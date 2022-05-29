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Оппозиция продолжила акции протеста в Ереване
Парламентская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна в связи с его позицией по Нагорному Карабаху, накануне продолжила акции протеста в Ереване, сообщает Радио Азатутюн.
Лидер протестного движения Ишхан Сагателян заявил, что необходимо усилить давление на власти. Он заявил, что отныне все политические силы, а также неправительственные организации, интеллигенция, вузы должны высказаться о своей позиции.
«Это водораздел… С понедельника, с 11:00 мы всех вас приглашаем на площадь, пройдем по нескольким адресам, все должны отвечать по очереди, мы должны понять, кто за народ, а кто против», - заявил он.
Отметим, что в субботу в столице Нагорного Карабаха Степанакерте также прошли акции протеста в поддержку требований оппозиции в Армении.
Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столице с конца апреля, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.
Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения Армении.
Другие новости дня
В сухумском округе №8 будут проведены повторные выборы депутата парламента
В сухумском избирательном округе №8 (Маяк) не позднее двух недель будет проведено повторное голосование по выборам депутата парламента самопровозглашенной республики Абхазия.
Центризбирком утвердил результаты повторных выборов по округу №8, состоявшихся накануне, 28 мая. Из пяти кандидатов в депутаты парламента, баллотировавшихся по округу, наибольшее количество голосов получили:
- Наур Нармания – 776 голосов (34,43%),
- Леон Губаз – 695 голосов (30,83%).
- По информации агентства «Апсныпресс», в округе №8 12 марта баллотировалось 7 кандидатов в депутаты парламента. Во второй тур голосования вышли два кандидата - Леон Губаз и Наур Нармания. 26 марта при повторном голосовании по этому округу оба кандидата получили равное количество голосов – по 989, поэтому выборы были признаны не состоявшимися.
Президент Армении завтра прибудет с визитом в Грузию
Президент Республики Армения Ваагн Хачатрян завтра, 30 июня, посетит с официальным визитом Грузию, сообщает Общественный вещатель.
Официальная церемония встречи состоится в Тбилиси во Дворце Орбелиани, после чего Хачатрян встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Планируется встреча президентов в расширенном составе делегаций, и выступление с совместными заявлениями для СМИ.
В рамках официального визита президент Армении также проведет встречи с премьер-министром и председателем парламента Грузии.
Ваагн Хачатрян возложит венки к Мемориалу героям, павшим в борьбе за единство Грузии, и почтит их память.
В Украине погиб полковник из пресс‑службы Минобороны РФ
Во время боев в Украине погиб сотрудник пресс-службы Минобороны России полковник Владимир Иванов. Это утверждает «Медиазона», ссылаясь на реестр дел о наследстве и утечки из российских баз данных.
О смерти Иванова ранее сообщил корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который вышел на акцию «Бессмертный полк» 9 мая с портретом Иванова. Поддубный назвал его воинское звание - полковник - но не место службы, написав лишь, что тот пошел на военную службу, окончив философский факультет.
Согласно реестру наследственных дел, 41-летний Владимир Иванов погиб 25 марта. Нотариус, оформлявший наследственное дело, указал в качестве адреса проживания погибшего адрес главного здания Министерства обороны в Москве.
По данным приложения Getcontact, телефон полковника в записных книжках у некоторых пользователей был записан как «Владимир Пресс-служба Минобороны». О сотруднике пресс-службы с таким именем писал и украинский проект «Миротворец», который утверждал, что Иванов «непосредственно причастен к ведению МО РФ информационной войны против Украины».
Министерство обороны публично не подтверждало гибель сотрудника пресс-службы. Также не известно, при каких обстоятельствах он погиб.
Согласно данным «Медиазоны» и Би-би-си, по открытым источникам удалось установить факт гибели в Украине более 2500 военнослужащих российской армии, в том числе около 60 офицеров в звании от подполковника и выше. Би-би-си также сообщает о подтвержденных случаях гибели почти 2-х тысяч бойцов вооруженных формирований пророссийских сепаратистов, в которые после начала войны призывали гражданских лиц. Реальные потери, по всей видимости, выше. Минобороны России не сообщало о них с конца марта, когда оно признало гибель в Украине более 1300 российских военных.
В Дагестане ГИБДД отправляет в военкомат водителей с крупными штрафами – источник
Источник Кавказ.Реалии в правоохранительных органах Дагестана подтвердил ранее появившуюся в соцсетях информацию о том, что в республике полицейские останавливают водителей со штрафами и «настоятельно рекомендуют» им проехать в военкомат. Их призывают записаться «добровольцами» на войну России против Украины. Ранее МВД по Дагестану эту информацию опровергло.
«В Махачкале проходят рейды. Насильно в военкомат никого не тянем, но предлагаем выбор: если штрафы на машину превышают 50 тысяч рублей или идешь в армию контрактником, или мы тебя **** (применяем жесткие меры – Прим. ред.). Некоторым грозим статьей об уклонении от армии», – рассказал Кавказ.Реалии инспектор ГИБДД, попросивший не указывать его имени.
Информацию о том, что полицейские останавливают машины и направляют людей в военкомат, разместил телеграм-канал «Нетипичная Махачкала». Об этом же сообщают пользователи социальных сетей. Например, блогер Саида Лугуева в сторис в инстаграм опубликовала фото с пустым водительским сиденьем в автомобиле, подписав его: «Тут был водитель такси. Но нас остановили и его забрали в военкомат. Это забавно. Ведь Дагестан был регионом, где нужно было взятку дать, чтоб пойти служить».
В МВД по Дагестану эту информацию опровергли. При этом в пресс-службе не объяснили появившиеся в социальных сетях сообщения о задержаниях водителей.
- Местный житель попытался поджечь здание военного комиссариата по Советскому району Волгограда. Это уже второй случай поджога военкомата за последние два дня в регионах юга России – поджог также произошел в приграничном Гуково Ростовской области.
- Находящиеся в армейском резерве жители Краснодарского края продолжают получать повестки с требованием явиться в военкомат для беседы о прохождении службы по контракту. При этом такие повестки комиссариаты начали рассылать за несколько месяцев до военной агрессии в Украине, а сами вызовы являются незаконными.
- В распоряжении Кавказ.Реалии оказались видеозаписи с двух встреч военного комиссара Армавира, Новокубанского и Успенского районов в Краснодарском крае Николая Юрова, агитировавшего местных жителей записаться контрактниками для отправки в Украину. За это им обещают порядка 300 тысяч рублей «боевых» с сохранением зарплаты и прежнего места работы.
Граждане Грузии в первом квартале потратили за границей 285 миллионов лари
Граждане Грузии в первом квартале 2022 года совершили более 260 тысяч поездок за границу, на которые потратили более 280 миллионов лари, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на BM.ge.
В среднем ежедневно за границу отправлялись до трех тысяч человек - это турпоездки, частные, деловые и бизнес-визиты. Согласно статданным, за январь-март из Грузии было совершено 261 400 визитов - в 4,2 раза больше, чем в начале прошлого года.
Сакстат подсчитал, что в целом расходы во время зарубежных путешествий в первом квартале составили 285,1 млн лари. В среднем каждая стоимость поездки - 1 318,8 лари. При этом почти треть (31,2%) указывали целью визитов посещение друзей и родственников.
Посол РФ в Британии: Ядерное оружие в Украине использовать не будут
Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что «не верит», что российские вооруженные силы могут применить в ходе войны против Украины тактическое ядерное оружие.
По его словам, в России очень строго регламентировано использование ядерного оружия, и это возможно только в случаях ответа на агрессию, когда существование государства находится под угрозой. «Это не имеет ничего общего с текущей операцией», - сказал посол в интервью Би-би-си, сославшись на российскую военную доктрину.
В ответ журналист Би-би-си Клайв Майри, беседовавший с Келиным, заметил, что одним из поводов для российского вторжения в Украину в Кремле называли как раз «угрозу существования России» из-за якобы имевших место планов Украины получить ядерное оружие. О таких угрозах - со стороны Украины или Запада - заявляли и другие высокопоставленные российские деятели, в частности секретарь Совбеза Николай Патрушев или глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
Келин ответил, что Россия решает эту проблему проведением «ограниченной военной операции», отметив, что Россия не наращивает численность своей группировки, задействованной в Украине, поскольку считает, что имеющихся там войск «достаточно, чтобы решить наши задачи».
В интерью Би-би-си посол - вопреки многочисленным свидетельствам и другим доказательствам - вновь отверг причастность российских военных к убийствам мирных жителей в Буче, назвав происходившее там «постановкой».
Президент России Владимир Путин вскоре после начала вторжения в Украину в конце февраля приказал перевести российские силы ядерного сдерживания в особый режим несения службы. Этот приказ не отменен до сих пор. На фоне российских неудач на фронте на российских федеральных телеканалах начали говорить о возможности применения Россией ядерного оружия. В частности, глава RT Маргарита Симоньян предположила, что Путин скорее пойдет на этот шаг, чем на поражение в войне с Украиной. При этом в МИД России продолжают уверять, что Россия не применит ядерное оружие первой.
ISW: на битве за Северодонецк наступление РФ может остановиться
В новом отчете американского Института изучения войны (ISW) о ходе войны в Украине говорится, что на ведущемся сейчас битве за Северодонецк в Луганской области закончится, вне зависимости от того, кто по ее итогам будет контролировать город, российское наступление. По оценкам экспертов, оно достигнет кульминации на оперативном и стратегическом уровнях. Это может дать шанс Украине возобновить контрнаступление.
В отчете отмечается, что взятие Северодонецка позволит России заявить, что она полностью захватила Луганскую область (Россия считает ее независимой «Луганской народной республикой»), но не даст никакой иной существенной военной или экономической выгоды. Российские силы сейчас разрушают город, и если и возьмут его, то будут контролировать руины.
Также в отчете говорится о возможных проблемах российской армии с боевой техникой и с настроем личного состава. Если российские войска на второстепенных направлениях потеряют волю к бою, у Украины может появиться шанс начать серьезное контрнаступление с хорошими шансами на успех, - считают авторы. Речь может идти, в частности, о Херсонской области.
Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне вечером заявил, что город Северодонецк, за который в последние дни ведутся наиболее упорные бои, полностью перешел под контроль российской армии. Об этом ему сказал командир отряда из Чечни, который участвует в наступлении. Каких-либо фото- или видеоподтверждений российского контроля над городом представлено не было. Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай и Минобороны Украины заявили, что украинские военные по-прежнему удерживают город. Бои идут на его окраинах.
По утверждениям представителей военного командования самопровозглашенной «ЛНР», Северодонецк «взят в оперативное окружение». В то же время украинские военные заявляют, что связь с городом сохраняется, как и возможность доставлять туда гуманитарные грузы.
Под ударом также Лисичанск, который отделяет от Северодонецка река. Сообщается о гибели мирного жителя в результате попадания снаряда в многоэтажку. Накануне сообщалось об авиаударе по кинотеатру «Дружба».
ЕС может отказаться от идеи полного эмбарго на российскую нефть
Еврокомиссия в преддверии встречи лидеров стран ЕС, которая пройдет 30 и 31 мая, разработала компромиссное предложение по вопросу об эмбарго на поставки российской нефти, которое учитывает пожелания Венгрии. Об этом сообщают в воскресенье Bloomberg и Politico.
Евросоюз уже более месяца не может одобрить шестой пакет санкций в отношении России в связи с ее вторжением в Украину, главным образом из-за позиции Будапешта. Венгрия против эмбарго на поставки трубопроводной нефти из России, утверждая, что такой запрет сильно ударит по ее экономике. Правительство Виктора Орбана не согласилось даже на отсрочку эмбарго для Венгрии до 2024 года.
Теперь дипломаты в ЕС рассматривают другой вариант санкций. Он предусматривает эмбарго только на морские поставки российской нефти и выводит из-под запрета поставки по трубопроводам, что позволит Венгрии и ряду других стран ЕС, не имеющих доступа к морю, по-прежнему получать сырую нефть из России. Politico оценивает этот компромисс как поражение сторонников более жестких мер в отношении России. По данным источников, они, однако, готовы на него пойти, чтобы санкционный пакет вообще был принят. Официально новый откорректированный санкционный пакет пока не представлен.
Ожидается, что на саммите будут обсуждаться и другие меры поддержки Украины, включая поставки оружия. Вопроса о предоставлении Украине статуса члена-кандидата в страны ЕС на повестке дня нет, ожидается, что он будет обсуждаться позднее, вероятнее всего, летом.
Двое жителей Южной Осетии погибли на войне в Украине
Еще двое жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия погибли на войне в Украине.
Как сообщается в Telegram-канале агентства «Рес», умерли добровольцы из Цхинвали Роланд Цховребов и Алан Багаев.
Мужчины погибли 27 мая. Им было по 36 лет. У Роланда Цховребова осталось трое детей.
Золотую пальмовую ветвь в Каннах получил фильм «Треугольник печали»
Главный приз Каннского кинофестиваля - Золотую пальмовую ветвь - получил фильм шведского режиссёра Рубена Эстлунда «Треугольник печали».
Лауреаты 75-го Каннского фестиваля были объявлены вечером в субботу.
Гран-при поделили два фильма - «Близко» Лукаса Донта и «Звезды в полдень» Клэр Дени. Награду лучшему режиссеру получил Пак Чхан Ук из Южной Кореи.
В основном конкурсе был представлен фильм «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова.
На церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Он, в частности, провел параллели между изображением войны и диктатуры на экране и тем, с чем в реальности столкнулась Украина. «Я уверен - диктатор проиграет. Мы выиграем эту войну. Слава Украине!» - заявил Зеленский.
Фестиваль в Каннах публично осудил войну в Украине и российскую агрессию в отношении этой страны. Официальной российской делегации в этом году было запрещено посещать киносмотр. Присутствие в программе фильма российского режиссера Серебренникова вызвало дискуссию. Сам Серебренников высказался против войны в Украине. Внимание привлекло выступление украинского режиссера Сергея Лозницы, который отверг звучащие на фоне войны требования бойкотировать русскую культуру.
Украинский пес Патрон, джек-рассел-терьер, работающий со спасателями по поиску мин, был удостоен премии Palm Dog Award («Пальмовый пес») Каннского кинофестиваля. Премию вручают собаке, снявшейся в фильме-участнике конкурса.
Основательница «Японской Красной Армии» вышла из тюрьмы после 20 лет
В Японии в субботу вышла из тюрьмы после 20-летнего заключения Фусако Сигэнобу - основательница террористической группировки «Японская Красная армия».
Сигэнобу придерживалась радикальных коммунистических взглядов. В начале 1970-х годов в Ливане она вместе с мужем создала «Японскую Красную армию», ставившую своей целью мировую социалистическую революцию. Группировка была интернациональной, часть ее членов составляли палестинские левые радикалы.
Группировка в 70-е и 80-е годы совершала теракты, угоны самолетов и захватывала заложников в странах Запада. Одно из наиболее известных нападений произошло в 1972 году, тогда в перестрелке в аэропорту Тель-Авива погибли 28 человек, в том числе муж Сигэнобу. В 1973 году группировка захватила пассажирский самолет японской авиакомпании, тогда обошлось без жертв. В 1974-м террористы захватили французское посольство в Гааге (Нидерланды). Более 4-х суток они удерживали в заложниках посла и других сотрудников. требуя освободить своих арестованных товарищей. Требования были частично удовлетворены. Именно за это преступление Сигэнобу, которая спланировала нападение, была приговорена в Японии к 20 годам лишения свободы.
Всего в 70-80-е годы группировка осуществила не менее 7 крупных терактов, последним из них был взрыв в баре в Неаполе, который посещали американские военные, тогда погибли 5 человек.
Фусако Сигэнобу была арестована в Осаке в 2021 году. Приговор был ей вынесен в 2006 году, она провела за решеткой все положенные 20 лет. Находясь в тюрьме, она распустила «Японскую Красную армию», а выйдя на свободу, заявила, что приносит извинения «невинным людям», пострадавшим из-за ее действий. Сейчас ей 76 лет.
В порт Мариуполя зашло российское судно и грузит металл
В порт украинского города Мариуполь, взятого после долгих боев российскими войсками, в субботу зашло первое после начала войны российское судно. Оно встало под погрузку. С грузом металла в понедельник оно должно отправиться в Ростов-на-Дону. Украинские власти назвали это мародерством и грабежом.
О прибытии судна, название которого не сообщается, пишут российские СМИ. Факт его прибытия подтвердили и в Киеве. Уполномоченная по правам человека в Верховной раде Украины Людмила Денисова написала в Телеграм-канале, что судно возьмет на борт три тысячи тонн металлопродукции. Всего же - как следует из ее сообщения - на территории мариупольского порта до оккупации скопилось около 200 тысяч тонн металла на 170 миллионов долларов.
Крупнейший в Украине производитель стали компания «Метинвест» ранее сообщала, что в порту Мариуполя стоят пять судов, уже загруженных десятками тысяч тонн стали еще до войны. Компания считает, что Россия может попытаться захватить эти суда и незаконно вывести из порта вместе с грузом, что будет считаться актом мародерства и грабежа. В сообщениях российских СМИ подчеркивается, что прибывшее сегодня судно вывозит металл согласно договоренностям, заключенным еще до спецоперации.
Крымская епархия УПЦ заявила, что остается в подчинении Кирилла
Симферопольская и Крымская епархия Украинской православной церкви (УПЦ) заявила, что не согласна с принятыми накануне решениями о полной независимости этой церкви от Московского патриархата и заявила, что остается под омофором московского патриарха Кирилла (то есть в юрисдикции возглавляемой им РПЦ).
Как говорится в сообщении епархии, ее делегация на состоявшемся в пятницу соборе УПЦ голосовала против принятия постановления собора и поправок в Устав. В постановлении в частности говорится, что собор выразил несогласие с позицией московского патриарха по поводу войны в Украине, а поправки предусматривают «полную самостоятельность и независимость» УПЦ. Крымский митрополит Лазарь на соборе заявил, что УПЦ должна оставаться «самоуправляемой частью Русской Православной Церкви».
Как сообщается на сайте Донецкой епархии УПЦ, изменения в Уставе церкви «не коснутся ряда епархий, среди которых и Донецкая епархия. То есть церковная жизнь в Донецкой епархии не будет подвержена каким-либо изменениям». О каких именно епархиях, кроме Донецкой, идет речь, и как это сочетается с общим решением собора о самостоятельности, не сказано.
После аннексии Крыма на территории полуострова продолжили действовать структуры УПЦ. Руководство Крымской епархии при этом демонстрировало свою лояльность российским властям.
- На территории Украины действуют две крупные православные церкви, частично признаваемые мировым православием. Православная церковь Украины получила признание независимости, автокефалии, в 2018-м от Константинопольского патриархата, а потом еще от 3-х из 14 общепризнанных в рамках церковной жизни православных церквей. УПЦ признается канонической остальными десятью церквями, однако она имеет статус самоуправляемой церкви в составе Русской православной церкви московского патриархата, то есть не является автокефальной церковью.
- Слово «автокефалия» в принятом в пятницу документе УПЦ не упоминается, при этом в нем говорится о возобновлении мироварения (подготовки елея для богослужения), что фактически означает ее церковную независимость от Москвы и Константинополя. Точный канонический статус УПЦ после 27 мая остается неясным.
- С начала российского вторжения в Украину УПЦ выступила против войны и осудила действия России. При этом якобы имеющие место гонения на УПЦ назывались российскими представителями в числе обвинений в адрес украинских властей. В ряде епархий УПЦ еще до проведения собора при церковных службах перестали поминать патриарха Кирилла.
- Влиятельный представитель РПЦ митрополит Иларион в субботу заявил, что принятые УПЦ решения никак не влияют на ее статус: в Москве заявляют, что церковь просто еще раз засвидетельствовала, что является самоуправляемой. «Единство между Украинской православной церковью и Русской православной церковью сохраняется» - сказал Иларион.
Шольц и Макрон обсудили с Путиным пленных и вывоз зерна из Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в субботу позвонили Владимиру Путину. Разговор продолжался около 1 часа 20 минут.
Обсуждалась ситуация на оккупированных Россией территориях Украины, судьба пленных украинских военных, возобновление переговоров между Москвой и Киевом, а также проблемы с поставками продовольствия из Украины и России на мировой рынок.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что трудности с поставками продовольствия, которые, по оценкам ООН, уже грозят миллионам людей голодом, «стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими антироссийских санкций». Как сказано в сообщении, Россия готова «способствовать нахождению вариантов» для вывоза зерна из заблокированных сейчас украинских черноморских портов, а также нарастить поставки российских удобрений и сельхозпродукции. В обмен на это Путин добивается «снятия соответствующих санкционных ограничений».
Также говорится, что российский президент «заострил вопрос об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием».
На сайте федерального правительства Германии говорится, что в ходе переговоров канцлер ФРГ и президент Франции призвали к немедленному перемирию и выводу российских войск, а также призвали президента России пойти на прямые переговоры с президентом Украины и найти дипломатическое решение конфликта. Подчеркивается также, что Макрон и Шольц призвали Путина «обеспечить улучшение гуманитарного положения гражданского населения» и отметили, что Путин заверил их в приверженности нормам международного права по отношению к пленным. Также, как говорится в сообщении, Путин «заверил, что хочет разрешить экспорт зерна из Украины, особенно по морю» и, помимо прочего, пообещал, что открытие минного пояса (заложенного Украиной для защиты портов), чтобы разрешить экспорт зерна морским транспортом, не будет использоваться Россией для наступательных действий. Об этом обещании говорится и в сообщении Елисейского дворца – но не на сайте Кремля.
Канцелярия французского президента в своем отчете о разговоре сообщила, что Шольц и Макрон призвали освободить около 2500 украинских военных, взятых в плен на мариупольском заводе «Азовсталь».
Макрон с начала российского вторжения в Украину в конце февраля чаще, чем кто-либо другой из западных лидеров, говорил по телефону с Путиным. В связи с этим лидеры ряда стран ЕС даже выражали недоумение, призывая еще более изолировать российского лидера. Макрон заявлял, что разговоры не доставляют ему удовольствия, однако ради достижения мира он продолжит говорить с Путиным.
Ряд СМИ в последнее время пишут о наметившихся разногласиях в ЕС по вопросу о дальнейшем ужесточении политики по отношению к России и увеличению объемов военной помощи Украине, причем Франция и Германия называются в числе более умеренных стран.
Из-за войны России с Украиной голодающих станет больше на 18 млн
Нехватка продовольствия, его высокая цена и дефицит удобрений, вызванные войной России с Украиной, приведут к тому, что число голодающих в мире достигнет 218 млн – около трех процентов населения Земли. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил представитель ООН Маурицио Мартина.
«Еще до начала кризиса число голодающих в мире росло, достигнув почти 200 млн в 53 странах в 2021 году. Нынешний конфликт еще больше усугубит ситуацию с голодом», - сказал Мартина.
По новым оценкам ООН, в украинских портах заблокированы шесть миллионов тонн зерна и почти 14 миллионов тонн кукурузы. Как минимум 36 из 55 развивающихся стран зависят от украинского и российского экспорта пшеницы.
Мартина отметил, что организация работает над организацией вывоза украинского зерна и кукурузы грузовиками в Румынию, откуда продовольствие будет сплавляться по Дунаю. Однако объем вывезенного зерна не сравнится с тем, который до российско-украинского конфликта экспортировался по морю.
Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли предполагал, что число голодающих из-за кризиса на Украине вырастет 276 миллионов до 323 миллионов.
Путин подписал соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об упрощении процедуры получения гражданства РФ для жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия. Закон опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.
Документ был подписан Россией и Южной Осетией в 2021 году. Он предусматривает, что граждане одной страны смогут приобрести гражданство другой страны без отказа от имеющегося.
Подать заявление на получение гражданства РФ в упрощенном порядке сможет любой дееспособный житель республики с 18 лет, сообщает информагентство «Рес2. Дети до 14 лет будут получать такое же гражданство, как и родители. До достижения ребенком 18 лет родители смогут выбрать ему гражданство на основании письменного заявления.
Согласно соглашению, лица, получившие двойное гражданство, получат право на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой они постоянно проживают. Эта норма также распространяется на прохождение военной службы.
Соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Оно будет действовать на протяжении пяти лет и автоматически продлеваться на такой же срок, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме другую сторону за шесть месяцев до истечения очередного пятилетнего периода о своем намерении прекратить его действие.
- В Южной Осетии, чью независимость от Грузии признают только несколько стран мира, включая Россию, назначен референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Указ подписан президентом Анатолием Бибиловым. Референдум назначен на 17 июля.
- 24 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз подтвердил, что Россия не планирует предпринимать каких-либо шагов по присоединению Южной Осетии.
- Кремль заявлял, что не имеет отношения к идее проведения референдума. Грузия не поддержала санкции против Москвы после вторжения России в Украину. 13 мая премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не планирует решать вопросы с территориями, которые считает оккупированными Россией, военным путем.
Украинские пограничники не выпустили в Польшу Петра Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко пытался выехать через Польшу в Вильнюс для участия в Парламентской Ассамблее НАТО, но его не пропустили на границе. Об этом сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность». Там заявили, что бывший президент направлялся как официальный член делегации и имел при себе распоряжение председателя Верховной рады.
«Пограничники на пункте пересечения Рава Русская несли какую-то чушь о поддельном или отмененном распоряжении», - говорится в сообщении «Европейской солидарности» в телеграме.
В партии отметили, что пытались связаться с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком, но он не вышел на связь.
На родине Порошенко подозревают в госизмене и финансировании терроризма при поставках угля в 2014-2015 годах из неподконтрольных Киеву регионов Донбасса. В январе суд отпустил политика под личные обязательства и обязал сдать загранпаспорт.
Украина обвиняет в госизмене еще одного политика – Виктора Медведчука. Он считается пророссийским. Служба безопасности Украины ранее распространила видео допроса, во время которого оппозиционный политик сказал, что участвовал в схеме вывода из госсобственности части нефтепровода по указанию Порошенко.
В Армении ответили на заявления президента Азербайджана
«Заявления, озвученные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 27 мая, еще раз свидетельствуют о деструктивности азербайджанской стороны, ее произвольных, не соответствующих действительности интерпретациях договоренностей, продолжении агрессивной и воинственной политики», - заявило сегодня Министерство иностранных дел Армении, реагируя на заявления азербайджанского лидера, сделанные накануне в ходе посещения им Зангиланского района, сообщает Радио Азатутюн.
Напомним, что в своих заявлениях Алиев вновь подчеркнул, что карабахских конфликт решен, что Минская группа ОБСЕ завершила свою деятельность, а также фактически повторил исторические претензии Азербайджана на «Западный Зангезур».
«Амбиции в отношении суверенной территории соседнего государства, выступление с позиции применения силы для достижения этих целей – не что иное, как пренебрежение нормами международного права, ставящее под серьезнейшее сомнение искренность намерений Азербайджана достичь мира в регионе.
Министерство иностранных дел Республики Армении считает необходимым подтвердить принципиальную позицию армянской стороны в том, что переговоры по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном должны проходить на основе предложений обеих сторон, которые должны адресовать всю повестку вопросов, в том числе окончательное урегулирование нагорно-карабахского конфликта», - подчеркнули в армянском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД Армении также заявили, что «азербайджанская сторона с помощью спекуляций пытается представить нагорно-карабахский конфликт как территориальный спор, в то время, как речь идет о реализации прав армян Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и исключении угрозы этнических чисток».
«В этой связи напоминаем, что международный мандат сопредседательства Минской группы ОБСЕ, полученный в 1995 году для содействия всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта продолжает существовать.
Призываем руководство Азербайджана не торпедировать своей воинственной и максималистской риторикой обсуждения в существующих форматах.
В то же время обращаем внимание международного сообщества на озвучиваемые из официального Баку заявления и ожидаем однозначного отношения международных партнеров, и только в этом случае можно будет достичь стабильности и мира на Южном Кавказе», - заявили в МИД Армении.
ТПП «Вале» на грузино-турецкой границе будет закрыт до середины лета
Работа таможенyо-пропускного пункта «Вале» на грузино-турецкой границе будет приостановлена до июля. Об этом сообщает Служба доходов Минфина Грузии.
«Вале» закрыт с 25 апреля. Причина ограничений – ремонт на ТПП «Тюркгезю» с турецкой стороны. Изначально ожидалось, что работы завершатся в конце мая, однако сроки перенесли.
«По просьбе турецкой стороны, в связи с переносом графика ремонтных работ на июль включительно, на таможенных границах Грузии ввоз-вывоз продукции, как и процедуры таможенного контроля физических лиц, пересекающих государственную границу через таможню «Вале», осуществляться не будут», - сказано в заявлении, передает агентство «Новости-Грузия».
В качестве альтернативы «Вале» ведомство рекомендует использовать пункт «Карцахи», который сейчас работает «с полной загрузкой в особом режиме в связи с увеличением международного грузооборота». Именно на «Карцахи» временно переведен весь штат сотрудников ТПП «Вале».
«Между таможенными администрациями Грузии и Турции существует тесная коммуникация для того, чтобы через указанный таможенный пункт пропуск увеличившегося количества грузов происходил беспрепятственно», - отметили в службе.
По данным Минфина, за последний месяц только через ТПП «Карцахи» на территорию Грузии въехало более 5 тысяч грузовых автомобилей, а выехали из страны – 9,2 тысячи. Это значительно превышает данные за аналогичный период прошлого года – на 233% и 513% соответственно. Причины резкого увеличения потока грузов в министерстве не называют.
ТПП «Вале» находится в регионе Самцхе-Джавахети, недалеко от города Вале Ахалцихского муниципалитета. Также, между Грузией и Турцией функционируют пропускные пункты «Сарпи» (регион Аджария) и «Карцахи» (регион Самцхе-Джавахети). Сразу после завершения ремонтных работ на турецком ТПП, «Вале» продолжит работу в обычном режиме, уверяют в Службе доходов.
Премьер-министр Грузии отправился в Иорданское Хашимитское Королевство
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 28-29 мая посетит с делегацией Иорданское Хашимитское Королевство.
По сообщению пресс-службы аппарата правительства, в рамках визита премьер-министр вместе с принцем Гази примет участие в официальной церемонии передачи Грузии земли на месте крещения Спасителя на реке Иордан. По благословению Католикоса-Патриарха Грузии Илии II на подаренном участке площадью четыре тысячи квадратных метров будет построен Грузинский культурный центр.
В ходе визита премьер-министр также проведет встречи на высоком уровне с высокопоставленными должностными лицами Иорданского Хашимитского Королевства, пишет Общественный вещатель Грузии.
В Армении отмечают годовщину создания Первой Республики
Сегодня, 28 мая, в Армении отмечают 104-ю годовщину создания Первой Республики, которая была провозглашена в 1918 году. Это произошло вслед за героическими сражениями под Сардарапатом, Баш-Апараном, Каракилисой. Первая Республика Армения просуществовала около двух с половиной лет.
По случают праздника премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом Ваагном Хачатряном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном, представителями высшего руководства страны и руководителями аккредитованных в Республике Армения дипломатических ведомств посетил Мемориальный комплекс Сардарапата.
Как сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу премьер-министра, Никол Пашинян возложил венок к увековечивающему память героев Сардарапатской битвы памятнику и воздал дань уважения.
Премьер-министр в Национальном музее этнографии армян присутствовал на церемонии вручения государственных наград. В своем поздравительном обращении, обнародованном пресс-службой премьер-министра, Никол Пашинян назвал основание Первой Республики одним из самых важных событий в армянской истории.
«Почему этот день так важен для нас? По трем причинам. Во-первых, потому что у нас появилась государственность после более чем 500-летнего перерыва. Вторая причина в том, что у нас впервые была Республика, то есть государственный строй, при котором власть формируется в результате выбора народа. Третья причина заключается в том, что Республику, государство, являющееся высшим институтом организации любого народа, мы смогли создать в момент отчаяния, когда смертоносное колесо Геноцида армян продолжало крутиться», - заявил он.
Премьер напомнил, что Первая Армянская Республика была провозглашена 28 мая 1918 года после героических сражений при Сардарапате, Баш-Апаране и Каракилисе.
«Это был период, когда казалось, что уже все закончилось, уже невозможно не только иметь государственность, но и сохранить свою идентичность, язык и культуру. Однако наш народ смог в решающий момент выступить единым кулаком, объединить силы и построить Первую Республику. В этом деле бесспорна роль Арама Манукяна, Товмаса Назарбекяна, Мовсеса Силикяна, Дро, Нжде, Даниела и Погоса Бек-Пирумянов, командира езидского кавалерийского отряда Джангира-аги и сражающихся с оружием в руках священнослужителей.
Сакральная независимость, завоеванная усилиями этих великих людей и тысяч других соотечественников, была утрачена всего через два с половиной года. Этому предшествовали война, трагические территориальные и человеческие потери. Это произошло потому, что за два года Первая Армянская Республика не сумела добиться политической, международной, региональной институциональной стойкости, установить мир вокруг себя.
И сегодня наша страна сталкивается с аналогичными вызовами, и для их преодоления нам нужны исключительная гибкость ума, железная воля и вера с горчичное зерно. У отцов-основателей Первой Республики даже не было времени сделать новорожденное государство стойким к глобальным вызовам. Мы потеряли ужасно много времени в эпоху Третьей Республики.
Однако герои Сардарапата, отцы-основатели Первой Республики постоянно вдохновляют нас. А государство, независимость, суверенитет – отныне неотъемлемая часть нашего национального самосознания. Государство, государственность должны стать предметом нашей ежедневной работы, нашей заботливости и уважения, и мир должен стать той средой, в условиях которой мы должны из века в век передавать полученную от отцов-основателей Первой Республики государственность.
С 28 мая! С Днем возрождения Армянской государственности!» - подчеркнул в своем обращении премьер-министр Армении Никол Пашинян.
В Москве суд взыскал с выходцев из Дагестана братьев Магомедовых 750 миллионов долларов
Хамовнический райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова, обвиняемых в экономических преступлениях, беспрецедентной для России суммы 750 миллионов долларов, пишет Кавказ.Реалии.
Именно столько, по мнению прокуратуры, Магомедовы получили от продажи «Транснефти» акций Новороссийского морского торгового порта. Надзорное ведомство считает, что для приобретения этих акций использовались коррупционные доходы, которые Магомед Магомедов якобы получал, используя свое положение в Совете Федерации, сообщает Business FM.
Зиявудин Магомедов был доставлен из СИЗО в суд, но отказался участвовать в заседании и остался в конвойном помещении. Магомед Магомедов обратил внимание на то, что приговор по уголовному делу еще не вынесен.
- Ранее защита предлагала использовать сумму в 750 миллионов долларов, которая в несколько раз превышает предполагаемый ущерб по уголовному делу, в качестве залога для освобождения предпринимателей, но суд в этом отказал.
- Суд над братьями Магомедовыми проходит в закрытом режиме. Им вменяют создание преступного сообщества, а также хищения и растраты на сумму около 11 млрд рублей. Обвиняемые вину отрицают. Защита заявляет о необъективности расследования.
- В марте за бывшего члена Совета Федерации Магомеда Магомедова поручились экс-глава Ингушетии, Герой СССР Руслан Аушев, а также двое известных хоккеистов – Александр Якушев и Алексей Касатонов.
- Перед этим за Магомедова также ручался миллиардер Геннадий Тимченко, но суд все равно оставил бывшего сенатора под стражей.
- В декабре 2021 г. главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов обратился к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом, в котором на примере дела братьев Магомедовых показывал, как статья 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) используется для криминализации нормальной предпринимательской деятельности.
Украинский пес-сапер Патрон удостоен награды фестиваля в Каннах
Украинский пес Патрон, джек-рассел-терьер, работающий со спасателями по поиску мин, получил кинопремию удостоен премии Palm Dog Award («Пальмовый пес») Каннского кинофестиваля. Премию вручают собаке, снявшейся в фильме-участнике конкурса.
«Нашего любимца Патрона наградили отличием PalmDogManitarian, которое вручается за связь между человечеством и собаками. Главную награду выиграл Брит, серебристый пудель из фильма «Военный пони» Джины Гаммелл и Райли Кео», - рассказали в ГосКино Украины.
Представитель украинской делегации в Каннах сообщила, что Патрон не может присутствовать на церемонии, так как его работа нужна дома.
Владелец Патрона – майор службы гражданской защиты Украины Михаил Ивлев обучил собаку поиску мин. За время работы Патрон обнаружил более 200 взрывоопасных предметов.
8 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона, отметив, что пес не только помогает обезвреживать взрывоопасные предметы, но и «обучает детей правилам безопасности на территории, где угроза взрыва».
Еще 5 грузинских судей не отправятся в США на семинар по повышению квалификации
Еще пять грузинских судей не отправятся в США на семинар по повышению квалификации, пишет SOVA. Этому предшествовал отказ в участии в программе, полученный из посольства Соединенных Штатов в Тбилиси судьей Лашей Чхиквадзе. Именно он вынес приговор гендиректору оппозиционного телеканала Mtavari Arkhi Нике Гварамия.
Теперь в Соединенные Штаты не едут также Хатуна Харчилава, Нино Начкебия, Майя Кокиашвили, Гизо Убилава и Ромео Ткешелашвили. Было ли это решение принято американской стороной или судьи сами отказались от поездки из солидарности с Лашей Чхиквадзе, неизвестно.
По данным телеканала Formula, в семинаре для судей, который проводится во Флориде, примут участие грузинские юристы и представители неправительственных организаций.
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