Обзор абхазской прессы

Медиа-клуб «Апсны.Иахьа» публикует комментарий председателя Службы государственной безопасности Абхазии Роберта Киут об итогах встречи в Госдуме РФ об упрощенном пересечении границы по реке Псоу:

«Мы затронули вопросы упрощения перехода абхазо-российской границы. Ни о какой ликвидации государственной границы между Республикой Абхазия и Российской Федерацией речи не было и быть не могло. Мы говорили о максимальном упрощении режима перехода для граждан, а также таможенного оформления и прочих профильных вопросов», – сказал Роберт Киут.

25 мая на расширенном заседание Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками обсудили вопросы российско-абхазских отношений.

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Журналист Низфа Аршба на своей странице в Facebook написала, что есть громкие уголовные дела, которые напрямую влияют на имидж государства. И не только государства в целом, но и органов, которые должны работать беспристрастно, честно, а, главное, законно. Она заметила, что раскрытие подобных громких дел – это не только дань уважения собственной стране, народу, но и демонстрация неотвратимости наказания для любого преступившего закон гражданина. Она напомнила, что за послевоенные годы в Абхазии произошел ряд громких убийств:

«Некоторые из них были раскрыты, но большинство так и осталось пылиться на полках как дело за номером таким-то. За последние пару лет в нашей стране произошло ряд жутких и дерзких убийств. Жизни были лишены как простые люди, так и весьма значимые в обществе лица. Но среди них было одно – жертвой, которой стал член семьи Первого президента Абхазии. Племянник Владислава Ардзинба был убит в самом центре столицы Абхазии. А за год до этого дом Владислава Ардзинба в селе Эшера был обстрелян, но как мне помнится никто по данному факту к ответственности не был привлечен. Уголовное дело по факту убийства Кемала Ардзинба завели и, вроде как, даже кого-то задержали. А после полная информационная тишина. Делить уголовные дела на «свои» и «чужие», на «обязательны к раскрытию» и «пусть валяются в архиве» – недопустимо. Ведь бросив всю свою мощь на раскрытие одного уголовного дела, забыв о другом не менее, а может даже и более важном, можно разрушить то немногое хорошее, что еще осталось в нашем обществе – веру в справедливость. По одному громкому убийству объявления в розыск и задержания происходили очень быстро. По другому, опять же не менее важному делу – почти тишина. Хотя было обещано, что «о результатах расследования будет информирована общественность». Раз раскрытие убийства названного сына Владислава Ардзинба, человека, отдавшего жизнь за свободу и процветание Абхазии не первостепенно, то мне нечего сказать ни правоохранителям, ни тем, кто в государстве их курирует. Это дно, господа! Дно, которое мы раз за разом пытаемся пробить головой. Вспоминать заслуги Владислава Ардзинба, чтить его память из раза в раз посещая могилу на фоне происходящего мне видится кощунственным. Может, дадите себе слово, что пока не раскроете дело об убийстве Кемала Ардзинба и не призовете к ответу тех, кто действительно это сделал, пока не засадите за решетку тех, кто обстрелял его дом, вы ни ногой не ступите к его мемориалу?! Так, по крайней мере, было бы честно и по-мужски!»

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Блогер Алхас Кварацхелия на своей странице в Facebook написал о проблемах обучения абхазскому языку. Он подчеркнул, что не просто знать, а свободно владеть литературным абхазским языком – это архисложная задача:

«Штамповать законы можно сколько угодно, однако такой подход в обозримой перспективе не даст практических результатов. Должна быть разработана государственная программа, направленная на восстановление абхазским языком утраченных позиций, что включает в себя пересмотр основ преподавания как в дошкольных учреждениях, так и в общеобразовательных школах, в которых как известно до сих пор не выработан единый подход, а идет деление на абхазские, русские, армянские и т.д. школы. Причем обучение в абхазских школах на собственно абхазском языке осуществляется только до пятого класса. Мое поколение объективно знает родной язык намного хуже своих родителей и даже если у человека появляется желание самостоятельно выучить родной язык, он как правило, сталкивается с одной проблемой – отсутствием платных курсов (про бесплатные умолчу). Не стоит забывать, что нынешнее положение абхазского языка есть результат Бериевской политики огрузинивания. Хотел бы подчеркнуть, что вероятно на ближайшие 50, а может быть и 100 лет, мы не имеем право искусственно чинить препятствия нашим соотечественникам на основании их неудовлетворительного владения абхазским языком, ведь именно этого добивались наши оппоненты подвергая абхазский народ репрессиям в 30-х годах XX века, уничтожая нашу интеллигенцию, наш кадровый потенциал и перспективу обретения субъектности», – написал Алхас Кварацхелия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия