% соответственно. Причины резкого увеличения потока грузов в министерстве не называют.
ТПП «Вале» находится в регионе Самцхе-Джавахети, недалеко от города Вале Ахалцихского муниципалитета. Также, между Грузией и Турцией функционируют пропускные пункты «Сарпи» (регион Аджария) и «Карцахи» (регион Самцхе-Джавахети). Сразу после завершения ремонтных работ на турецком ТПП, «Вале» продолжит работу в обычном режиме, уверяют в Службе доходов.
В Армении отмечают годовщину создания Первой Республики
Сегодня, 28 мая, в Армении отмечают 104-ю годовщину создания Первой Республики, которая была провозглашена в 1918 году. Это произошло вслед за героическими сражениями под Сардарапатом, Баш-Апараном, Каракилисой. Первая Республика Армения просуществовала около двух с половиной лет.
По случают праздника премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом Ваагном Хачатряном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном, представителями высшего руководства страны и руководителями аккредитованных в Республике Армения дипломатических ведомств посетил Мемориальный комплекс Сардарапата.
Как сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу премьер-министра, Никол Пашинян возложил венок к увековечивающему память героев Сардарапатской битвы памятнику и воздал дань уважения.
Премьер-министр в Национальном музее этнографии армян присутствовал на церемонии вручения государственных наград. В своем поздравительном обращении, обнародованном пресс-службой премьер-министра, Никол Пашинян назвал основание Первой Республики одним из самых важных событий в армянской истории.
«Почему этот день так важен для нас? По трем причинам. Во-первых, потому что у нас появилась государственность после более чем 500-летнего перерыва. Вторая причина в том, что у нас впервые была Республика, то есть государственный строй, при котором власть формируется в результате выбора народа. Третья причина заключается в том, что Республику, государство, являющееся высшим институтом организации любого народа, мы смогли создать в момент отчаяния, когда смертоносное колесо Геноцида армян продолжало крутиться», - заявил он.
Премьер напомнил, что Первая Армянская Республика была провозглашена 28 мая 1918 года после героических сражений при Сардарапате, Баш-Апаране и Каракилисе.
«Это был период, когда казалось, что уже все закончилось, уже невозможно не только иметь государственность, но и сохранить свою идентичность, язык и культуру. Однако наш народ смог в решающий момент выступить единым кулаком, объединить силы и построить Первую Республику. В этом деле бесспорна роль Арама Манукяна, Товмаса Назарбекяна, Мовсеса Силикяна, Дро, Нжде, Даниела и Погоса Бек-Пирумянов, командира езидского кавалерийского отряда Джангира-аги и сражающихся с оружием в руках священнослужителей.
Сакральная независимость, завоеванная усилиями этих великих людей и тысяч других соотечественников, была утрачена всего через два с половиной года. Этому предшествовали война, трагические территориальные и человеческие потери. Это произошло потому, что за два года Первая Армянская Республика не сумела добиться политической, международной, региональной институциональной стойкости, установить мир вокруг себя.
И сегодня наша страна сталкивается с аналогичными вызовами, и для их преодоления нам нужны исключительная гибкость ума, железная воля и вера с горчичное зерно. У отцов-основателей Первой Республики даже не было времени сделать новорожденное государство стойким к глобальным вызовам. Мы потеряли ужасно много времени в эпоху Третьей Республики.
Однако герои Сардарапата, отцы-основатели Первой Республики постоянно вдохновляют нас. А государство, независимость, суверенитет – отныне неотъемлемая часть нашего национального самосознания. Государство, государственность должны стать предметом нашей ежедневной работы, нашей заботливости и уважения, и мир должен стать той средой, в условиях которой мы должны из века в век передавать полученную от отцов-основателей Первой Республики государственность.
С 28 мая! С Днем возрождения Армянской государственности!» - подчеркнул в своем обращении премьер-министр Армении Никол Пашинян.
В Москве суд взыскал с выходцев из Дагестана братьев Магомедовых 750 миллионов долларов
Хамовнический райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова, обвиняемых в экономических преступлениях, беспрецедентной для России суммы 750 миллионов долларов, пишет Кавказ.Реалии.
Именно столько, по мнению прокуратуры, Магомедовы получили от продажи «Транснефти» акций Новороссийского морского торгового порта. Надзорное ведомство считает, что для приобретения этих акций использовались коррупционные доходы, которые Магомед Магомедов якобы получал, используя свое положение в Совете Федерации, сообщает Business FM.
Зиявудин Магомедов был доставлен из СИЗО в суд, но отказался участвовать в заседании и остался в конвойном помещении. Магомед Магомедов обратил внимание на то, что приговор по уголовному делу еще не вынесен.
- Ранее защита предлагала использовать сумму в 750 миллионов долларов, которая в несколько раз превышает предполагаемый ущерб по уголовному делу, в качестве залога для освобождения предпринимателей, но суд в этом отказал.
- Суд над братьями Магомедовыми проходит в закрытом режиме. Им вменяют создание преступного сообщества, а также хищения и растраты на сумму около 11 млрд рублей. Обвиняемые вину отрицают. Защита заявляет о необъективности расследования.
- В марте за бывшего члена Совета Федерации Магомеда Магомедова поручились экс-глава Ингушетии, Герой СССР Руслан Аушев, а также двое известных хоккеистов – Александр Якушев и Алексей Касатонов.
- Перед этим за Магомедова также ручался миллиардер Геннадий Тимченко, но суд все равно оставил бывшего сенатора под стражей.
- В декабре 2021 г. главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов обратился к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом, в котором на примере дела братьев Магомедовых показывал, как статья 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) используется для криминализации нормальной предпринимательской деятельности.
Украинский пес-сапер Патрон удостоен награды фестиваля в Каннах
Украинский пес Патрон, джек-рассел-терьер, работающий со спасателями по поиску мин, получил кинопремию удостоен премии Palm Dog Award («Пальмовый пес») Каннского кинофестиваля. Премию вручают собаке, снявшейся в фильме-участнике конкурса.
«Нашего любимца Патрона наградили отличием PalmDogManitarian, которое вручается за связь между человечеством и собаками. Главную награду выиграл Брит, серебристый пудель из фильма «Военный пони» Джины Гаммелл и Райли Кео», - рассказали в ГосКино Украины.
Представитель украинской делегации в Каннах сообщила, что Патрон не может присутствовать на церемонии, так как его работа нужна дома.
Владелец Патрона – майор службы гражданской защиты Украины Михаил Ивлев обучил собаку поиску мин. За время работы Патрон обнаружил более 200 взрывоопасных предметов.
8 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона, отметив, что пес не только помогает обезвреживать взрывоопасные предметы, но и «обучает детей правилам безопасности на территории, где угроза взрыва».
Еще 5 грузинских судей не отправятся в США на семинар по повышению квалификации
Еще пять грузинских судей не отправятся в США на семинар по повышению квалификации, пишет SOVA. Этому предшествовал отказ в участии в программе, полученный из посольства Соединенных Штатов в Тбилиси судьей Лашей Чхиквадзе. Именно он вынес приговор гендиректору оппозиционного телеканала Mtavari Arkhi Нике Гварамия.
Теперь в Соединенные Штаты не едут также Хатуна Харчилава, Нино Начкебия, Майя Кокиашвили, Гизо Убилава и Ромео Ткешелашвили. Было ли это решение принято американской стороной или судьи сами отказались от поездки из солидарности с Лашей Чхиквадзе, неизвестно.
По данным телеканала Formula, в семинаре для судей, который проводится во Флориде, примут участие грузинские юристы и представители неправительственных организаций.
Иран задержал в Персидском заливе два греческих нефтяных танкера
Силы иранского Корпуса стражей исламской революции задержали в Персидском заливе два греческих нефтяных танкера. Причины задержания не раскрываются. Это первый крупный инцидент в море за последние несколько месяцев на фоне напряженных отношений Тегерана со странами Запада из-за ядерной сделки, передает Associated Press.
МИД Греции направил послу Ирана в Афинах ноту в связи с захватом судов. В ведомстве назвали действия корпуса «актом пиратства» и призвали немедленно освободить суда и их экипажи.
Задержание греческих судов произошло вскоре после того, Греция передала США иранскую нефть с задержанного российского танкера. Речь идет о судне Pegas, которое 19 апреля задержали из-за санкций ЕС у берегов греческого острова Эвбея. Через несколько дней танкер переименовали в Lana. 22 апреля судно отпустили. Экипаж предоставил документы Международной морской организации, из которых следует, что право собственности на танкер принадлежит компании, которая не попадает под санкции ЕС.
По данным греческих СМИ, что до середины марта танкер фактически принадлежал Промсвязьбанку. Он находится под санкциями. 17 марта судно сменило владельца и было передано «Трансморфлоту».
В мае, как утверждают журналисты, США направили Греции запрос с требованием арестовать нефть с танкера. Вашингтон утверждал, что сырье было иранского происхождения, а компания, которая получит выгоду от ее продажи, находится в черном списке США из-за подозрения в финансировании терроризма. В итоге суд в Греции принял решение передать груз с танкера США.
Стрельба в центре Тбилиси - полиция разыскивает киллеров на мопеде
МВД Грузии ведет следствие по факту стрельбы в центре Тбилиси в пятницу. В районе Ваке, на улице Аракишвили стрельбу открыли двое человек в масках, передвигавшихся на мопеде. До десяти выстрелов было произведено в направлении Георгия Качкачишвили и его знакомого Серги Куртиашвили, когда они вышли из своей машины, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Пострадавших доставили в тбилисскую клинику Хечинашвили. Оба получили ранения в области конечностей. Куртиашвили выписали после оказания первичной помощи. Качкачишвили потребовалась операция, и он до сих пор остается в больнице. Врачи оценивают состояние пациента, как стабильное. Опасность его жизни не угрожает.
До поздней ночи на месте преступления работали эксперты-криминалисты. Были изъяты записи с камер видеонаблюдения, опрошены свидетели.
О мотивах нападения журналистам ничего не известно. Телекомпания «Пирвели» предполагает, что установить личности нападавших полицейским пока не удалось.
В связи с произошедшим следствие начато по двум статьям УК Грузии – незаконное ношение-хранение огнестрельного оружия и умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью.
«Грузинская мечта» выдвинула обвинения против офиса фонда Сороса в Тбилиси
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что тбилисский офис «Фонда Сороса» превратился в «пристройку партии войны». Так он прокомментировал публично высказанное мнение руководителя программ ЕС в фонде «Открытое общество - Грузия» Вано Чкиквадзе о перспективах предоставления стране статуса кандидата в члены Евросоюза. По мнению Чкиквадзе, в сложившейся ситуации Грузии может быть предложен только «албанский вариант» - статус потенциального кандидата.
По информации агентства «Новости-Грузия», в 2009 году ЕС дал Албании статус «потенциального кандидата» и 12 условий, которые нужно выполнить. Через пять лет Албания получила статус кандидата, а в 2020 году было решено начать переговоры о вступлении страны в ЕС.
«К сожалению, тбилисский офис Фонда Сороса при нынешнем руководстве стал прямой частью партии войны. Еще одним подтверждением этого стала позиция, занятая одним из его сотрудников», - сказал Кобахидзе.
При этом он сравнил Вано Чхиквадзе с Серго Орджоникидзе, который считается организатором государственного переворота в первой Грузинской демократической республике. Именно он отправил телеграмму в Москву Ленину и Сталину: «Над Тифлисом реет Красное знамя Советской власти. Да здравствует Советская Грузия!».
«Они агитируют против того, чтобы мы получили полноценный статус кандидата. Акция Вано Чхиквадзе является продолжением акций партии войны, радикальной оппозиции. Все мы прекрасно знаем, что за этим стоит. Это попытка спровоцировать беспорядки», - считает председатель «Мечты». Он отметил, что на самом деле по многим параметрам Грузия больше заслуживает статуса кандидата, чем Украина и Молдова.
Исполнительный директор фонда «Открытое общество - Грузия» Кети Хуцишвили, заявила, что заявление Ираклия Кобахидзе «носит пропагандистский характер». Она отметила, что европейская интеграция Грузии является одним из главных приоритетов фонда «Открытое общество». По ее словам, фонд одним из первых призвал правительство этой весной подать заявку на членство Грузии в ЕС и предложил помощь в заполнении опросника Еврокомиссии.
