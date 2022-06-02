Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» пишет о знаменательной дате – 30-летии независимости Южной Осетии. 20 мая 1992 года был принят Акт провозглашения Независимости. Автор статьи с недоумением отмечает, что за последние десятилетия куда более торжественно принято праздновать 20 сентября – День Республики. При этом 20 сентября 1990 года была образована вовсе не Республика Южная Осетия, а Юго-Осетинская Советская Демократическая Республика. «Но в итоге получается, что пока для всех государств в мире главными праздниками являются дни независимости своих стран, мы с особой торжественностью празднуем день несуществующей республики в несуществующей стране, забывая о главенствующей дате – дате, когда был провозглашен суверенитет нашей страны, принят Акт о провозглашении независимости. И об этой несуразице мы пишем уже не первый год», – напоминает «Республика» и подчеркивает, что принятие Акта провозглашения независимости было обусловлено, прежде всего, внешней угрозой. «Советский союз перестал существовать, в январе 1992 года в Южной Осетии прошел референдум, где было высказано стремление к государственному суверенитету с последующим вхождением в состав России. Военное давление на страну со стороны Грузии нарастало, 20 мая случился Зарский расстрел, количество жертв среди мирных жителей увеличивалось... Все говорило о том, что должно быть принято основополагающее политическое решение. На тот момент сложились необходимые предпосылки к этому и были люди, которые такое решение могли принять».

О юбилейной, знаменательной дате пишет и блогер Алан Парастаев. Он напомнил о 100-летии образования Югоосетинской автономной области. «22 апреля 1922 года после установления в Грузии советской власти была образована Югоосетинская автономная область, в тех же самых границах, в каких мы уже в 1992 году провозгласили Республику Южная Осетия. Надо сказать, что в царской России у осетин была некая форма автономии в виде Осетинского округа, который к середине XIX века после ряда карательных экспедиций российской царской армии и грузинской милиции по усмирению и подавлению независимости горных осетинских сообществ, присоединили к Горийскому уезду», – делает блогер экскурс в историю. В этом году знаменательную дату никак не отмечали. Только общественники провели круглый стол. Но блогер вспоминает о праздновании 60-летия образования ЮОАО. В 1982 году эта дата отмечалась торжественными заседаниями партийного актива и народными гуляньями. «На одном из таких заседаний я даже приветствовал старшее поколение от лица пионерии. В президиуме сидел тогдашний глава ГССР Шеварднадзе. Следующий раз я видел его тоже в Цхинвале ровно 10 лет спустя, но я уже был не в пионерской форме, а в камуфляже. Это уже другая история», – вспоминает блогер.

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О развитии компании по сбору твердых бытовых отходов пишет газета «Южная Осетия». С начала своей работы в мае прошлого года компания «Чистый мир» вывезла из республики в Россию на переработку 180 тонн отходов. Сейчас предприятие собирает порядка 15-20% перерабатываемых бытовых отходов в Цхинвале. Но «Чистый мир» увеличивает объемы сбора мусора и планирует довести данный показатель до 80%, рассказал изданию управляющий предприятия Константин Плиев. Они намерены договориться о сотрудничестве со столичным комбинатом благоустройства. Как пояснил Плиев, сейчас коммунальщики собирают мусор без сортировки. Органические и неорганические отходы складываются в общую массу. «С этой целью мы договорились с коммунальщиками, что будем собирать перерабатываемые компоненты ТБО. Они будут собирать неперерабатываемые компоненты и вывозить их на полигон, – уточнил Плиев. – Подобное взаимодействие позволит оптимизировать обращение с ТБО, значительно уменьшить вредное воздействие на экологию и продлить сроки эксплуатации мусорного полигона». Газета еще раз напомнила читателям о возможности сдать пластик и бумагу за деньги.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия