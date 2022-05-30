Грузии отмерили немного Святой земли

Завершился официальный визит правительственной делегации Грузии в Израиль и Иорданию. В ходе ближневосточного турне Грузии были переданы земли на берегу реки Иордан для строительства Грузинского культурного центра.

Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречи в Израиле. Визит начался со встречи с премьер-министром. По сообщению администрации правительства, Ираклий Гарибашвили и Нафтали Беннет обсудили важные вопросы повестки дня сотрудничества двух стран.

Премьер-министр Израиля поблагодарил Ираклия Гарибашвили за его второй официальный визит, напомним, первый визит в ранге премьера состоялся ровно 8 лет назад. Было отмечено, что в 2022 году исполняется 30 лет с установления дипломатических отношений. На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего расширения сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Как отметил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, визит премьер-министра придаст новый импульс двусторонним грузино-израильским отношениям.

«У нас многовековая дружба с Израилем, которая скрепляет наши двусторонние отношения. Очень важно, когда активизируется динамика визитов. Были политические встречи – со спикером парламента, а также с министром иностранных дел – заместителем премьер-министра. Мы обсудили широкий круг вопросов, затрагивающих двусторонние отношения, визит премьер-министра открыл новые окно возможностей отношений с Израилем», – сказал Дарчиашвили.

А накануне Ираклий Гарибашвили побывал в Иордании, где встретился с королем Абдаллой II, и посетил участок на Святой Земле у реки Иордан, переданный Грузии. На сегодняшний день известен о существовании лишь одного грузинского культурного памятника на территории Иордании. Это Шеханский грузинский монастырь XI века, просуществовавший три века.

На переданном участке земли планируется строительство Грузинского центра культуры. Площадь участка – 4 тысячи кв. м.

В тот же день правительственная делегация вместе с главой отдела по связям с общественностью ГПЦ Андрией Джамгаидзе и принцем Иордании Гази приняла участие в церемонии передачи земли Грузии у реки Иордан.

«Сегодня исторический день. Сегодня нам передали землю, на которой будет построен грузинский культурный центр. Вероятно, сегодня сбывается мечта для всех грузин, поскольку мы возвращаемся на Святую Землю спустя 300 лет. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что король Абдалла II, принц Газы, а также патриарх Иерусалимский, наш патриарх, наше правительство внесли неоценимый вклад в это дело», – заявил Гарибашвили на церемонии открытия.

В оппозиции напомнили, что информация об официальной передаче земли было распространена еще в начале января этого года. По словам члена политсовета «Нацдвижения» Романа Гоциридзе, передача земли является со стороны Иордании апробированной практикой, а никак не заслугой правительства Грузии.

«Иордания многим передает земли для развития религиозного туризма. В качестве примера можно привести российский религиозно-туристический центр, открытый в этом году всего возле реки Иордан и способный принимать 2000 туристов в месяц. Центр открыл Путин. Также в подарок России был передан земельный участок в размере одного гектара. Так что преподносить это в качестве каких-то заслуг Гарибашвили не приходится. Индустрия туризма составляет 12 процентов ВВП Иордании, и правительство всячески способствует его развитию, в том числе путем передачи земель рядом с религиозными объектами».

Политолог Георгий Гобронидзе в целом положительно оценил ближневосточный вояж правительственной делегации Грузии.

«Отношения с Израилем явно требовали перезагрузки после того, как Грузия (в 2017 году) не присоединилось к США по вопросу признания Иерусалима столицей Израиля. Были и другие щекотливые моменты в вопросах голосования Грузии в ООН. Возможно это стало причиной затянувшейся паузы в взаимоотношениях. Как бы то не было, Израиль остается ценным партнером Грузии, признающим территориальную целостность страны».

Что касается вопроса передачи земли, то, по мнению Гобронидзе, это является продолжением позитивной динамики взаимоотношений с Иорданским Хашимитским Королевством.

«Нельзя исключать, что власти использовали данный факт для создания информационного шума для перекрытия политических тем, но я бы выделил весьма красивый жест государства Иордании, которое признало наличие глубоких культурно-религиозных связей Грузии к этой земле на протяжении веков. С этой точки зрения более убедительны попытки Иордании углубить отношения с Грузией, чем наших властей».

В целом, по словам политолога, несмотря на абсолютную монархию, Иордания является одной из самых передовых стран Ближнего Востока по уровню гражданских свобод. Примечательно, что из этой страны на учебу в Грузию приезжает наибольшее количество студентов из этого региона. У Грузии с Иорданией безвизовый режим, основная тема взаимоотношений – туризм. Торговля развита слабо. Последний визит премьера Грузии в эту страну состоялся в мае 2017 года.