Лаша Талахадзе удостоен награды «Лучший спортсмен года Европы»
Лаша Талахадзе признан лучшим тяжелоатлетом 2021 года по результатам опроса болельщиков, проведенного Европейской федерацией тяжелой атлетики, сообщает Общественный вещатель Грузии. Представители Европейской федерации тяжелой атлетики вручили награду Лаше Талахадзе в Тиране.
Лаша Талахадзе - первый спортсмен, победивший в опросе, проведенном в таком формате. Первый опрос болельщиков Европейской федерации тяжелой атлетики был посвящен столетнему юбилею федерации.
29 мая в Тиране стартует чемпионат Европы. Двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе выйдет на помост 5 июня.
В Херсонской области закрыли границу с подконтрольной Киеву территорией
Границу Херсонской области с территориями, подконтрольными Украине, закрыли. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на назначенного российскими военными замглавы региона Кирилла Стремоусова.
«Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне. Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом», - сказал Стремоусов.
Выехать из региона можно в аннексированный Крым или в ту часть Запорожской области, которую контролируют российские войска.
- Херсонская и Запорожская области после российского вторжения в Украину 24 февраля частично перешли под контроль войск России. Речь идет о большей части территории Херсонской области с областным центром и примерно половине Запорожской. Сам город Запорожье – под контролем Украины.
- После начала вторжения в Украину Путин и другие российские представители заявляли, что его целью не является оккупация украинской территории. Однако в занятых российскими войсками районах юга страны были сформированы подконтрольные России администрации, руководители которых стали утверждать, что Херсонская и Запорожская области должны быть приняты в состав России.
- Ранее на этой неделе президент России подписал указ, который дает право упрощенного получения российского гражданства жителям Херсонской и Запорожской областей Украины. Они смогут получить российский паспорт по той же процедуре, что и жители Донецкой и Луганской областей, которые Москва считает независимыми республиками.
Встреча Финляндии и Швеции с Турцией о НАТО результатов не дала
Встреча Турции с Финляндией и Швецией об их вступлении в НАТО 25 мая не помогла продвинуться в решении вопроса. Переговоры будут продолжаться, но об их дате неизвестно, сообщает Reuters.
Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление в НАТО из-за опасений за свою безопасность после нападения России на Украину. Анкара считает, что скандинавские страны поддерживают Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической, и блокирует присоединение Хельсинки и Стокгольма к Североатлантическому союзу.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ожидает от Швеции и Финляндии и прекращения поддержки террористов. В таком случае Турция сняла бы свои возражения о членстве этих стран в НАТО. Обе страны заявили, что они приветствуют возможность координации действий с Анкарой.
Для принятия в НАТО требуется единогласная поддержка стран-членов.
В сухумском округе №8 проходят повторные выборы депутата парламента
Сегодня, 28 мая, в сухумском избирательном округе №8 (Маякский округ) проходят повторные выборы депутата парламента самопровозглашенной республики Абхазия.
В этом округе баллотируются пять кандидатов в депутаты:
- Леон Губаз Ревазович,
- Ираклий Чачхалия,
- Тимур Квеквескири,
- Наур Нармания,
- Джансух Адлейба.
В 08:00 открылись все четыре избирательные участка. Голосование продлится до 20:00, сообщает информагентство «Апсныпресс».
В округе №8 12 марта баллотировалось 7 кандидатов в депутаты парламента. Во второй тур голосования вышли два кандидата - Леон Губаз и Наур Нармания. 26 марта при повторном голосовании по этому округу оба кандидата получили равное количество голосов – по 989, поэтому выборы были признаны не состоявшимися.
Скандал в Тбилиси из-за публикации Le Figaro: власти заявили, что Грузию «заказали»
Посвященную Грузии статью во французском издании Le Figaro в правительстве Грузии назвали «грязной антигосударственной провокацией», пишет агентство «Новости-Грузия».
Le Figaro опубликовала статью под названием «Грузия уходит из ЕС, чтобы вернуться на орбиту Москвы». В ней, в частности, говорится, что «бывший враг Путина номер один», экс-президент Михаил Саакашвили «медленно умирает в тюрьме в возрасте 54 лет».
