Премьер-министр Грузии отправился в Иорданское Хашимитское Королевство

«Заявления, озвученные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 27 мая, еще раз свидетельствуют о деструктивности азербайджанской стороны, ее произвольных, не соответствующих действительности интерпретациях договоренностей, продолжении агрессивной и воинственной политики», - заявило сегодня Министерство иностранных дел Армении, реагируя на заявления азербайджанского лидера, сделанные накануне в ходе посещения им Зангиланского района, сообщает Радио Азатутюн.

Напомним, что в своих заявлениях Алиев вновь подчеркнул, что карабахских конфликт решен, что Минская группа ОБСЕ завершила свою деятельность, а также фактически повторил исторические претензии Азербайджана на «Западный Зангезур».

«Амбиции в отношении суверенной территории соседнего государства, выступление с позиции применения силы для достижения этих целей – не что иное, как пренебрежение нормами международного права, ставящее под серьезнейшее сомнение искренность намерений Азербайджана достичь мира в регионе.

Министерство иностранных дел Республики Армении считает необходимым подтвердить принципиальную позицию армянской стороны в том, что переговоры по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном должны проходить на основе предложений обеих сторон, которые должны адресовать всю повестку вопросов, в том числе окончательное урегулирование нагорно-карабахского конфликта», - подчеркнули в армянском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Армении также заявили, что «азербайджанская сторона с помощью спекуляций пытается представить нагорно-карабахский конфликт как территориальный спор, в то время, как речь идет о реализации прав армян Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и исключении угрозы этнических чисток».

«В этой связи напоминаем, что международный мандат сопредседательства Минской группы ОБСЕ, полученный в 1995 году для содействия всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта продолжает существовать.

Призываем руководство Азербайджана не торпедировать своей воинственной и максималистской риторикой обсуждения в существующих форматах.

В то же время обращаем внимание международного сообщества на озвучиваемые из официального Баку заявления и ожидаем однозначного отношения международных партнеров, и только в этом случае можно будет достичь стабильности и мира на Южном Кавказе», - заявили в МИД Армении.