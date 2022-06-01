Иностранным автовладельцам напомнили об абхазском ОСАГО

С 16 мая в Абхазии вновь ввели правило обязательного страхования иностранных автотранспортных средств. Сотрудники абхазского ГАИ начали предупреждать водителей авто с иностранными номерами о возможных штрафах. У экспертов, между тем, возникают вопросы, будет ли на практике работать этот закон.

Обязательное страхование в Абхазии регулируется несколькими законами, которые были приняты еще в 2006 году. Это основной закон об обязательном страховании, закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, иностранных физических и юридических лиц, и об обязательном страховании от несчастных случаев иностранных граждан, пребывающих на территории РА. Но на практике ни один из них не работал – попытки предпринимались, но затем власти принимали решение приостановить действие законов.

Последняя попытка изменить ситуацию была предпринята полтора года назад. Как рассказал «Эху Кавказа» заместитель главы Администрации президента РА Валерий Папба, тогда представители трех абхазских страховых госкомпаний, которые имеют право заниматься обязательным страхованием, обратились к президенту с просьбой посодействовать в решении вопроса. Аслан Бжания поручил Валерию Папба принять меры к исполнению действующего законодательства. Состоялось несколько совещаний с участием представителей МВД, Министерства финансов, страховых компаний и т.д. Валерий Папба продолжил:

«Это один из атрибутов цивилизованного государства. Я сам попадал в ситуацию, когда россияне попадали в аварию, где они были виноваты, и как обычно у нас: «Мы ГАИ ждать не будем, новую машину купишь или ты мне столько-то заплатишь». Такие же вопросы возникают для самих же россиян, которые приезжают, не знают наши законы. Я считаю, что это нормальное явление, если будет страховка. У них покрытие до 120 тысяч рублей. Возник вопрос, что нет обязательного внутреннего страхования. А если абхаз виноват перед россиянином? Кто будет оплачивать? И мы договорились со страховыми компаниями, что страховка для россиян, которые въезжают действует для покрытия, если виноват российский, иностранный гражданин. Или даже будет виновата абхазская сторона, то это покрытие им будет возмещать также в одном и другом случае. Поэтому мы согласились, чтобы закон заработал».

Страховые компании обязали в течение двух месяцев подготовить программное обеспечение. Когда оно заработает, при оформлении страхового полиса информация автоматически будет поступать в единую систему МВД. Оформлять полис автострахования можно на двух постах «Бзыбский» и «Приморский».

«Я говорил, что буду ходатайствовать перед президентом за закрытие этих страховых компаний, если они не обеспечат быстрое обслуживание приезжающих туристов, поэтому их обязали и информационное обеспечение организовать, вывески сделали, на границе будут флаеры давать о необходимости приобретения страховки, (с информацией) в каких местах будет приобретаться страховка», – сказал Валерий Папба.

На российско-абхазской границе и по республиканской трассе несколько месяцев назад появились баннеры: «МВД предупреждает! Об обязательном страховании иностранных автотранспортных средств. Россия, Армения, Белоруссия, Украина». Заместитель министра внутренних дел Зураб Зантария сообщил «Эху Кавказа», что с 16 мая сотрудники ГАИ останавливают транспортные средства на постах ГАИ и спрашивают у водителей, есть ли у них абхазская страховка. Если ее нет, предупреждают, что нужно ее сделать, иначе будут штрафовать, и объясняют, где можно оформить полис.

Зураб Зантария говорит: «Это обязательная форма. Закон никто не отменял, просто его не исполняли. А на сегодняшний день нас обязывают это делать. Мы исполнители, нам что говорят, то мы и делаем, и это в рамках закона, мы не нарушаем закон. И (закон) должен распространяться на всех граждан. Если мы сегодня в Россию поедем, мы же исполняем их законы, так же они, заезжая на нашу территорию, должны все законы, которые мы исполняем, они точно так же должны исполнять».

Заместитель директора компании «Гарант-Страхование» Ахра Кецба в интервью «Эху Кавказа» сообщил, что за две недели работы компания оформила 400 страховых полюсов.

«Нами были согласованы абсолютно все действия, президент полностью поддержал, мы долго шли к тому, чтобы начать работу. Мы потихоньку отлаживаем механизм получения страховых полюсов. Везде будут стоять камеры видеонаблюдения с записью. На сайте можно будет приобрести страховку. Я думаю, что в ближайший понедельник это все у нас заработает».

Минимальный страховой тариф для легкового автотранспорта до 3 суток составляет 500 рублей, до 15 суток – 1000 рублей, на полгода – 5000 рублей, на год – 8500 рублей. Тарифы установлены Кабмином в 2018 г.

У экспертов, однако, есть сомнению в том, что закон действительно будет работать. Так, экономист Натали Смыр, в прошлом глава бюджетного комитета абхазского парламента, считает, что это будет просто сбор денег.

«Почему, когда в бытность, по-моему, Александра Анкваб (президентом) было отменено взимание страховых взносов, потом опять открыто, потом опять отменено. Такое вот перманентное состояние открытия-закрытия страховых контор на границе. Это некая такая коррупционная составляющая. И мы уже имеем горький опыт работы. Куда уходили деньги? Люди, которые работали в страховых компаниях на границе, одномоментно становились обладателями машин, квартир, домов и т.д. Здесь вопрос не в том, что закон начинает действовать, это очень хорошо. Здесь вопрос в правоприменительной практике, как будет осуществляться работа данного закона? Если правоприменительная практика будет работать четко, будет безналичный расчет, все будет поступать на счета, данные организации будут отчитываться,.. но у меня большие сомнения, что это будет именно так», – заявила Натали Смыр.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия