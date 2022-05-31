Ираклий Хинтба: «Жанр этого спектакля – абхазская комедия»

Премьера комедийного спектакля «Рассказ мула старого Хабуга» состоялась на сцене Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера 29 и 30 мая. Жанр этой постановки, режиссером которой выступил Антон Корнилов, был определен, как абхазская комедия. В июне 2021 года эскиз «Рассказ мула старого Хабуга», который поставил Антон Корнилов, был признан победителем режиссерской лаборатории «Сандро», посвященной творчеству Фазиля Искандера. И вот спустя почти год на сцене Русдрама зрителям показали уже полноформатный спектакль. «Рассказ мула старого Хабуга», поставленный по одноименной новелле из романа в рассказах «Сандро из Чегема», получился по-настоящему остроумным и смешным, в нем гармонично сошлись яркость текста, завораживающая своей энергией актерская игра и необычная сценография.

Генеральный директор Русдрама Ираклий Хинтба, описывая новую постановку, сказал:

«Мне кажется, что мы очень точно определили жанр этого спектакля – абхазская комедия. Дело не только в том, что это очень смешно, но это своего рода энциклопедия абхазской жизни. Мы делаем экскурс в историю Абхазии, в традиции и в какие-то особенности психологии. Хабуг – старик, он путешествует на своем муле в город из Чегема для того, чтобы встретиться со своим сыном, который собрался покупать дом. И вот на этом пути ему встречаются очень интересные, забавные персонажи. Там, как всегда, у Искандера, такой магический реализм, у него даже животные разговаривают. Здесь мы получили абсолютно актерский спектакль, хотя с точнейшей и, я бы сказал, очень авторитарной режиссерской работой, потому что чуть ли не каждый поворот головы регулируется режиссером спектакля. Это значит, что в постановке меньше спецэффектов, меньше каких-то визуальных решений, но больше собственно актерской игры и самовыражения, потому что актеры играют по несколько ролей, они перевоплощаются на глазах у зрителей».

Для Антона Корнилова «Рассказ мула старого Хабуга» является седьмой по счету режиссерской работой. Одной из целей, которые он ставил перед собой в этом спектакле – создать пространство для размышлений над собой и окружающими: «Конечно, мы здесь стараемся апеллировать к зрителю через юмор, через такой угол зрения, где, как сказал Искандер, юмор – это крайняя степень пессимизма, в которую погружается человек, доходит до самого дна, понимает, что над ним ничего нет, кроме глупости, отталкивается от этого дна и всплывает все выше и выше. И вот этот путь, который он проходит, он проходит через юмор. Мы тоже пытаемся этот путь проделать через какое-то осмеяние, через некое брехтовское отстранение, чтобы посмотреть на себя со стороны. Одни из главных героев – животные, и если бы простые вещи сказал человек, они бы не воспринимались как нечто серьезное, но когда текст произносится от лица животного, то вдруг ты начинаешь смотреть на себя со стороны».

В спектакле задействовано 7 актеров, которые играют 25 ролей. Кириллу Шишкину досталась роль главного персонажа Мула, а его хозяина, старого Хабуга исполнил Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания. Остальные пять актеров постоянно перевоплощаются, поражая зрителей способностью молниеносно трансформироваться. Так, на сцене появляются собака, китаец, Лжениколай, ослик с поклажей, старуха и коровы. Но больше всего в душу западает образ абхазского еврея Самуила в исполнении Османа Абухба. Этот персонаж, с пейсами из травинок из веника, располагает к себе живостью и реалистичностью, он одновременно смешон и привлекателен. Осман Абухба рассказал, что собирал Самуила из тех черт поведения, которые он наблюдал у наиболее ярких представителей этого народа: «Какие-то повадки евреев были взяты из моих жизненных наблюдений, что-то видел в интернете и пытался оттуда перенять. Но я все еще собираю этого героя. Ну, сам персонаж – торгующий еврей, который 20 лет находится в Абхазии и который живет и работает здесь. Он знает быт абхазов и их язык. Я думаю, что он неплохой человек, его знают и уважают люди. Он сам по себе такой смешной и хороший еврей». Важной чертой спектакля «Рассказ мула старого Хабуга» является то, что в нем практически полностью сохранены текст и интонации Фазиля Искандера. Это создает особую атмосферу единения с произведением одного из лучших абхазских писателей.