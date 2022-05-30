Президент Грузии надеется на успех переговоров Еревана и Баку

Вопрос проведения референдума об объединении Южной Осетии с Россией, инициированный при предыдущем руководстве республики, стал темой обсуждения встречи избранного президента самопровозглашенной республики Алана Гаглоева с депутатами первого созыва югоосетинского парламента.

Было отмечено, что формулировка референдума вызывает сегодня вопросы, при этом необходимо провести соответствующие консультации с российской стороной.

«Впервые мы услышали об этом референдуме в ходе дебатов, его формулировка тогда звучала иначе, сегодня она - другая. Если бы вопрос стоял так: «Согласны ли вы вступить на правах субъекта в состав Российской Федерации?», то все бы было понятно. А сегодня формулировка референдума представлена следующим образом: «Об объединении Южной Осетии с Россией». Чтобы исправить ее, придется отменить указ, изданный моим предшественником. Я заранее предвижу, что это могут преподнести так, как будто я против своего народа. А разве это так?», – задался вопросом президент.

Глава республики обратил внимание и на финансовую составляющую проведения референдума, который обойдется республике в 32,5 миллиона рублей. «Мы можем изыскать возможности для его проведения, взять займ в банке, если бы Россия была готова принять нас в свой состав», – пояснил президент.

Депутаты первого созыва согласились с Гаглоевым в том, что «формулировка референдума некорректна и подлежит пересмотру», пишет информагентство «Рес». Прозвучали и мнения, что нет необходимости проведения повторного референдума, так как народ республики сказал свое слово по данному вопросу 30 лет назад.

«В 1992 году мы поддержали конкретный документ - решение Верховного Совета Южной Осетии о воссоединении с Россией. В его первом пункте говорилось: «просить Верховный Совет Российской Федерации принять Южную Осетию в свой состав». И этот документ не имеет срока давности», – заметил депутат первого созыва Вячеслав Гобозов.

Депутат первого созыва Константин Кочиев добавил, что официальная позиция России была озвучена послом Российской Федерации: «Там абсолютно четко все сказано. Мы не имеем никакого права без согласования с Москвой идти на такие шаги, надо провести консультации с российской стороной и согласовать все наши действия».

И.о главы МИД Дмитрий Медоев добавил, что «у республики есть межгосударственные обязательства, в которых четко написано, как нужно действовать сторонам на международной арене».