Статья написана по заказу Рафаэля Глюксманна - бывшего советника Саакашвили, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«Наша оппозиция с гордостью повторяет и цитирует эту статью и называет ее катастрофой. Хочу сказать нашим гражданам и нашим уважаемым депутатам, что на самом деле это очередная грязная антигосударственная статья», - сказал Гарибашвили.
«Кто заказал эту статью? Это заказано господином Глюксманном. Вы прекрасно знаете, кто такой Рафаэль Глюксманн - он был советником Саакашвили, который убивал, насиловал и пытал людей… Этот человек сегодня депутат Европарламента. А автором статьи является Изабель Лазер, подруга Глюксманна… Вот это и есть очередное ваше откровение, господа оппозиционеры и очередное разоблачение ваших антигосударственных действий», - сказал Гарибашвили.
Немецкая косметическая компания Wella уходит из России
Немецкая косметическая компания Wella прекращает поставки в Россию. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо, которое компания отправила своим партнерам.
В письме сказано, что Wella больше не производит и не продает продукцию под своими брендами в России, а права собственности на бизнес будут переданы местной команде топ-менеджеров. После публикации «Коммерсанта» Минпромторг сообщил, что продукция Wella подпадает под действие механизма параллельного импорта.
Wella проработала в России 28 лет, на компанию приходилось 40 процентов рынка окрашивания волос. Почти вся продукция компании импортировалась в Россию, кроме бренда Londa, который был локализован в России в прошлом году. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты назвали уход компании критичным для индустрии. Источник газеты в отрасли полагает, что долю рынка Wella может занять российская компания Estel.
Министр обороны Грузии приглашен на встречу министров обороны стран НАТО
Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдет 15-16 июня в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, пишет Общественный вещатель Грузии.
Как сообщает официальный сайт Альянса, на встречу министров обороны стран НАТО вместе с Евросоюзом также приглашены представители Грузии, Украины, Финляндии и Швеции.
По сообщению НАТО, встреча откроется рабочим ужином 15 июня и будет закрыта для представителей СМИ.
Кроме того, согласно информации, опубликованной на официальном сайте Альянса, 16 июня состоятся две встречи с министрами союзников. Также состоится независимая встреча с Контактной группой Украины, принимающей стороной которой станут США.
Министр финансов России назвал доллар и евро «токсичными фантиками»
Министр финансов России Антон Силуанов, выступая перед студентами Финансового университета, назвал доллар и евро «токсичными фантиками».
«Зачем она нужна, эта валюта? То есть мы продаем свое собственное благосостояние - газ, получая фантики, токсичные фантики. Зачем они нужны?» - заявил министр.
На той же лекции он сказал студентам, что «спецоперация» требует «огромных ресурсов», но точных цифр не назвал. На поддержку экономики в этом году, по его словам, вложено 8 триллионов рублей (для сравнения, на выплату пенсий в 2022 году Россия потратит 600 миллиардов рублей).
О чем еще говорил Силуанов:
- Заявления о дефолте в России не имеют никакого отношения к действительности.
- Россия всеми способами будет сохранять имидж надежного заемщика, несмотря на ограничения по выплатам госдолга.
- Запрет на вывод средств нерезидентов из РФ сохранится, пока не будут разморожены международные резервы России.
- Россия в первую очередь будет поддерживать экспортеров, пока закрыт импорт.
- Еда в новых российских «Макдоналдсах» будет вкуснее, чем раньше.
В конце марта президент России Владимир Путин поручил перевести оплату российского газа европейскими странами в рубли - для этого они должны были открыть счета в российских банках. В итоге оплата все равно будет производиться в евро, после чего банк будет приобретать рубли на внутреннем рынке и зачислять их на рублевый счет покупателя газа.
Польша и Болгария отказались платить по этой схеме, назвав ее нарушением контракта. В ответ «Газпром» прекратил поставки в эти страны.
После введения этой схемы рубль начал укрепляться по отношению к валюте, однако по итогам последней недели доллар и евро выросли на 11%, а рубль начал падать.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военного вторжения он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан.
Канцлер Австрии обсудил с Путиным обмен пленными
Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер провели телефонный разговор. Он состоялся по инициативе австрийской стороны и продолжался 45 минут.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин в ходе разговора сказал, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов в акваториях Азовского и Черного морей. Также он заявил, что Киев саботировал переговорный процесс России и Украины.
Лидеры двух стран обсудили продовольственную проблему, возникшую в результате российского вторжения в Украину. «Владимир Путин акцентировал, что попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны. Даны подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза», - говорится в сообщении Кремля.
Нехаммер заявил журналистам, что разговор с Путиным был «очень напряженным и серьезным». По его словам, в ходе разговора обсуждалась возможность обмена пленными с Украиной. Как пишет газета Kleine Zeitung со ссылкой на слова канцлера, Путин согласился предоставить Красному Кресту доступ к пленным. Пресс-служба Кремля об обсуждении возможного обмена военнопленных не сообщает.
Входящая в РПЦ Украинская православная церковь объявила о независимости
Входящая в РПЦ Украинская православная церковь объявила «о полной самостоятельности и независимости». Решение опубликовано на сайте церкви 27 мая. Ранее иерархи собрались на срочное совещание, объявленное в процессе церковным собором.
Собор заявил о возобновлении церковью мироварения ( подготовки елея для богослужения), что, фактически, означает ее церковную независимость от Москвы и Константинополя. Церковь предложила ранее объявившей о независимости Православной церкви Украины возобновить диалог для преодоления раскола.
Собор выразил несогласие с позицией московского патриарха по поводу войны в Украине. Он обратился к украинским и российским властям с просьбой «продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие».
В обращении предстоятеля РПЦ митрополита Онуфрия (Березовского) к участникам собрания епископов, священников и мирян напоминается, что УПЦ с первого дня осудила военное вторжение России в Украину. «Голос нашей Церкви, к сожалению, остался неуслышанным», - констатируется в тексте.
- На территории Украины действуют две православные церкви, частично признаваемые мировым православием. Православная церковь Украины получила признание независимости в 2018 Константинопольским патриархатом, а потом еще 3 из 14 общепризнанных в рамках церковной жизни православных церквей. УПЦ признается канонической остальными 10 церквями, но в составе Русской православной церкви московского патриархата.
- В документе, опубликованном на сайте УПЦ, говорится о намерении создавать общины в западных странах, разместивших у себя беженцев. Обычно православные церкви спрашивают на это разрешения у Константинопольского патриархата - из текста не следует, что УПЦ собирается это делать.
- В случае, если независимость УПЦ признают все ее епархии, украинская православная церковь станет, по всей видимости, крупнейшей православной церковью в мире, обойдя по числу приходов РПЦ.
Лукашенко поручил создать в Беларуси народное ополчение
В Беларуси может быть создано народное ополчение. Об этом заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин. По его словам, задачу перед военными поставил Александр Лукашенко.
«Самое главное, что у нас есть для этого и люди, и вооружение», - подчеркнул Хренин.
Численность белорусских войск в 2020 году составляла 45 тысяч. Помимо регулярной армии, в Беларуси существует специальное формирование резервистов - войска территориальной обороны, которые созываются только на время войны или в период напряженной военно-политической обстановки. Данный род войск может насчитывать до 120 тысяч человек и формируется из военнообязанных граждан, находящихся в запасе.
На вчерашнем заседании Александр Лукашенко на совещании в Минобороны заявил, что в вооруженных силах Беларуси из-за напряженной обстановки на территории соседней Украины будет создано южное оперативное командование.
Советник президента Украины Алексей Арестович назвал заявление Лукашенко вбросом. «Пока признаков формирования ударных группировок или каких-то действий со стороны Беларуси в отношении Киева или севера Украины мы не видим», - сказал Арестович.
- Формально Беларусь не участвует в войне в Украине, но Россия использует ее территорию и железнодорожные пути, чтобы формировать эшелоны и переправлять вооружение.
- В интервью Associated Press, обнародованном 5 мая, Лукашенко сказал, что не ожидал «затягивания» войны в Украине.
- 26 мая в Верховную раду Украины был внесен законопроект об изъятии белорусской собственности за предоставление России территории для населения авиационных и ракетных ударов.
Credit Suisse продолжает задерживать банковские операции Иванишвили
Банковские операции миллиардера и бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили до сих пор задерживаются швейцарским банком Credit Suisse. Об этом говорится в заявлении PR-компании Cision, представляющей интересы Иванишвили, пишет SOVA.
Согласно заявлению, с момента получения инструкций о проведении операций прошло 45 дней, но «[банковский] уполномоченный продолжает игнорировать обязательства перед бенефициарами».
«11 апреля бенефициар потребовал выдать сумму, 13 апреля уполномоченный поставил под сомнение цель выдачи. 14 апреля он получил всю информацию, но 20 апреля затребовал дополнительную информацию, в том числе документацию и информацию о подписантах. 5 мая 2022 года уполномоченный подтвердил, что предоставленной информации было достаточно и отметил, что были подготовлены проекты документов на подпись, но 19 мая вновь отложил процесс и затребовал информацию, которая уже была предоставлена 13 апреля», - говорится в заявлении.
Бидзина Иванишвили считает, что Credit Suisse пытается помешать усилиям бенефициаров по выявлению правды по первому судебному спору (ранее Иванишвили и банк судились в юрисдикции Бермуды, разбирательство все еще продолжается в Сингапуре) и вернуть присвоенные средства.
«Это процедура нарушает все установленные стандарты банковской деятельности и является обеспокоивающей эскалацией перехода в политику. Намек на войну в Украине беспрецедентен, политическое давление ничем не оправдано», - заявили в PR-компании олигарха.
Стрельба в центре Тбилиси: огонь открыл стрелок на мопеде
Эксперты-криминалисты работают в тбилисском районе Ваке, где сегодня стрелок на мопеде стрелял в двух молодых мужчин, сообщает агентство «Новости-Грузия». Инцидент произошел на улице Аракишвили.
По версии Интерпрессньюс, стрельба велась по людям, сидевшим в машине, когда она остановилась на светофоре. По данным Рустави-2, было произведено около десяти выстрелов.
Двое пострадавших с огнестрельными ранениями находятся в больнице. МВД пока не делало заявлений.
Экс-главу Конституционного суда Украины объявили в международный розыск
Подольский районный суд Киева объявил в международный розыск бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Об этом сообщает офис генерального прокурора.
Прокуратура утверждает, что 17 марта Тупицкий, не имея законных оснований для выезда из страны в условиях военного положения, без прохождения пограничного и таможенного контроля пересек границу Украины в районе пункта пропуска «Косино» в Закарпатской области и находится в Австрии. Как пишет «Украинская правда», прокуратура будет ходатайствовать о заочном аресте Тупицкого. После этого украинские власти направят запрос в Австрию о его экстрадиции.
По версии следствия, в октябре 2018 года Александр Тупицкий, занимая должность судьи Конституционного суда, подкупил свидетеля по уголовному делу о захвате ЗАО «Зуевский энергомеханический завод». Утверждается, что он действовал в сговоре с бывшим председателем Высшего хозяйственного суда, который тоже объявлен в розыск. Кроме того, в течение 2018–2019 годов Тупицкий неоднократно давал следователю Генпрокуратуры в этом производстве заведомо ложные показания.
Срок полномочий Тупицкого как судьи Конституционного суда истек 15 мая.
В Цхинвали прошло судебное заседание по делу смерти Инала Джабиева
В Цхинвальском городском суде сегодня состоялось очередное слушание в рамках уголовного дела по факту смерти жителя Цхинвали Инала Джабиева и избиения Николая Цховребова в стенах правоохранительных органов. Председательствовал на заседании судья Инал Тибилов, пишет агентство «Рес».
В ходе заседания были допрошены свидетели по уголовному делу, сотрудники криминальной милиции — Алексей Малдзигов, Джумбер Бибилов, Ирбег Арсоев, Артур Лохов и Вадим Тедеев. Еще один свидетель, Давид Джиоев не явился на слушание.
Обвиняемыми по делу Джабиева проходят семь человек, двое из которых — Ацамаз Наниев и Алан Багаев находятся под заключением, остальные пять были отпущены ранее под подписку о невыезде.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом говорят и снимки тела молодого человека.
- Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». В заключении российской экспертизы говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». Против судмедэксперта Зарины Дзагоевой было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
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